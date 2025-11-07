Soap & Glory ชวน “แบม – สราลี” สัมผัสเสน่ห์หอมหวานละมุนแบบ ‘Vanilla-licious’ ในเวิร์คชอปคัพเค้กสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เติมเต็มวันแสนอบอุ่นด้วยกลิ่นหอมใหม่ล่าสุด

บรรยากาศหอมหวานละมุนอบอวลไปทั่วงาน เมื่อ Soap & Glory แบรนด์บิวตี้ชื่อดังจากประเทศอังกฤษ จัดกิจกรรมพิเศษ Soap & Glory Vanilla-licious ในเวิร์คชอปคัพเค้กสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ชวนเหล่าสาวบิวตี้เลิฟเวอร์มาสัมผัสเสน่ห์ความหอมรูปแบบใหม่ ในเวิร์คชอปตกแต่งคัพเค้กสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Vanilla-licious” กลิ่นหอมแบบลูกคุณ ละมุนจนน่าลิ้มลอง ราวกับขนมสุดหรูที่ถ่ายทอดความอบอุ่น สดใส และความสุขที่ใคร ๆ ก็เข้าถึงได้
ภายในงานได้มีนักแสดงสาวสุดน่ารัก “แบม – สราลี ประสิทธิ์ดำรง” มาร่วมสร้างสีสันและแบ่งปันโมเมนต์สุดพิเศษกับแฟน ๆ พร้อมร่วมสัมผัสประสบการณ์แห่งความหอมผ่านการทำขนม กับเชฟทำขนมประสบการณ์กว่า 10 ปี มาทำคัพเค้กในแบบฉบับ Soap & Glory ที่ทั้งสดใส สนุก และเต็มไปด้วยพลังบวก เรียกรอยยิ้มจากผู้ร่วมงานได้ตลอดกิจกรรม
คอลเลกชันใหม่ล่าสุด Soap & Glory กลิ่น “Vanilla-licious” ถ่ายทอดเสน่ห์แห่งความหรูหราในโทนกลิ่นที่ทั้งอบอุ่นและเย้ายวนใจ ผ่านการสร้างสรรค์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำหอมจากประเทศอังกฤษ ผสานกลิ่นวานิลลาเข้มข้นกับความหอมละมุนราวกับขนมจาก วิปครีม คาราเมล และช็อกโกแลต ปิดท้ายด้วยกลิ่น มัสก์จากเบนโซอิน ที่ช่วยเติมมิติให้ความหอมติดผิวยาวนานตลอดวัน
โดดเด่นด้วยส่วนผสมเกรดพรีเมียมอย่าง Shea Butter และ Vitamin E ที่ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวนุ่ม สุขภาพดี และมอบกลิ่นหอมติดทนนานตลอดวัน โดยผลิตภัณฑ์ในคอลเลกชันนี้ตอบโจทย์ครบทุกขั้นตอนของการดูแลผิวกาย ตั้งแต่ ครีมอาบน้ำ (Body Wash) ทำความสะอาดผิวอย่างอ่อนโยน พร้อมเติมความชุ่มชื้นให้ผิวไม่แห้งตึง,สครับขัดผิว (Body Scrub) ผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยน เผยผิวเรียบเนียน กระจ่างใส, โลชั่นบำรุงผิว (Body Lotion) ซึมง่าย ไม่เหนียวเหนอะหนะ มอบกลิ่นหอมติดผิวยาวนาน, ครีมบำรุงผิวเข้มข้น (Body Butter) เติมความชุ่มชื้นล้ำลึก ผิวเนียนนุ่มน่าสัมผัส ตอบโจทย์กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มองหาผลิตภัณฑ์อาบน้ำและบำรุงผิวที่มีกลิ่นโดดเด่น แตกต่าง และมอบประสบการณ์การดูแลผิวอย่างครบวงจร
สัมผัสความหอมละมุนที่ทั้งอบอุ่นและเย้ายวนใจ...ในแบบฉบับ Soap & Glory ที่คุณจะหลงรักตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ลอง พบกับคอลเลกชัน Soap & Glory Vanilla-licious ได้แล้ววันนี้ที่ร้าน Boots ทุกสาขาทั่วประเทศ
