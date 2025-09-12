SKIN เคาะราคาหุ้นละ 1.20 บาท เปืดจอง 15-17 ก.ย.นึั เข้าเทรดในmai

สกิน ลาบอราทอรี่ ” แต่งตั้ง บล.ฟิลลิป หรือ PSTเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ พร้อมบริษัทหลักทรัพย์อีก 4 แห่ง ร่วมจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เคาะราคาขายหุ้นไอพีโอ ราคาหุ้นละ 1.20 บาท จำนวน 44 ล้านหุ้น เปิดจองซื้อ 15-17 ก.ย. 68 เตรียมเข้าเทรดตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ma
ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาการเงิน บริษัท สกิน ลาบอราทอรี่ จํากัด (มหาชน) หรือ SKIN กล่าวว่าSKIN ได้ลงนามในสัญญาแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)พร้อมผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 4 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด
นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาการเงิน บริษัท สกิน ลาบอราทอรี่ จํากัด (มหาชน) หรือ SKIN กล่าวว่า ปัจจุบัน SKIN มีทุนจดทะเบียน 72 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 144 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีทุนชำระแล้ว 50 ล้านบาท โดยจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 44 ล้านหุ้น หรือ คิดเป็น 30.55% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังIPO และจะนำหุ้นสามัญทั้งหมดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เพื่อสร้างการเติบโตและโอกาสทางธุรกิจให้แก่บริษัทต่อไปในอนาคต
นายวิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ PST ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวว่า การเสนอขายหุ้น IPO ของ SKIN ในครั้งนี้ จำนวน 44 ล้านหุ้น ได้กำหนดราคาหุ้นที่จะเสนอขายให้นักลงทุนในราคาหุ้นละ1.20 บาท โดยกำหนดเปิดให้นักลงทุนสามารถจองซื้อหุ้นระหว่างวันที่ 15-17 ก.ย. 2568 และคาดว่าจะสามารถเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เดือนกันยายน 2568 ในกลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค ใช้ชื่อย่อในการซื้อขายคือ “SKIN”
ทั้งนี้การกำหนดราคาไอพีโอเป็นราคาที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาวะตลาดปัจจุบัน คาดว่า SKIN จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน เนื่องจากมีปัจจัยพื้นฐานที่ดี ฐานะการเงินแข็งแกร่ง มีโอกาสการเติบโตทางธุรกิจอีกมาก จากกระแสตลาดความงามในประเทศที่กำลังเป็นที่นิยม รวมถึงมีความพร้อมในการขยายธุรกิจและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในอนาคต
นายชาญวิทย์ เขียวนาวาวงศ์ษา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SKINกล่าวว่าราคาทึ่เสนอขายครั้งนีั พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio: PER) คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ เท่ากับ 12 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิ 4 ไตรมาสย้อนหลังซึ่งเท่ากับ 15.05 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 144.00 ล้านหุ้นจะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings Per Share:EPS) ของบริษัท เท่ากับ 0.10 บาทต่อหุ้น
ทั้งนีั SKIN ประกอบธุรกิจคิดค้น พัฒนา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงผิว โดยคิดค้น และพัฒนาสูตรร่วมกับโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐานการรับรองคุณภาพภายใต้ 2 แบรนด์หลัก คือ Skinsista (สกินซิสต้า) และแบรนด์เวชสำอาง Dermie (เดอร์มี่) ซึ่งในปี 2568 ทั้ง 2 แบรนด์ โดยตั้งเป้าปีนี้จะมีสินค้าออกใหม่ไม่ต่ำกว่า 20 SKUs
โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคได้แก่ เซรั่มบำรุงผิว ครีมบำรุงผิว ครีมกันแดด รวมไปถึงแป้งผสมรองพื้นที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถหาซื้อได้ในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ทั้ง Convenience Store และ Specialty Store อาทิ Watsons, CJ MORE NINE BEAUTY, 7-11, Beautrium , Konvy เป็นต้น และช่องทาง Online อาทิ Shopee, Lazada และ Tiktok shop
ภายหลังการระดมทุนบริษัทมีแผนนำเงินมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนขับเคลื่อนการเติบโตในระยะยาว โดยแบ่งเป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิม วิจัย-พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มเครื่องสำอาง เวชสำอางบำรุงผิว และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เพื่อขยายฐานผลิตภัณฑ์และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาด
นอกจากนี้ยังจะนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับแบรนด์ Skinsista และ Dermie ด้วยงบประมาณสำหรับขยายช่องทางจำหน่ายให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ รวมถึงตลาดต่างประเทศเพื่อรองรับการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง