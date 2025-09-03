SKIN รอจังหวะเข้า mai ครึ่งปีหลัง ลั่นธุรกิจโตแกร่ง

นายชาญวิทย์ เขียวนาวาวงศ์ษา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สกิน ลาบอราทอรี่ [SKIN] เปิดเผยว่า SKIN มีแผนเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 44 ล้านหุ้น เข้าตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในช่วงครึ่งปีหลังนี้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการเติบโต และสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับบริษัทในระยะยาว
จากกระแส T-Beauty ทำให้ผู้บริโภคหันมาเลือกใช้สกินแคร์และเครื่องสำอางที่ตอบโจทย์ปัญหาผิวที่ผลิตในประเทศมากขึ้น จึงเป็นโอกาสที่ดีของบริษัทในการผลักดันผลิตภัณฑ์ผ่านแบรนด์ Skinsista (สกินซิสต้า) และแบรนด์เวชสำอางน้องใหม่ Dermie (เดอร์มี่) ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ผ่านการขยายช่องทางจำหน่ายที่ครอบคลุมมากขึ้นทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ส่งผลให้ยอดขายเติบโตได้ในเกณฑ์ดี
SKIN รอจังหวะเข้า mai ครึ่งปีหลัง แย้มโตแกร่งรับกระแส T-Beauty มาแรงโชว์ศักยภาพแบรนด์ไทย
ทั้งนี้ ttb analytics ระบุมูลค่าตลาดเครื่องสำอางในประเทศไทยปี 2568 มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องอยู่ที่ 13.3 % เมื่อเทียบกับปี 2567 ด้าน Statista เผยว่า ในปี 2568 ตลาด Beauty & Personal Care ในประเทศไทยจะมีมูลค่า 7.15 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ หรือ ประมาณ 2.5 แสนล้านบาท
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าตลาดสกินแคร์และเครื่องสำอางในประเทศยังคงเติบโตได้เป็นอย่างดี สวนทางกับสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว รวมถึงความเชื่อมั่นใน T-Beauty ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์จากทุกแบรนด์ได้รับอานิสงค์การเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และถือเป็นโอกาสสำคัญในการเติบโตของทั้งแบรนด์ Skinsista และ Dermie ผ่านการออกผลิตภัณฑ์ใหม่สอดคล้องกับเทรนด์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่สามารถแก้ไขปัญหาผิวได้อย่างตรงจุด ควบคู่ไปกับการบำรุงผิวไปด้วย
"ภายใต้กระแส T-Beauty ที่ปลุกกระแสให้ผู้บริโภคหันมาใช้แบรนด์ไทยกันมากขึ้น SKIN ได้ต่อยอดโอกาสนี้อย่างเต็มที่ ผ่านแผนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุม และขยายช่องทางจัดจำหน่ายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งคาดว่าจะทำให้ Skinsista และ Dermie มียอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุก Segment โดยในครึ่งปีหลังบริษัทตั้งเป้าจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่อีกไม่ต่ำกว่า 10 SKU ทั้งในกลุ่มสกินแคร์และเครื่องสำอาง เพื่อสร้างความหลากหลายและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงผู้บริโภค นำพาบริษัทไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน"
SKIN มีรายได้จาก 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ จากแบรนด์ Skinsista และ Dermie คือ 1.เซรั่มบำรุงผิวหน้า 2.ครีมกันแดด 3.ครีมบำรุงผิวหน้า 4.ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้า และ 5.ผลิตภัณฑ์อื่นๆ อาทิ เครื่องสำอาง