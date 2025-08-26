ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขยายผลสำเร็จโครงการ ESG DNA ปีที่ 2

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำโครงการESG DNA ชุดความรู้ด้านความยั่งยืน สนับสนุนให้พนักงานขององค์กรมีความรู้และทักษะด้านความยั่งยืนตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับเชิงกลยุทธ์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้องค์กรสามารถบูรณาการ ESG เข้ากับกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมระบบติดตามและประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า โครงการ ESG DNA เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning) ที่พัฒนาขึ้น เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ ESG ให้กับพนักงานทุกระดับขององค์กร โดยดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สร้างปรากฏการณ์การเรียนรู้ด้านความยั่งยืนครั้งใหญ่ของประเทศไทยให้แก่บริษัทจดทะเบียน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และคู่ค้า
โดยมีองค์กรเข้าร่วมแล้ว 402 แห่ง ครอบคลุมพนักงานที่เข้ามาเรียนรู้ถึง 189,782 คน และเฉพาะในปี 2568 นี้ มี 127 องค์กรที่สามารถส่งเสริมให้กว่าร้อยละ 70 ของพนักงานทั้งหมด เข้าร่วมหลักสูตรและสอบผ่าน ซึ่งมากกว่าปี 2567 ที่มี 60 องค์กร (รวม 2 ปี 187 องค์กร) โครงการนี้เป็นความมุ่งมั่นของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการส่งเสริมภาคธุรกิจให้ดำเนินงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, and Governance: ESG)
“ESG ไม่ใช่เพียงแนวโน้มที่ผ่านมาแล้วผ่านไป แต่กำลังกลายเป็น “DNA” ที่สำคัญในองค์กรตลาดทุนไทย พนักงานทุกระดับต่างตื่นตัวและต้องการเรียนรู้ เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานจริง” นายศรพลกล่าว
จุดเด่นที่ทำให้องค์กรจำนวนมากตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ ESG DNA คือ การออกแบบ e-Learning รวมกว่า 30 หลักสูตร ที่มีเนื้อหา ESG เหมาะสมและตอบโจทย์ความหลากหลายของพนักงานในแต่ละระดับ เพื่อให้พนักงานปฏิบัติการไปจนถึงผู้บริหาร สามารถเข้าถึงและเข้าใจทุกมิติของ ESG ตั้งแต่การจัดการก๊าซเรือนกระจก การสร้าง Supply Chain ที่มีความรับผิดชอบ และการกำหนดกลยุทธ์ ESG ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กรในระยะยาว
ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้ได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมมีระบบติดตามและวัดผลการเรียนรู้แบบเรียลไทม์ช่วยให้องค์กรสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นระบบ ที่สำคัญโครงการยังไม่หยุดอยู่แค่ภายในองค์กร แต่ยังขยายผลต่อไปยังบริษัทคู่ค้า หน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษา เพื่อให้การขับเคลื่อนความยั่งยืนขยายไปสู่ผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างกว้างขวาง ทำให้โครงการ ESG DNA เป็นเสมือน“ตัวเร่ง”การเปลี่ยนผ่านขององค์กรไทยสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนสร้างแรงกระเพื่อมในระดับอุตสาหกรรมและตลาดทุนไทยอย่างเป็นรูปธรรม
ตั้งแต่เริ่มโครงการ ESG DNA ในเดือนสิงหาคม 2566 ถึงปัจจุบัน มีองค์กรที่เข้าร่วมโครงการแล้ว 402 แห่ง
ประกอบด้วย บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 251 แห่ง บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 61 แห่ง บริษัทจำกัด 80 บริษัท บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 5บริษัท รวมถึงองค์กรภาครัฐและสถาบันการศึกษา 5 องค์กร ซึ่งองค์กรที่เข้าร่วมทั้งหมดสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายรวมกว่า 168 ล้านบาท