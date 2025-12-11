PAUL SMITH เปิดช็อปใหม่ที่ศูนย์การค้า Central Park แลนด์มาร์กแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ พร้อมชวนเหล่าแฟชั่นไอคอนร่วมสัมผัสความพิเศษ

Paul Smith เปิดช็อปแห่งใหม่ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พาร์ค (Central Park) ชวนเหล่าแฟชั่นไอคอน อย่าง จูเนียร์ – ปณชัย, มาร์ค – ภาคิน และพราว – อรณิชา ที่โดดเด่นมาลุคอันเป็นเอกลักษณ์ของ
แบรนด์เพื่อร่วมสัมผัสความพิเศษของช็อปแห่งใหม่ พร้อมเชิญชวนทุกคนร่วมส่งต่อความสุขด้วยของขวัญพิเศษจาก Paul Smith ในช่วง Season of Gifting นี้
โดย Paul Smith ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พาร์ค สะท้อนเอกลักษณ์ทางดีไซน์อันโดดเด่นของแบรนด์ ผ่านธีมและรายละเอียดที่หลายคนคุ้นเคย ตั้งแต่ façade สีน้ำเงินอันโดดเด่นสะท้อนคาแรกเตอร์ที่สนุกสนาน ขี้เล่น กระเบื้องลาย ‘stripe’ ที่ออกแบบขึ้นพิเศษเพื่อถ่ายทอดลวดลาย ‘Signature Stripe’ อันเป็นเอกลักษณ์ของ Paul Smith รวมถึงผนังไม้ฉลุแบบดั้งเดิมของอังกฤษช่วยเติมกลิ่นอาย British Style นอกจากนี้ ยังตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์สไตล์วินเทจที่คัดสรรเป็นพิเศษจากทั่วโลก รวมถึง ‘art wall’ อันเป็นซิกเนเจอร์ของ Paul Smith ที่นำเสนอผลงานศิลปะ อย่าง ภาพพิมพ์ของลูเชียน ฟรอยด์ และ โจอัน มิโร, แผ่นไวนิลของศิลปินระดับตำนาน อย่าง The Beatles รวมถึงภาพถ่ายของเซอร์ พอล สมิธ
