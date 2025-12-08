“พาณิชย์” ช่วยผู้ประกอบการ เปิดศูนย์ DFT Mobile Office ออก C/O กลางเมืองหาดใหญ่

กรมการค้าต่างประเทศเปิดศูนย์บริการเคลื่อนที่เฉพาะกิจ “DFT Mobile Office” ที่ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ เพื่อให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (C/O) ให้กับผู้ประกอบการ ไม่เว้นวันหยุด จนกว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ จะกลับมาให้บริการได้ปกติ เพื่อช่วยผู้ประกอบการให้เดินทางทำธุรกิจได้ต่อไป
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ นำเจ้าหน้าที่ส่วนกลางลงพื้นที่จัดตั้งศูนย์บริการเคลื่อนที่เฉพาะกิจ “DFT Mobile Office” ที่ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ เพื่อให้บริการออก C/O ตลอดเดือน ธ.ค.2568 ให้กับผู้ประกอบการที่มาขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ไม่เว้นวันหยุด และไม่คิดค่าแบบพิมพ์ที่มาใช้บริการที่ศูนย์เคลื่อนที่ จนกว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ จะกลับมาให้บริการได้ตามปกติ เพื่อช่วยผู้ประกอบการให้เดินหน้าธุรกิจต่อได้แม้ในช่วงวิกฤต
ทั้งนี้ จังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจการค้าที่สำคัญของภาคใต้ โดยเฉพาะการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ โดยที่จังหวัดสงขลามีการออก C/O ถึงเฉลี่ยปีละกว่า 50,000 ฉบับ คิดเป็นมูลค่าการส่งออกกว่า 3,760.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การเปิดศูนย์ “DFT Mobile Office” อย่างรวดเร็ว จะช่วยให้ผู้ประกอบการภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตจังหวัดสงขลาสามารถใช้บริการของกรมเพื่อการส่งออก อาทิ การออกหนังสือรับรองได้อย่างต่อเนื่อง
“กรมเชื่อว่าจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถฟื้นตัวได้เร็วขึ้น ลดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ลดโอกาสความเสียหายทางการค้า และลดภาระค่าใช้จ่ายที่ผู้ประกอบการอาจต้องแบกรับ โดยศูนย์บริการจะร่วมมือกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา เปิดให้บริการผู้ประกอบการอย่างเต็มที่ โดยขอให้มั่นใจว่ากรม และกระทรวงพาณิชย์จะร่วมฝ่าอุทกภัยครั้งนี้ไปด้วยกัน เพื่อให้ภาวะเศรษฐกิจของภาคใต้กลับมาแข็งแกร่งเหมือนเดิมโดยเร็ว” นางอารดากล่าว
สำหรับ DFT Mobile Office เปิดให้บริการแก่ผู้ประกอบการภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมทุกวัน ณ ชั้น 3 บริเวณศูนย์บริการราชการ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 6 ธ.ค. 2568 ไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. โดยผู้ประกอบการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2547-4830 และ 0-2547-4838 หรือติดตามข้อมูลด้านการค้าต่างประเทศ รวมถึงกฎ ระเบียบ และมาตรการต่างๆ ได้ทางเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th หรือสายด่วน 1385