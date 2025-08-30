“พาณิชย์”รับฟังความเห็นประกาศใหม่ ปรับวิธีการใช้บริการ DFT SMART – I ให้ง่ายขึ้น

กรมการค้าต่างประเทศเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างประกาศ เรื่อง การขอหนังสือสำคัญการส่งออกนำเข้าสินค้า โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร ผ่านระบบบริการออกหนังสือสำคัญการส่งออกนำเข้าสินค้า (DFT SMART - I) พ.ศ. ... เพิ่มช่องทางยืนยันตัวตน เพิ่มเอกสารผ่านรูปแบบไฟล์ PDF เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้สมัครใช้งานบริการ e-Service ต่าง ๆ ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้ยกร่างประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การขอหนังสือสำคัญการส่งออกนำเข้าสินค้าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารผ่านระบบบริการออกหนังสือสำคัญการส่งออกนำเข้าสินค้า (DFT SMART - I) พ.ศ. ... เพื่อใช้แทนประกาศฉบับเดิม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้สามารถสมัครบัญชีผู้ใช้งานเพื่อเข้าใช้บริการ e-Services ต่าง ๆ ของกรมได้อย่างง่ายดายและสะดวกมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ กรมเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้า เช่น ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้าที่มีมาตรการควบคุมตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin : C/O) ซึ่งผู้ประกอบการที่ต้องการใช้บริการขอหนังสือสำคัญจากกรมผ่านระบบ e-Services จะต้องสมัครบัญชีผู้ใช้งานผ่านระบบ DFT SMART - I ก่อนเป็นอันดับแรก
สำหรับสาระสำคัญของการปรับปรุง คือ เพิ่มช่องทางการยืนยันตันตนสำหรับนิติบุคคลให้สามารถเลือกได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ 1.การใช้ภาพใบหน้าของผู้รับมอบอำนาจให้ลงทะเบียน (Know Your Customer : KYC) หรือ 2.การใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority : CA) หรือ 3.การใช้ Username และ Password ของระบบจดทะเบียนนิติบุคคลดิจิทัลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยสามารถสแกนเอกสารสมัครบัญชีในรูปแบบไฟล์ PDF พร้อมแนบไฟล์ผ่านระบบ DFT SMART - I และไม่ต้องเดินทางมายืนยันตัวตนที่กรม อีกทั้งยังเพิ่มช่องทางการยืนยันตัวตนของผู้สมัครบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา ให้สามารถยืนยันผ่านแอปพลิเคชัน ThaID ได้ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถ ติดตามสถานะผ่านระบบ และกรมจะส่งการอัปเดตสถานะไปยังอีเมลที่ใช้สมัครบัญชีให้ทราบอีกช่องทางหนึ่งด้วย
ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำร่างประกาศดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทุกภาคส่วน รวมทั้งผู้ที่สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ ผ่านเว็บไซต์ของกรม (www.dft.go.th) หรือระบบกลางของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (www.law.go.th) ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 8 ก.ย.2568 โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ โทร.1385 หรือสำนักบริการการค้าต่างประเทศ โทร 02 547 4826 หรือ 02 547 4838