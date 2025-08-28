กรมการค้าต่างประเทศ คว้ารางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ปี 68 โดดเด่นบริการดิจิทัล

กรมการค้าต่างประเทศเป็น 1 ใน 13 หน่วยงานระดับกรม คว้ารางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ประจำปี 2568 จากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หลังเดินหน้าอำนวยความสะดวกทางการค้าผ่านนวัตกรรมดิจิทัล ทั้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการส่งออก-นำเข้า การออกหนังสือสำคัญการค้าระหว่างประเทศ ช่วยอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการ “อารดา”ขอบคุณเจ้าหน้าที่ ทีมงาน ย้ำเดินหน้าพัฒนางานตอบโจทย์ธุรกิจไทยต่อไป
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ “สำเภา-นาวาทอง” ประจำปี 2568 โดยเป็น 1 ใน 13 หน่วยงาน ที่ได้รับรางวัลในระดับกรม จากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยได้รับรางวัลจากนายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และมีนายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เข้าร่วมในพิธีมอบรางวัล ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 27 ส.ค.2568 ที่ผ่านมา
โดยรางวัลดังกล่าว สะท้อนถึงความสำเร็จของกรม ในการผลักดันนโยบายเชิงรุกด้านการค้าต่างประเทศ ที่มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกทางการค้าผ่านนวัตกรรมดิจิทัล ในการพัฒนาระบบบริการดิจิทัลแบบครบวงจร (e-DFT) ครอบคลุม 14 บริการหลัก อาทิ การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการส่งออก–นำเข้า และการออกหนังสือสำคัญการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งสามารถใช้บริการผ่านระบบ Single Entry ด้วยบัญชี One ID ลดขั้นตอน ลดเวลา ลดเอกสาร และไม่ต้องเดินทางมาที่กรม (No Visit) ซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะกลุ่ม SME พร้อมสร้างแต้มต่อทางการค้าให้สามารถแข่งขันบนเวทีโลกได้อย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ กรมยังให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยจัดกิจกรรมร่วมกับภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง เช่น การประชุมรับฟังความคิดเห็น การสำรวจความพึงพอใจ และการพบปะแลกเปลี่ยนมุมมองจากผู้ใช้บริการ เพื่อพัฒนาระบบบริการให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริง รวมทั้งสร้างความร่วมมือจากเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน ในการเชื่อมโยงข้อมูลและจัดทำกลไกการทำงานที่เชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ
“กรมรู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลนี้ เนื่องจากรางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ถือเป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และขับเคลื่อนนโยบายการค้าต่างประเทศของไทยอย่างมีประสิทธิภาพ ลดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจอย่างเห็นผล พร้อมทั้งส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และขอให้รางวัลนี้ เป็นกำลังใจสำคัญแก่เจ้าหน้าที่และทีมงานทุกคนของกรมที่ทุ่มเททำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการค้าต่างประเทศของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยกรมจะมุ่งมั่นพัฒนานโยบายและกลไกต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกและตอบโจทย์ภาคธุรกิจไทยอย่างแท้จริงต่อไป”นางอารดากล่าว