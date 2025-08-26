ครม.อนุมัติหลักการร่างประกาศพณ. กำหนดรถใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตนำเข้า

รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม. มีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่...) พ.ศ. ...
วันนี้ (วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2568) นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วนแล้วดำเนินการต่อไปได้
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ร่างประกาศดังกล่าว มีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ พณ. เรื่อง กำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศ พณ. เรื่อง กำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยยกเว้นให้สามารถนำเข้ารถยนต์ใช้แล้วตามพิกัดอัตราศุลกากร 87.03 รถยนต์และยานยนต์อื่น ๆ ที่ออกแบบสำหรับขนส่งบุคคลเป็นหลัก รวมถึงสเตชั่นแวกอนและรถแข่งและพิกัดอัตราศุลกากร 97.06 รถยนต์ใช้แล้วที่มีอายุเกิน 100 ปีขึ้นไป (รถยนต์โบราณ) ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะ ที่อธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศกำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 เรื่อง (การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 เรื่อง มาตรการส่งเสริมงานศิลปะและรถยนต์โบราณ (Classic Cars)]
พณ. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศดังกล่าวผ่านระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.th) และเว็บไซต์ของกรมการค้าต่างประเทศ (www.dft.go.th) ระหว่างวันที่ 10 – 24 มิถุนายน 2568 (รวมระยะเวลา 15 วัน) โดยมีผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด 433 ราย มีผู้เห็นด้วย 378 ราย (ร้อยละ 87) รวมทั้งได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายตามกฎกระทรวงกำหนดร่างกฎที่ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบ พ.ศ. 2565 แล้ว
ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรมเห็นชอบ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่า คณะรัฐมนตรีสามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ - เป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยการสนับสนุนการจัดกิจกรรม สำหรับรถยนต์โบราณ (Classic Cars) ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยและกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทยทุกระดับ รวมทั้งเป็นการส่งเสริม อุตสาหกรรมการผลิตหรือบูรณะ (Restoration) รถยนต์โบราณ (Classic Cars) ในประเทศไทยเพื่อส่งเสริมภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ผลกระทบต่อสังคม - เป็นการปลูกฝังค่านิยมในการอนุรักษ์และเห็นคุณค่าของรถยนต์โบราณ (Classic Cars) และเป็นการใช้ทุนวัฒนธรรมในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางรถยนต์โบราณ (Classic Cars)ในภูมิภาคที่ดึงดูดผู้ที่สนใจจากทั่วโลกได้