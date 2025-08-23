FAQ คำถามที่พบบ่อย MEA Smart Life เวอร์ชันใหม่

Q: ทำไม อัปเดต MEA Smart Life แล้ว ข้อมูลเครื่องวัดเดิมไม่แสดง?
A: เนื่องจาก ระบบมีการปรับปรุงรูปแบบการเข้าใช้บริการ จึงจำเป็นต้องสร้างบัญชีใหม่ ซึ่งสามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์เดิมที่เคยลงทะเบียนไว้ได้ และเมื่อลงชื่อเข้าใช้งาน ระบบจะดึงข้อมูลเครื่องวัดไฟฟ้าที่เคยลงทะเบียนไว้เดิม ซึ่งเจ้าของเครื่องวัดเป็นบุคคลธรรมดา ขึ้นมาให้อัตโนมัติ
Q: วีธีเข้าใช้งาน MEA Smart Life
A: ท่านสามารถลงชื่อเข้าใช้งานได้ ตามขั้นตอน
กรณี มีบัญชีผู้ใช้งาน MEA e-Service แล้ว ลงชื่อเข้าใช้งาน ตามขั้นตอน ดังนี้
1. กดปุ่ม “ลงชื่อเข้าใช้งาน” ที่มุมขวาบนของหน้าจอ หรือบริเวณตรงกลางของหน้าหลัก เพื่อเข้าสู่ระบบ MEA e-Service
2. กรอกหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และรหัสผ่าน ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับระบบ MEA e-Service
- ระบบจะแสดงรายการเครื่องวัดฯ ทั้งหมดที่เคยผูกกับหมายเลขบัตรประชาชนของท่านโดยอัตโนมัติ
** กรณีที่ท่านสมัครด้วยอีเมล กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลนั้น และเพิ่มเครื่องวัดฯ ใหม่ด้วยตนเอง
3. กรณีลืมรหัสผ่าน หรือกรอกรหัสผ่านไม่ถูกต้อง
- หากมีบัญชีอยู่แล้ว แต่จำรหัสผ่านไม่ได้ หรือกรอกผิด ระบบจะแจ้งว่า “ระบุข้อมูลผิดพลาด มีหมายเลขนี้ในระบบแล้ว” ให้กดที่ปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน” เพื่อดำเนินการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่
กรณี ไม่มีบัญชีผู้ใช้งาน MEA e-Service ให้ สร้างบัญชี ตามขั้นตอน ดังนี้
1. กดปุ่ม “ลงชื่อเข้าใช้งาน” ที่มุมขวาบนของหน้าจอ หรือบริเวณตรงกลางของหน้าหลัก เพื่อเข้าสู่ระบบ MEA e-Service
2. กดปุ่ม “สร้างบัญชี” อ่านเงื่อนไขการใช้งานและนโยบายต่าง ๆ กดยอมรับ และกดปุ่ม “เริ่มต้นสมัครใช้งาน”
3. กรอก หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และกำหนดรหัสผ่าน
4. กดปุ่ม “ขั้นตอนถัดไป” เพื่อรับรหัส OTP ผ่านกล่องข้อความ (SMS) ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ท่านระบุไว้
Q: ขั้นตอนการยืนยันตัวตน
A: ท่านสามารถ ยืนยันตัวตน ได้ดังนี้
กรณีผู้มีสัญชาติไทย
- ระบบจะแสดงหน้ากรอกข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน
- เมื่อคลิกปุ่ม “ขั้นตอนต่อไป” ระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง
- หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน
- หากข้อมูลถูกต้อง ระบบจะแสดงหน้ากรอก รหัส OTP เพื่อยืนยันการลงทะเบียน
กรณีผู้มีสัญชาติอื่น
- ระบบจะแสดงหน้ากรอกข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน
- เมื่อคลิกปุ่ม “ขั้นตอนต่อไป” ระบบจะนำไปยังหน้ากรอก รหัส OTP เพื่อยืนยันการลงทะเบียน (ไม่ต้องตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง)
Q: การ "ยืนยันตัวตน" มีประโยชน์ต่อผู้ลงทะเบียนอย่างไร และมีขั้นตอนอย่างไร
A: ข้อดีเมื่อยืนยันตัวตนสำเร็จ ท่านจะสามารถใช้งาน MEA Smart Life ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังนี้
- เข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างครบถ้วน
- รับคะแนน MEA Point ครั้งแรก จำนวน 500 คะแนน ทันทีหลังจากยืนยันตัวตนสำเร็จ
- ในกรณีที่หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักของผู้ลงทะเบียนตรงกับข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าในระบบ จะได้รับคะแนน MEA Point ต่อเนื่องจากการชำระค่าไฟฟ้าตามเงื่อนไขที่กำหนด
Q: การเพิ่มเครื่องวัดฯ ใน MEA Smart Life มีขั้นตอนอย่างไร
A: ที่หน้าหลักของแอปพลิเคชัน MEA Smart Life กดปุ่ม “+ เพิ่มเครื่องวัดฯ" โดยเลือกวิธีการเพิ่มเครื่องวัดฯ ได้ 2 วิธี
1. สแกน QR Code บนใบแจ้งค่าไฟฟ้า
2. ระบุข้อมูลด้วยตนเอง โดยกด "กรอกรหัสเครื่องวัดฯ" และระบุ บัญชีแสดงสัญญา 9 หลัก และ รหัสเครื่องวัดฯ 8 หลัก
3. กดปุ่ม “เพิ่มเครื่องวัดฯ นี้" เพื่อบันทึกข้อมูล
Q: ทำไมจึงไม่สามารถเพิ่มข้อมูลเครื่องวัดฯ "นิติบุคคล" ใน MEA Smart Life ได้
A: แอปพลิเคชัน MEA Smart Life ออกแบบเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้งานประเภท “บุคคลธรรมดา” ดังนั้น จึงยังไม่สามารถเพิ่มข้อมูลเครื่องวัดฯ ที่อยู่ภายใต้ชื่อของ “นิติบุคคล” ได้ สำหรับนิติบุคคล กรุณาดำเนินการตรวจสอบข้อมูล หรือจัดการเครื่องวัดฯ ผ่านทางเว็บไซต์ MEA e-Service https://meaeservice.mea.or.th/
Q: ทำอย่างไรจึงจะสามารถเพิ่มเครื่องวัดฯ ประเภท "นิติบุคคล" ใน MEA Smart Life ได้
A: หากท่านมีความเกี่ยวพันกับสถานที่ใช้ไฟฟ้า เช่น
• เป็น เจ้าของกรรมสิทธิ์
• หรือมี ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ท่านสามารถ ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้าได้ เมื่อการขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
รายการเครื่องวัดฯ ที่ดำเนินการเปลี่ยนชื่อจะแสดงในแอปพลิเคชัน MEA Smart Life โดยอัตโนมัติ
Q: การขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ทำผ่านช่องทางใดได้บ้าง
A: หากท่านต้องการขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า สามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1. ยื่นคำขอด้วยตนเอง ณ ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เขตพื้นที่ใกล้บ้านท่าน
2. ยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ MEA e-Service https://meaeservice.mea.or.th
ขั้นตอนการยื่นเรื่องออนไลน์ ดังนี้
1. เข้าใช้งานระบบ MEA e-Service
2. เลือกเมนู “บริการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล”
3. เลือก “เปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า และ/หรือ โอนหลักประกัน”
4. อัปโหลดเอกสารประกอบการยื่นคำร้อง (ทุกฉบับต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
รับชมวิดีโอขั้นตอนการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน MEA Smart Life >> https://youtube.com/shorts/1HQhXGKffzY
ช่องทางติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เขตพื้นที่ใกล้บ้านท่าน >> https://www.mea.or.th/our-services/mea-service/mobile-application/mea-line-connect
ข้อมูลอัปเดต ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2568