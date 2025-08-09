เนสท์เล่ ใช้ "ไฟฟ้าสีเขียว" ในโรงงานผลิต 6 แห่ง ตามโครงการ"UGT1"

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เดินหน้าใช้ไฟฟ้าสีเขียวจากพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิต 6 แห่งในประเทศไทย ด้วยความร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ภายใต้โครงการ Utility Green Tariff 1 (UGT1) ซึ่งเป็นการให้บริการไฟฟ้าสีเขียวแบบไม่เจาะจงแหล่งที่มา ความร่วมมือดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมายของเนสท์เล่ ประเทศไทย ในการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 100% ในโรงงานผลิตภายในปีนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน Net Zero 2050 เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 และส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มคุณภาพที่ผลิตจากแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนให้กับผู้บริโภคไทย
ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ เนสท์เล่ได้นำไฟฟ้าสีเขียวจากพลังงานหมุนเวียนมาใช้กับโรงงานเนสท์เล่ทั้งหมด 6 โรงงาน ได้แก่ โรงงานผลิตเนสท์เล่ไอศกรีม บางชัน โรงงานผลิตครีมเทียม บางปู โรงงานผลิตน้ำดื่ม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมไปถึงโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง ในจังหวัดระยอง 2 แห่ง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2568 เป็นต้นมา
นายฟิลิปป์ กลาวเซอร์ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายเทคนิคและอุตสาหกรรมการผลิต บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวว่า “ความร่วมมือกับทาง กฟน. และ กฟภ. ภายใต้โครงการ Utility Green Tariff 1 (UGT1) ในครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญของเนสท์เล่ ประเทศไทย ในการเดินหน้าสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2050 การเปลี่ยนไปใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนไม่ใช่แค่ทางเลือก แต่เป็นความจำเป็นในการดูแลโลกของเราอย่างยั่งยืน โดยเนสท์เล่นับเป็นบริษัทอาหารและเครื่องดื่มรายแรก ๆ ของประเทศที่ร่วมโครงการ UGT1 เพื่อให้มั่นใจว่าพลังงานไฟฟ้าที่เนสท์เล่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของเราเป็นพลังงานสะอาดที่มีแหล่งกำเนิดจากพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นการต่อยอดด้านความยั่งยืน เพื่อดูแลผู้คนและโลกของเรา”
นายอำพล สงวนวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า “กฟน. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเริ่มให้บริการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าสีเขียวตามอัตรา UGT1 กับ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนกรกฎาคม 2025 เป็นต้นไป ทั้งนี้ การให้บริการดังกล่าวยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด สามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสีเขียวของภาคอุตสาหกรรมที่กําลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดได้มากยิ่งขึ้น เป็นการช่วยยกระดับอุตสาหกรรม และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในระยะยาว สำหรับการตอบสนองความต้องการใช้พลังงานในอนาคตที่ยั่งยืน”
นางสาวสุชาดา คงธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจพลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวว่า “การร่วมมือระหว่างเนสท์เล่ และกฟภ. ในครั้งนี้ จะช่วยตอกย้ำเจตนารมณ์ในการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด และขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืน การเลือกใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนภายใต้โครงการ UGT1 แสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบพลังงานที่ยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว”
การร่วมมือกับ กฟน. และ กฟภ. ในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเนสท์เล่ในการดำเนินงานภายใต้หลักการ ESG ทุกมิติ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่อร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการในราคาที่เข้าถึงได้ และให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและสังคมในทุกก้าวของการดำเนินธุรกิจ