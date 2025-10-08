“พาณิชย์”ติวเข้มผู้ประกอบการ จ.สุราษฎร์ธานี รับมือมาตรการการค้า

กรมการค้าต่างประเทศจัดสัมมนา “Unlocking Trade Measure : The Passport for Global Trade” ถอดรหัสมาตรการทางการค้า สู่ความสำเร็จบนเวทีโลก” ให้ความรู้ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ พื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี เกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบาย Quick Big Win ของ “ศุภจี” ทั้งการเร่งเจรจาการค้ากับสหรัฐฯ การยกระดับการตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้า การป้องกันการสวมสิทธิ์ การใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA และการบุกตลาดใหม่
นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้จัดการสัมมนา “Unlocking Trade Measure : The Passport for Global Trade” ถอดรหัสมาตรการทางการค้า สู่ความสำเร็จบนเวทีโลก” ณ โรงแรมนิภา การ์เด้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อถ่ายทอดความรู้และประชาสัมพันธ์มาตรการทางการค้าใหม่ที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนกว่า 200 คน รวมถึงมีหน่วยงานพันธมิตรในพื้นที่เข้าร่วมออกบูธและร่วมการสัมมนา อาทิ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มสมาคมโรงสกัดน้ำมันปาล์ม และกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม เป็นต้น
ทั้งนี้ การจัดสัมมนาดังกล่าว เป็นการดำเนินการตามนโยบายนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้กำหนด 7 นโยบายสำคัญ ภายใต้แนวทาง Quick Big Win ที่มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจโดยเร็ว และสร้างรากฐานทางการค้าที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต โดยใน 7 นโยบายสำคัญ มีภารกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของกรมที่ต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ อาทิ การเร่งเจรจาการค้ากับสหรัฐฯ เพื่อบรรลุข้อตกลงอัตราภาษีต่างตอบแทน ภายในเดือน ธ.ค.2568 การยกระดับมาตรการตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้า และการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าให้เป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ถิ่นกำเนิดสินค้าไทย ตลอดจนผลักดันการใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA และเร่งบุกตลาดใหม่
ขณะเดียวกัน กรมได้นำวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบดิจิทัล อาทิ ระบบบริการการออกหนังสือสำคัญการส่งออกนำเข้าสินค้า (SMART I) ระบบการรับรองถิ่นกำเนิด (Rover Plus) และระบบการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (SMART C/O) ซึ่งเป็นระบบที่กรมพัฒนาขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการ
นอกจากนี้ ได้ชี้แจงแผนการขยายตลาดทางการค้าและเปิดตลาดใหม่ให้กับผู้ประกอบการไทย อาทิ ข้าว มันสำปะหลัง และสินค้าเกษตรนวัตกรรม การติดตามสถานการณ์และมาตรการทางการค้าของประเทศคู่ค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยได้รับทราบข้อมูลที่ทันสมัยและใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด
สำหรับการจัดงานสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้าและการตลาด ได้แก่ นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์อาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคต หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนายประกิต ประสิทธิ์ศุภผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอไพรส์ จำกัด (มหาชน) มาร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับทิศทางการค้าโลก โอกาส ตลอดจนความท้าทายใหม่ ๆ ที่ผู้ประกอบการไทยต้องเผชิญ