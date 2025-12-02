“พาณิชย์”แจ้งผู้ประกอบการ 2มี.ค.69 เลิกให้บริการพิมพ์ e-FormD กระดาษ

กรมการค้าต่างประเทศประกาศยกเลิกการให้บริการพิมพ์ e-Form D แบบกระดาษ ตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค.69 เดินหน้าสู่การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ หนุนภาคธุรกิจลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการค้าของอาเซียน แต่หากเกิดปัญหาการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประกอบการยังสามารถพิมพ์ Form D แบบกระดาษได้ด้วยตนเอง
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมเตรียมยกระดับการให้บริการหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin : C/O) โดยประกาศยกเลิกการให้บริการพิมพ์หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า e-Form D แบบกระดาษ ผ่านระบบ DFT SMART C/O ณ หน่วยงานให้บริการทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค.2569 เป็นต้นไป เพื่อสนับสนุนให้ภาคธุรกิจไทยปรับตัวสู่การใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และสอดคล้องกับแนวทางความร่วมมือของอาเซียน
โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นไปตามเจตนารมณ์ร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียน ที่มีมติให้การใช้ e-Form D เป็นกลไกหลักในการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement : ATIGA) โดยมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2567 และกำหนดให้ใช้ Form D ในรูปแบบกระดาษเฉพาะกรณีที่ระบบอิเล็กทรอนิกส์เกิดข้อขัดข้องทางเทคนิคเท่านั้น เพื่อผลักดันการลดการใช้เอกสาร การเพิ่มความโปร่งใส และการเสริมประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกทางการค้าในภูมิภาค
นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนด้านกฎถิ่นกำเนิดสินค้า (SC-AROO) ยังอยู่ระหว่างการผลักดันและส่งเสริมการใช้คำรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Origin Declaration : OD) ภายใต้ระบบ ASEAN-Wide Self-Certification (AWSC) ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองสามารถออกคำรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอน เพิ่มความคล่องตัว และรองรับทิศทางการดำเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC Blueprint 2026–2030 ได้ในอนาคต
ปัจจุบัน e-Form D ของกรมการค้าต่างประเทศได้เชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับศุลกากรประเทศปลายทางผ่านระบบ National Single Window (NSW) และ ASEAN Single Window (ASW) ทำให้เมื่อเจ้าหน้าที่อนุมัติคำขอ หนังสือรับรองทุกฉบับจะถูกส่งสู่ระบบปลายทางโดยอัตโนมัติ ผู้ประกอบการจึงไม่จำเป็นต้องพิมพ์ Form D แบบกระดาษอีกต่อไป ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านเอกสารและลดระยะเวลาในการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ และหากเกิดปัญหาทางเทคนิคในการรับ-ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประกอบการยังสามารถพิมพ์ Form D แบบกระดาษ จากระบบ DFT SMART C/O ได้ด้วยตนเอง (Self-Printing) โดยสามารถสั่งซื้อแบบพิมพ์หนังสือรับรองทุกประเภทได้จากกรมผ่านเว็บไซต์ https://formstore.dft.go.th ซึ่งจะจัดส่งให้ทั่วประเทศทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ หรือเลือกมารับด้วยตนเองได้ที่สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ชั้น 4 กรมการค้าต่างประเทศ
“กรมเชื่อมั่นว่า การยกเลิกการให้บริการพิมพ์ e-Form D แบบกระดาษครั้งนี้ จะเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับระบบอำนวยความสะดวกทางการค้าให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ลดการใช้ทรัพยากร กระตุ้นให้ภาคธุรกิจไทยพร้อมรับการแข่งขันในภูมิภาค และสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ”นางอารดากล่าว