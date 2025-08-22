“มิลลี่ บ็อบบี้ บราวน์” ดาราสาว Stranger Things รับเลี้ยงลูกบุญธรรม ประกาศเป็นแม่แล้ว

มิลลี่ บ็อบบี้ บราวน์ (21 ปี) นักแสดงสาวชื่อดังจากซีรีส์ Stranger Things และสามี เจค บอนจิโอวี (23 ปี) นายแบบหนุ่ม ลูกชายของร็อกสตาร์ระดับตำนาน จอน บอนโจวี ประกาศว่าพวกเขากลายเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้ว หลังตัดสินใจรับเลี้ยงเด็กหญิงตัวน้อยเป็นลูกบุญธรรม
ทั้งคู่โพสต์ข้อความบนอินสตาแกรมพร้อมภาพสเก็ตช์ต้นไม้ และใส่เพลง Ob-La-Di, Ob-La-Da ของวง The Beatles ประกอบ ระบุว่า
“ซัมเมอร์นี้ เราได้ต้อนรับลูกสาวแสนหวานผ่านการรับเลี้ยง เราตื่นเต้นเกินจะบรรยายกับการเริ่มต้นบทใหม่ของการเป็นพ่อแม่ และอยากใช้ช่วงเวลานี้อย่างสงบและเป็นส่วนตัว… และแล้วเราก็กลายเป็นสามคน”
บราวน์และบอนจิโอวีเข้าพิธีแต่งงานเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว หลังหมั้นหมายกันในปี 2023 โดยฝ่ายหญิงเคยเปิดเผยว่าเธอใฝ่ฝันอยากมีครอบครัวใหญ่ และไม่ปิดกั้นเรื่องการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม
นอกจากบทบาท “อีเลฟเว่น” ที่สร้างชื่อใน Stranger Things แล้ว บราวน์ยังมีผลงานภาพยนตร์ล่าสุด The Electric State ประกบ คริส แพรตต์ อีกด้วย ขณะที่การออกหนังสือเล่มแรก Nineteen Steps ในปี 2023 เคยสร้างกระแสถกเถียงเรื่องการใช้โกสต์ไรเตอร์ เนื่องจากเป็นผลงานที่มีชื่อผู้แต่งเป็นบราวน์เพียงคนเดียว แม้จะมีนักเขียน แคธลีน แม็คเกอร์ล อยู่เบื้องหลัง