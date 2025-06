เปิดตัว "STRANGER THAN HEAVEN" เกมใหม่จากผู้สร้าง Yakuza

"STRANGER THAN HEAVEN" คือผลงานใหม่จาก Ryu Ga Gotoku Studio ที่พัฒนาหลากหลายเกม เช่น ซีรีส์ Like a Dragon และซีรีส์ Virtua Fighter โดยตัวเกมจะเป็นแนวแอคชันผจญภัย ผสมผสานการสืบสวนในสไตล์นีโอนัวร์ ที่มีฉากหลังเป็นประเทศญี่ปุ่นในปี 1943ผู้เล่นจะได้รับบทเป็น Mako Daito นักสืบที่ต้องเผชิญหน้ากับเมืองที่เต็มไปด้วยการคอร์รัปชันและอาชญากรรม โดยเกมเพลย์จะผสมผสานการต่อสู้แบบ Beat 'em Up และระบบสืบสวนและที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเกมอย่าง L.A. Noire โดยผู้เล่นจะต้องตัดสินใจในสถานการณ์บางอย่างที่จะส่งผลต่อทิศทางของเรื่องราว"STRANGER THAN HEAVEN" ยังไม่มีการยืนยันแพลตฟอร์มและวันวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ https://ryu-ga-gotoku.com/