จุดเปลี่ยนชีวิตคนดังฮอลลีวู้ด ผู้ตกเป็นทาสยาเสพติด!

ด้วยชีวิตที่อยู่ในแสงสี มีคนจับตามอง ต้องรับความกดดันกับกระแสสังคม แถมยังมีความเซนซิทีฟ ตามเนเจอร์ของการเป็นอาร์ติสต์ ทำให้คนดังทั้งหลาย ต้องเผชิญกับปัญหาด้านจิตใจ การหาทางออกด้วยเส้นทางผิดๆ จึงเป็นเรื่องที่ได้ยินมาเสมอ ตั้งแต่สุราไปจนถึงสารเสพติด ซึ่งล้วนส่งผลร้ายแรงทำให้ชีวิตตกต่ำ บางคนถึงกับดับชีวิตตัวเอง จะมีใครที่ถูกอบายมุขทำร้ายกันบ้าง?
เริ่มจาก ติสต์ตัวแม่ “คอร์ตนีย์ เลิฟ” ภริยาม่ายของ “เคิร์ต โคเบน” ผู้ล่วงลับ ทั้งคู่ติดยาเสพติด “มันควรจะสนุก แต่ฉันแทบจำไม่ได้เลย ไม่มีใครดูแลเราเลย” เลิฟเคยพูดเล่าถึงการเสียชีวิตของโคเบน แถมเธอยังใช้มันระหว่างตั้งครรภ์ด้วย จนรู้ตัวว่าท้องจึงหยุด แต่ก็มีปัญหาตามมามิได้ขาด
ถัดมาเป็น “บริตนีย์ สเปียร์ส” ป๊อปดีว่าที่มีปัญหาชีวิตมาตั้งแต่ปี 2007 ที่เธอโกนศีรษะ ก่อความวุ่นวายต่อหน้าช่างทำผม และไปปรากฏตัวแบบอื้อฉาวในงานประกาศรางวัล MTV แถมยังสูญเสียสิทธิ์ในการดูแลลูกๆ หลังจากนั้นเธอได้เข้ารับการบำบัด แต่ก็ไม่ได้กลับมาปกติ ทุกวันนี้ยังโชว์ความเพี้ยนไลฟ์ออนไลน์อยู่เสมอ
:: สูญเสียถึงชีวิต
เหยื่อของยาเสพติดที่คร่าชีวิต “เอมี ไวน์เฮาส์” อดีตนักร้องอนาคตไกล เธอต้องต่อสู้กับยาเสพติด แอลกอฮอล์ และโรคอะนอเร็กเซียนานหลายปี โดยมีอดีตสามีแนะนำให้รู้จักยาเสพติดชนิดร้ายแรง แถมยังขัดขวางไม่ให้เธอเข้ารับการบำบัด จนเมื่อเดือนกรกฎาคม 2011 ไวน์เฮาส์ถูกพบเสียชีวิตในอพาร์ตเมนต์ของเธอ ด้วยพิษสุราเรื้อรัง
อีกหนึ่งดีว่า “วิตนีย์ ฮูสตัน” ตำนานนักร้องที่เริ่มใช้ยาเสพติดหลังจากแต่งงานกับ “บ็อบบี้ บราวน์” เธอถูกเขาทำร้ายร่างกาย พยายามลืมความเจ็บปวดด้วยยาเสพติดและแอลกอฮอล์ ในปี 2001 เธอถูกจับเรื่องมีกัญชาในครอบครอง เคยยอมรับว่า “เซ็กซ์ ยาเสพติด และร็อกแอนด์โรล” คือสิ่งที่เธอหลงใหล แม้แต่การบำบัดก็ไม่ได้ช่วยให้เธอกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิม ในปี 2012 ฮูสตันถูกพบจมน้ำเสียชีวิตในอ่างอาบน้ำที่โรงแรม โดยมีโคเคนปนอยู่ในเลือด
:: เกือบหลับแต่กลับมาได้
ต้องยกให้กับ “ลินด์เซย์ โลแฮน” ที่มักถูกพบเห็นตามงานปาร์ตี้ในช่วงพีคของชีวิต เธอสร้างความฮือฮาให้กับคลับบันเทิงร่วมกับ “ปารีส ฮิลตัน” “นิโคล ริชชี” และดาราคนอื่นๆ เธอดื่มเหล้าครั้งแรกตอนอายุ 17 ก่อนจะเข้าหาโคเคน กัญชา และยาอี เธอเข้ารับการบำบัดมากกว่าห้าครั้ง ก่อนจะกลับมาเป็นผู้เป็นคนเหมือนปัจจุบัน
ส่วน “พาเมลา แอนเดอร์สัน” อดีตเซ็กซี่สตาร์จาก ‘Baywatch’ ยอมรับว่าเคยเสพโคเคน แต่ไม่ค่อยชอบ และด้วยความเป็น “คนอารมณ์ร้อน” เธอจึงเลิกเสพได้อย่างรวดเร็ว แต่ปัญหาของเธอหลังจากนั้นคือ การดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้นถึงขั้นหัวราน้ำ ทุกวันนี้เธอคลีนแล้ว มีชีวิตสดใสและมีรักครั้งใหม่กับพระเอกดัง-เลียม นีลสัน
ปิดท้ายที่ “เคท มอสส์” นางแบบยุค90 สาวปาร์ตี้ที่มีสมญาว่า “เฮโรอีนชิค” ในปี 2005 มีคลิปฉาวที่เธอเสพผงสีขาวในสตูดิโอกับ “พีท โดเฮอร์ตี้” อดีตแฟน จนทำให้สูญเสียสัญญาโฆษณาไปหลายเจ้า หลายคนมองว่านั่นคือจุดจบทางอาชีพของเธอ แต่เธอกลับมาได้และยังคงเป็นหนึ่งในนางแบบ ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งของโลก