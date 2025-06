สิ้นแล้ว อัจฉริยะทางดนตรี “ไบรอัน วิลสัน” ผู้ร่วมก่อตั้ง The Beach Boys วัย 82 ปี

“พวกเรารู้สึกหัวใจสลายกับการสูญเสียคุณพ่ออันเป็นที่รักของเรา ไบรอัน วิลสัน พวกเราพูดอะไรไม่ออกในตอนนี้” แถลงการณ์จากครอบครัวที่เผยแพร่ผ่านบัญชีโซเชียลของวิลสัน ระบุ พร้อมเสริมว่า “เราตระหนักดีว่า การสูญเสียในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงของครอบครัวเราเท่านั้น แต่เป็นความเศร้าร่วมกันของผู้คนทั่วโลก”ไบรอัน วิลสัน คือผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จระดับตำนานของ The Beach Boys วงป๊อปอเมริกันที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของความฝันแห่งแคลิฟอร์เนีย ด้วยเพลงแนว “ซัน แอนด์ เซิร์ฟ” ที่มีกลิ่นอายแจ๊สและกอสเปลผสมผสานกันอย่างมีเอกลักษณ์ ในช่วงปี 1962–1966 วิลสันแต่งเพลงฮิตอย่างต่อเนื่อง เช่น“Surfin’ USA”, “I Get Around”, “Fun, Fun, Fun” และ “Surfer Girl” ส่งผลให้ The Beach Boys กลายเป็นวงดนตรีที่ขายดีที่สุดในอเมริกาในยุคนั้น คู่คี่สูสีกับ The Beatlesแต่เบื้องหลังแสงไฟนั้น วิลสันต้องเผชิญกับความเครียดจากการทำงานหนักและปัญหาสุขภาพจิต เขาเคยแต่งเพลงมากถึง 200 เพลงในเวลาเพียง 5 ปี ก่อนจะเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรงร่วมกับการใช้สารเสพติด ซึ่งส่งผลให้เขาห่างหายจากวงการดนตรีไปนานหลายสิบปีกระทั่งกว่า 35 ปีต่อมา วิลสันกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งพร้อมกับการทำอัลบั้ม Smile ที่เคยค้างคามาเสร็จสมบูรณ์ — ซึ่งหลายฝ่ายยกให้เป็นผลงานชิ้นเอกตลอดกาลของเขาไบรอัน วิลสัน เกิดเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ค.ศ. 1942 ที่ชานเมืองลอสแอนเจลิส ดนตรีคือโลกที่ปลอดภัยของเขา ท่ามกลางวัยเด็กที่ต้องเผชิญกับพ่อที่มีนิสัยก้าวร้าว ซึ่งภายหลังก็กลายมาเป็นผู้จัดการของวงบ้านของเขาเป็นจุดเริ่มต้นของเสียงประสานอันมีเอกลักษณ์ วิลสันมักจะเรียกน้องชายมารวมตัวกันรอบออร์แกนแฮมมอนด์ในห้องนั่งเล่น เพื่อสอนการร้องประสานแบบแจ๊สและกอสเปลเมื่ออายุ 19 ปี เขาก่อตั้งวง The Beach Boys ร่วมกับน้องชาย เดนนิส และ คาร์ล, ญาติของเขา ไมค์ เลิฟ และเพื่อนบ้าน อัล จาร์ดีน ที่อยู่ห่างกันเพียงหัวมุมถนนในเมืองฮอว์ธอร์นเขารับหน้าที่แต่งเพลง จัดเรียงเสียงประสาน เล่นเบส และร้องนำ ขณะที่สมาชิกคนอื่นๆ เพียงแค่ต้องร้องประสานตามที่เขากำหนดไว้เพลงแรกของพวกเขา “Surfin” เปิดตัวในปี 1961 ผสมผสานสไตล์ร็อกแอนด์โรลของ Chuck Berry และ Little Richard เข้ากับเสียงร้องประสานแบบ The Four Freshmen ได้อย่างลงตัว และเพียงปีถัดมา เพลง “Surfin’ USA” ก็ทำให้วัยรุ่นอเมริกันแทบทุกคนรู้จักพวกเขาอีกหนึ่งผลงานสำคัญที่ยืนยันถึงความเป็นอัจฉริยะของไบรอัน วิลสัน คืออัลบั้ม Pet Sounds ที่ปล่อยออกมาในปี 1966แม้ในตอนแรกจะไม่ได้ประสบความสำเร็จด้านยอดขายในอเมริกา แต่ก็ได้รับการยกย่องในเวลาต่อมาว่าเป็นหนึ่งในอัลบั้มที่ทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์ดนตรีป๊อป วิลสันลงมือควบคุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การแต่งเพลง เรียบเรียง ไปจนถึงการบันทึกเสียง โดยใช้เทคนิคแปลกใหม่ ทั้งเสียงเครื่องดนตรีคลาสสิก เสียงสัตว์ ไปจนถึงจังหวะที่แตกต่างจากเพลงทั่วไปในยุคนั้นผลงานชิ้นนี้ไม่ได้เพียงเปลี่ยนโฉมวง The Beach Boys เท่านั้น แต่ยังกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินรุ่นหลังจำนวนมาก รวมถึง The Beatles ที่ถึงกับยอมรับว่า Pet Sounds เป็นแรงผลักดันสำคัญให้พวกเขาสร้างสรรค์ Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band ขึ้นมาในปีต่อมาสำหรับแฟนเพลงทั่วโลก Pet Sounds คือเสียงสะท้อนของหัวใจและจิตวิญญาณของวิลสันอย่างแท้จริง — เต็มไปด้วยความเปราะบาง ความฝัน และเสียงดนตรีที่ไม่มีใครเหมือนหลังจากการเสียชีวิตของภรรยา เมลินดา เมื่อปีที่แล้ว ครอบครัวของวิลสันได้ยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อขอจัดการดูแลชีวิตของเขาโดยถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งศาลก็เห็นพ้อง เนื่องจากแพทย์วินิจฉัยว่าเขามีภาวะ “ความบกพร่องทางระบบประสาทขั้นรุนแรง” (major neurocognitive disorder)ผู้จัดการและนักประชาสัมพันธ์ส่วนตัวของเขาได้รับการแต่งตั้งให้ดูแลชีวิตประจำวันแทน โดยมีลูกทั้ง 7 คนของวิลสันเป็นผู้ร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะด้านสุขภาพ