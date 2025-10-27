กรมทางหลวง แจงเหตุปูนซีเมนต์ล้นไหลลง”พระราม 2”ไม่เกี่ยวโครงสร้าง M82

กรมทางหลวงชี้แจงโครงสร้าง M82 แข็งแรงเหตุน้ำปูนไหลลงถนนพระราม 2 หน้าตลาดทะเลไทย เหตุเทคอนกรีตล้น ยืนยันไม่ใช่การทรุด กำชับผู้รับเหมาเพิ่มความเข้มงวด
จากกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก ชื่อ TAY SMITH ได้โพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพเหตุแบบปูนก่อสร้างทางยกระดับถ.พระราม2 บริเวณหน้าตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร เกิดทะลุทำให้น้ำปูนไหลลงมาที่ถนนแบบเติมพื้นที่ ทำให้รถขาเข้า กทม. ไม่สามารถสัญจรได้ เมื่อ วันที่ 27 ตุลาคม 2568
ซึ่งจากเหตุการณ์นี้ทำให้รถยนต์ติดนานขยับไม่ได้ ส่วนจักรยานยนต์ต้องวิ่งบนทางเท้าแทน ซึ่งเหตุการณ์นี้ผู้โพสต์ยังบอกอีกว่าสร้างความตกใจให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นอย่างมาก
กรมทางหลวง (ทล.) โดยสำนักก่อสร้างสะพาน ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อมวลชนและโซเชียลมีเดียประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2568 เกี่ยวกับเหตุคอนกรีตไหลลงบนถนนพระราม 2 ดังนี้
เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 01.55 น. ของวันที่ 27 ตุลาคม 2568 ณ พื้นที่ก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 (M82) ช่วงเอกชัย - บ้านแพ้ว บริเวณ กม.ที่ 29+600 บนถนนพระราม 2 (ทางหลวงหมายเลข 35) บริเวณหน้าตลาดทะเลไทย ในทิศทางขาเข้ากรุงเทพฯ ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของกิจการร่วมค้า ยูเอ็น-เอเอสไอ โดยเหตุดังกล่าวเป็นเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานเทคอนกรีตสำหรับคานรองรับ (Lower Cross Beam) ในขณะนั้นได้มีคอนกรีตผสมเสร็จจำนวนหนึ่งได้ไหลล้นออกจากแบบด้านข้างและตกลงบนผ้าใบกันวัสดุร่วงหล่น แล้วไหลลงสู่ถนนทางคู่ขนานด้านล่าง ส่งผลให้ช่องทางการจราจรถูกกีดขวางชั่วคราว จำนวน 1 ช่องทาง
โดยทันทีที่เกิดเหตุ บริษัทผู้รับจ้าง เจ้าหน้าที่กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสมุทรสาคร และสำนักก่อสร้างสะพาน ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเข้าทำความสะอาดพื้นที่ในทันที สามารถเปิดให้รถกลับมาสัญจรได้ตามปกติภายในเวลาประมาณ 30 นาที ไม่มีรายงานทรัพย์สินของประชาชนเสียหาย หรือมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
กรมทางหลวงขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และขอเรียนยืนยันว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการทำงาน ไม่ได้เกิดจากปัญหาความแข็งแรงหรือการทรุดตัวของโครงสร้างทางยกระดับแต่อย่างใด และเพื่อเป็นการป้องกันเหตุซ้ำ กรมทางหลวงได้สั่งการและกำชับไปยังบริษัทผู้รับจ้างให้เพิ่มความเข้มงวด ความระมัดระวัง และความรอบคอบในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน รวมถึงจัดทำมาตรการป้องกันและชี้แจงต่อสาธารณะอย่างเป็นทางการต่อไป
ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุบนทางหลวง สามารถแจ้งเหตุและสอบถามข้อมูลได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 ตลอด 24 ชั่วโมง