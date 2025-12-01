xs
Ralph Lauren เปิดตัว “The World of Ralph Lauren” ครั้งแรกในประเทศไทย แลนด์มาร์กแห่งใหม่ใจกลางเซ็นทรัล เอ็มบาสซี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Ralph Lauren กลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ เปิดตัวสโตร์แห่งใหม่แบบครบวงจร ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The World of Ralph Lauren” นำเสนอประสบการณ์แบรนด์อย่างสมบูรณ์แบบในพื้นที่เดียว ไม่ว่าจะเป็น Ralph Lauren, Polo Ralph Lauren รวมไปถึง Ralph’s Coffee ที่มาช่วยเพิ่มมิติการต้อนรับของแบรนด์ ให้ผู้มาเยือนได้พักผ่อนและเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศสุดประทับใจ เรียกได้ว่าเป็น One-stop destination สำหรับทั้งสายช้อปและสายคาเฟ่ โดยมีนักแสดงหนุ่ม คิมอูบิน พร้อมด้วยเหล่าคนดัง อาทิ แอน ทองประสม, หมาก-ปริญ สุภารัตน์, อาเล็ก-ธีชเดช เมธาวรายุทธ, ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์, เชอรี่-เข็มอัปสร สิริสุขะ, ฝ้าย-พีรญา มะลิซ้อน, ซี-พฤกษ์ พานิช, ฟอส-จิรัชพงศ์ ศรีแสง, บุ๊ค-กษิดิ์เดช ปลูกผล, หมิว-ณัชชา เตชะมงคลาภิวัฒน์ และ จูเน่-เพลินพิชญา โกมลารชุน มาร่วมนำเสนอความหรูหราคลาสสิกผ่านคอลเลกชัน พร้อมร่วมงานเปิดตัวสโตร์แห่งใหม่นี้ ณ Ralph Lauren ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี

Ralph Lauren แห่งใหม่นี้ถ่ายทอด “โลกของ Ralph Lauren” อย่างสมบูรณ์แบบ ผ่านการผสานความหรูหราแบบอเมริกันคลาสสิกเข้ากับงานออกแบบที่เล่าเรื่องราวและสะท้อนวิถีชีวิตเหนือกาลเวลา บรรยากาศโดยรวมให้ความรู้สึกเหมือนก้าวเข้าสู่บ้านพักหรูหรือคลับของสุภาพบุรุษ สร้างประสบการณ์ที่ทั้งประทับใจและน่าจดจำ สไตล์การออกแบบที่เป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์ปรากฏให้เห็นผ่านหน้าร้านที่โดดเด่นด้วยปูนฉาบสีขาวอบอุ่น งานโลหะประณีต เสาคลาสสิก และโคมไฟโบราณ พร้อมเชื้อเชิญให้ทุกคนสัมผัสโลกของ Ralph Lauren ผ่านคอนเซ็ปต์การออกแบบแบบ Spanish Revival ที่เน้นความอบอุ่นควบคู่ไปกับความหรูหราสง่างามของยุคอาณานิคมสเปน

พื้นที่ภายในถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและคลาสสิก โดยใช้พื้นไม้โอ๊กกว้างและหินไลม์สโตน ผนังปูนฉาบทำมือ และเพดานคานไม้สูง เพื่อสร้างความหรูหราทว่าเป็นกันเอง รายละเอียดอย่างตู้หนังสือไม้โอ๊กแบบสั่งทำพิเศษ เฟอร์นิเจอร์ที่คัดสรรอย่างประณีต พรมซ้อนเลเยอร์ และงานศิลปะชิ้นเด่น ล้วนช่วยย้ำถึงความคลาสสิกและมรดกอันยาวนานของแบรนด์ พร้อมมอบประสบการณ์ช้อปปิ้งระดับพรีเมียมที่สะท้อนตัวตนของ Ralph Lauren อย่างแท้จริง

เพื่อเติมเต็มประสบการณ์ภายในสโตร์ใหม่ Ralph Lauren ได้นำเสนอคอลเลกชัน Fall-Winter 2025 สำหรับสุภาพบุรุษที่มาในสไตล์ Heritage และ Preppy ไม่ว่าจะเป็นคอลเลกชัน Montauk ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากบ้านของ Mr. Ralph Lauren ในเมือง Montauk, New York นำเสนอผ้าแคชเมียร์และผ้าไหมผสมลินินคุณภาพสูงที่สวมใส่สบายแต่ยังคงความหรูหราเหนือกาลเวลา คอลเลกชัน Soho ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากนักแข่งรถสมัยใหม่ ตั้งแต่ชุดลำลองจนถึงสูทแบบคลาสสิกชั้นสูง โดยใช้เส้นใยคุณภาพสูงจากอังกฤษและอิตาลี คอลเลกชัน Milano Olive & Milano Taupe ที่ผสมผสานแฟชั่นชาวอเมริกันกับงานฝีมือจากช่างชาวอิตาลี โดดเด่นด้วยสีเทาอมน้ำตาล สีทรัฟเฟิล สีน้ำตาลเข้ม และสีครีมที่สะท้อนบรรยากาศในฤดูหนาว

นอกจากนี้ ยังมีคอลเลกชัน Polo Ralph Lauren Menswear Fall 2025 ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากความคลาสสิกของงานแข่งพายเรือและวัฒนธรรม Ivy League โดยโดดเด่นด้วยเสื้อเชิ้ตหลากสีสันและลวดลาย พร้อมการวางเลเยอร์ด้วยผ้าคอตตอน แคชเมียร์ และนิตแวร์ รวมถึงสไตล์ยูทิลิตี้ที่เน้นใช้งานได้จริง เหมาะกับทุกการผจญภัยในชีวิตประจำวัน

ในฝั่งของสุภาพสตรี Ralph Lauren นำเสนอคอลเลกชัน Modern Romantics สำหรับผู้หญิงที่แต่งตัวตามสัญชาตญาณ โดยสะท้อนบุคลิกและความมั่นใจในสไตล์ของตนเอง มากกว่าการไล่ตามเทรนด์ ที่สะท้อนนิยามของการบอกเล่าตัวตนที่งดงามเหนือกาลเวลา ขณะที่คอลเลกชันของ Polo Ralph Lauren Women ต้อนรับฤดูใบไม้ร่วงด้วยสีที่เน้นความอบอุ่นหรูหรา เช่น สีคาเมล เทา ช็อกโกแลต และน้ำเงินเข้ม ผสานกับสีสันโดดเด่นอย่าง แดง รอยัลบลู เขียว และทอง พร้อมผ้าคุณภาพสูงอย่างทวีด เดนิม คอร์ดูรอย และขนสัตว์ ในดีไซน์สเวตเตอร์และนิตแวร์ร่วมสมัย     รวมถึงเสื้อคลุมหลากหลายแบบที่ประดับด้วยลายกราฟิกใหม่ ลวดลายวาร์ซิตี้ ลายรักบี้ และลายแฟร์ไอล์ เพิ่มความโดดเด่นให้คอลเลกชันในฤดูใบไม้ร่วงนี้
Ralph Lauren เปิดให้บริการ ที่ชั้น 1 Central Embassy พร้อมให้คุณเลือกช้อปคอลเลกชัน Polo Ralph Lauren สำหรับสไตล์แคชชวลสุดหรู หรือ Ralph Lauren ที่สะท้อนความหรูหราระดับพรีเมียม ก่อนปิดท้ายด้วยการดื่มด่ำไปกับกาแฟในบรรยากาศคาเฟ่สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ Ralph’s Coffee เพลิดเพลินกับกาแฟ เมนูทานเล่น และ Ralph's Tea Set สุดพิเศษ มีทั้งชาหรือกาแฟให้เลือก พร้อมเมนูอาหารคาวคัดสรรมาอย่างดี สโคนอบใหม่ และขนมหวานอเมริกันคลาสสิก อย่าง New York Cheesecake และ Old-Fashioned Chocolate Cake เฉพาะที่สาขา Central Embassy เท่านั้น

การเปิดร้านใหม่ในกรุงเทพฯ ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขยายตัวของ Ralph Lauren ภายใต้กลยุทธ์ Next Great Chapter: Drive โดยบริษัทมีแผนเปิดร้านใหม่ถึง 150 สาขาทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคภายในสามปีข้างหน้า









