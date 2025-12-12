บอส CMO ยันธุรกิจเดินหน้า ไม่หวั่นนอดีตผู้บริหารถูกกล่าวโทษ

"มงคล" บอสใหญ่ CMO มั่นใจไร้ผลกระทบ ปม ก.ล.ต. กล่าวโทษอดีตผู้บริหาร ย้ำธุรกิจเติบโตแข็งแกร่ง ล่าสุดคว้า 2 งานเคาท์ดาวน์ เผยปี 2568 อุตสาหกรรมอีเวนต์คึกคัก เดินหน้าจัดเมกะโปรเจ็กต์ต่อเนื่อง ทั้งงานอีเวนต์, คอนเสิร์ต และมิวสิคเฟสติวัล เตรียมยกระดับองค์กร ทุกมิติ ทั้งบริหาร การตลาด และกลยุทธ์ มั่นใจนำพาบริษัทฯ สู่การเติบโตที่ยั่งยืน
นายมงคล ศีลธรรมพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) หรือ CMO ผู้ดำเนินธุรกิจสร้างสรรค์บริหารจัดการงานอีเวนต์ นิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ งานประชุมสัมมนา คอนเสิร์ต และเฟสติวัล เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษอดีตกรรมการและผู้บริหาร บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) กับพวกรวม 4 ราย ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ในข้อหาร่วมกันกระทำผิดหน้าที่โดยทุจริต ผ่านการลงทุนซื้อหุ้นในบริษัทย่อยราย บริษัท โมเมนตัม เอส จำกัด (MTS) เป็นเหตุให้ CMO ได้รับความเสียหาย นั้น
บริษัทฯ ขอยืนยันว่า ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ความเชื่อมั่นของลูกค้า หรือแผนธุรกิจที่วางไว้แต่อย่างใด เนื่องจาก อดีตกรรมการและผู้บริหารที่ถูกกล่าวโทษ ได้ลาออกและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจมาระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งโดยปกติแล้วโครงสร้างการบริหารงานภายในบริษัทฯ จะมีทีมผู้บริหารที่ทำงานตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ทุกประการ ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากผลประกอบการที่ดีใน 3 ไตรมาสที่ผ่านมา เป็นเครื่องพิสูจน์ได้เป็นอย่างดี
ภาพรวมอุตสาหกรรมอีเวนต์ปี 2568 บริษัทฯ ยังคงมีแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งและคึกคักต่อเนื่อง โดยล่าสุด บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ให้ดูแลจัดงานเทศกาลเคาท์ดาวน์ถึง 2 แห่ง และยังมีเมกะโปรเจ็กต์อีกเพียบ ขณะที่งานในกลุ่มบันเทิงและไลฟ์สไตล์ก็มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มคอนเสิร์ต, มิวสิคเฟสติวัล ซึ่งเพิ่งจัดจบไปกับโปรเจ็กต์ร่วมเป็นพาร์ตเนอร์ด้านงานโปรดักชั่น กับ Becky Entertainment เนรมิตโปรดักชั่นสุดอลังการในงาน "B NEW ERA - BECKY HAPPY BIRTHDAY CONCERT" งานคอนเสิร์ตฉลองวันเกิดของ “เบคกี้ รีเบคก้า แพทรีเซีย อาร์ม
สตรอง”ซึ่งบริษัทฯ โชว์ศักยภาพดูแลงานทั้งระบบภาพ แสง สี เสียง และเทคนิคพิเศษ (Special Effects)
“พร้อมกันนี้ บริษัทฯ มีแผนพัฒนาองค์กรในอีกหลายมิติ ทั้งในแง่ของการบริหาร การตลาด และกลยุทธ์ภายในองค์กร ให้สอดคล้องไปกับสถานการณ์ปัจจุบัน ขอให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน มั่นใจว่าทีมผู้บริหารของ CMO จะนำพาบริษัทฯ ไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืน” นายมงคล กล่าว