AIS เร่งเสริมสัญญาณจุดเคาท์ดาวน์ รองรับเทศกาลปีใหม่ 2569 ตลอด 24 ชั่วโมง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



AIS เตรียมความพร้อมระดมพลังโครงข่ายเต็มสปีด เสริมสัญญาณพื้นที่จัดงานเฉลิมฉลองปีใหม่และงานเคาท์ดาวน์ขนาดใหญ่ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวยุทธศาสตร์สำคัญในทุกภูมิภาค และสถานีขนส่งพร้อมเส้นทางเดินทางที่มีปริมาณผู้ใช้บริการที่หนาแน่น เพิ่มศักยภาพระบบเครือข่ายสัญญาณมือถือและอินเทอร์เน็ตบ้านทั่วประเทศ รองรับการใช้งานดิจิทัลเครือข่าย AIS 5G/4G ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ซึ่งเป็นช่วงที่มีปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่มากที่สุดของปี พร้อมเสริมระบบ AI และโซลูชัน Autonomous Network ที่แข็งแกร่ง มาช่วยดูแลคุณภาพโครงข่ายอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ลูกค้าทุกคนเชื่อมต่อได้อย่างราบรื่น ไม่สะดุดในทุกพื้นที่
นายวสิษฐ์ วัฒนศัพท์ หัวหน้าหน่วยธุรกิจงานปฏิบัติการและสนับสนุนด้านเทคนิคทั่วประเทศ เอไอเอส กล่าวว่า ในปีนี้ AIS เพิ่มการเตรียมความพร้อมเชิงรุกทั้งในด้านบุคลากร ทีมวิศวกร เพื่อรองรับปริมาณการใช้งานที่คาดว่าจะสูงขึ้นต่อเนื่องบนเครือข่าย AIS 5G/4G

โดยได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับ 3 กลุ่มพื้นที่หลัก ได้แก่ พื้นที่จัดงานเฉลิมฉลองปีใหม่และงานเคาท์ดาวน์ขนาดใหญ่, แหล่งท่องเที่ยวยุทธศาสตร์สำคัญในทุกภูมิภาค อาทิ องค์พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม, หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต, ชายหาดเมืองพัทยา จ.ชลบุรี, ผาชะนะได จ.อุบลราชธานี, วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์ และ ถนนหมายเลข 3 จ.น่าน เป็นต้น และสถานีขนส่งรวมถึงเส้นทางเดินทางที่มีปริมาณผู้ใช้บริการที่หนาแน่น เพื่อรองรับความต้องการในการใช้งาน

AIS ได้เสริมกำลังโครงข่ายด้วยการขยายสถานีฐานเดิม ติดตั้งสถานีฐานชั่วคราว (Mini Cell) รวมถึงการจัดวางสถานีฐานเคลื่อนที่ (Mobile Base Station Car) และรถโมบายชุมสาย COW (Cell-On-Wheel) ในตำแหน่งยุทธศาสตร์ที่มีการใช้งานหนาแน่น พร้อมระบบ Autonomous Network ที่ช่วยให้ทีมวิศวกรสามารถเร่งจัดการปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับระบบ AI ที่วิเคราะห์ทราฟฟิกแบบเรียลไทม์ สามารถแจ้งเตือนความผิดปกติได้อย่างแม่นยำ พร้อมปรับเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายได้อัตโนมัติ

AIS พร้อมมุ่งมั่นดูแลคุณภาพเครือข่ายและการให้บริการอย่างเต็มที่ เพื่อให้ทุกคนสามารถส่งต่อความสุข การเดินทาง และเฉลิมฉลองปีใหม่ 2026 ได้อย่างอุ่นใจ พร้อมเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับทุกความต้องการของคนไทยในทุกช่วงเวลา







