SRTA จับมือ UNISUS เดินหน้าศึกษาพัฒนา Central Utility Plant พลิกโฉมบางซื่อสู่ “เมืองอัจฉริยะต้นแบบ” บนพื้นที่กว่า 1,200 ไร่

บริษัท ยูนิซัส กรีน เอ็นเนอร์จี จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางสำหรับโครงการภาคเอกชนรายแรกของเมืองไทย และ บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด (SRTA) หน่วยงานที่มีภารกิจในการบริหารทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง (Central Utility Plant: CUP) ในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณบางซื่อกว่า 1,200 ไร่ เพื่อยกระดับพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นศูนย์กลางการเดินทางของกรุงเทพฯ ในอนาคต
การลงนามครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนา “เมืองอัจฉริยะบางซื่อ (Bang Sue Smart City)” ซึ่งทาง SRTA วางแผนที่จะจัดหาการลงทุนกว่า 200,000 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงการทั้งหมด โดยความร่วมมือนี้มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อเมืองอัจฉริยะยุคใหม่ อันได้แก่ โรงผลิตความเย็นแบบรวมศูนย์ขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการปรับอากาศ พร้อมระบบกักเก็บพลังงานความเย็นเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบจัดการน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสียและผลิตน้ำรีไซเคิล ระบบไฟฟ้าและพลังงานสะอาด ระบบการจัดการขยะ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบเตือนภัยพิบัติและแผนรองรับอุบัติภัย รวมถึงศูนย์จัดการพลังงานอัจฉริยะ
ยูนิซัส กรีน เอ็นเนอร์จี เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง 3 บริษัทยักษ์ใหญ่แห่งวงการอสังหาริมทรัพย์ วิศวกรรม และพลังงาน ได้แก่ แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC), อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค และ บี.กริม โดยภายใต้บันทึกข้อตกลงกับ SRTA นี้ ยูนิซัส กรีน เอ็นเนอร์จี มีบทบาทในการจัดเตรียมแนวคิดเบื้องต้นของระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ด้านเทคนิคและด้านการเงิน และนำเสนอรูปแบบการพัฒนาโครงการให้แก่ SRTA
นายกมล ตันพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูนิซัส กรีน เอ็นเนอร์จี จำกัด กล่าวว่า “เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ ยูนิซัส กรีน เอ็นเนอร์จี ได้รับความไว้วางใจจาก SRTA ในการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางสำหรับเมืองอัจฉริยะบางซื่อ เราตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในโครงการเมืองอัจฉริยะเป็นอย่างดี การพัฒนาระบบที่ดีสามารถช่วยลดการใช้พลังงาน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนาเมือง และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้อย่างมีนัยสำคัญ เราพร้อมที่จะนำความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จากการให้บริการแบบครบวงจรในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางสำหรับโครงการขนาดใหญ่ในประเทศไทย ซึ่งเรารับผิดชอบตั้งแต่ขั้นตอนวางแผน ดูแลงานก่อสร้างและบริการด้านวิศวกรรม การวางระบบเพื่อใช้งานจริง ไปจนถึงการบริการในระยะยาว เพื่อเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดแก่ SRTA ในการพัฒนาโครงการต่อไป”
นายกษพล บวรศรีการ รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด เปิดเผยว่า “ความร่วมมือครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการลงนาม แต่เป็นการจับมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างรัฐวิสาหกิจกับภาคเอกชนชั้นนำ เพื่อผลักดันพื้นที่บางซื่อซึ่งเป็นเมกะโปรเจ็กต์ขนาด 1,200 ไร่ ให้เติบโตเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการเดินทางของประเทศ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการดึงดูดนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ โดยต่อจากนี้ทั้งสององค์กรจะลงพื้นที่เพื่อศึกษาร่วมกันและผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะบางซื่อของ SRTA”
ความร่วมมือของ ยูนิซัส กรีน เอ็นเนอร์จี และ SRTA ครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้เกิดรูปแบบการลงทุนใหม่ ๆ เช่น การร่วมลงทุน (Joint Venture) ที่ SRTA สามารถนำมูลค่าที่ดินมาร่วมเป็นทุน เพื่อวางระบบสาธารณูปโภคที่มีความคุ้มค่าและรองรับการใช้งานระยะยาว มุ่งสร้างพื้นที่บางซื่อให้เป็นสังคมคุณภาพ ที่อยู่อาศัยและทำงานอย่างสะดวก ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน สร้างประโยชน์ให้ทั้งนักลงทุน ผู้ประกอบการ และประชาชน ด้วยศักยภาพของทั้งสององค์กร ความร่วมมือครั้งนี้จึงนับเป็นอีกหนึ่งพัฒนาการสำคัญของพื้นที่บางซื่อ ที่กำลังจะก้าวสู่การเป็น “Smart City แห่งใหม่ของประเทศไทย”