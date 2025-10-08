ก.ล.ต. ปัดฟันธง "เบนจามิน เบอร์เจอร์" ใช่ "เบน สมิธ" หรือไม่ ประสาน ปอศ.เทียบตัวบุคคล

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามที่ปรากฏข่าวว่า นายธนดล สุวัณณะฤทธิ์ ทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายเบน สมิธ ได้ยื่นหนังสือเพื่อขอให้ ก.ล.ต. ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณะว่า นายเบนจามิน เบอร์เจอร์ ที่ ก.ล.ต. กล่าวโทษ เป็นบุคคลเดียวกับนายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ หรือนายเบน สมิธ หรือไม่ นั้น
นายเอนก อยู่ยืน รองเลขาธิการและโฆษก ก.ล.ต. กล่าวว่า ก.ล.ต. ได้รับหนังสือดังกล่าวจากนายธนดลแล้ว ทั้งนี้ ประเด็นข้อสงสัยว่านายเบนจามิน เบอร์เจอร์ เป็นบุคคลเดียวกับนายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์หรือนายเบน สมิธ หรือไม่นั้น ในกรณีนี้ ก.ล.ต. ได้รับการสอบถามจากหน่วยงานและบุคคลอื่นด้วย
ก.ล.ต. ขอให้ข้อมูลว่า กรณี นายเบนจามิน เบอร์เจอร์ (Benjamin Berger) ก.ล.ต. ได้กล่าวโทษ ต่อ ปอศ. เมื่อปี 2564 กรณีเสนอขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้ยื่นขอรับอนุญาตในปี 2562 พร้อมทั้งได้ส่งข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนของนายเบนจามิน เบอร์เจอร์ ไปพร้อมกับหนังสือกล่าวโทษด้วย
สำหรับกรณีที่สงสัยว่า บุคคลที่ ก.ล.ต. กล่าวโทษ และบุคคลที่ตกเป็นข่าว เป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่ ก.ล.ต. ไม่มีข้อมูลที่สามารถยืนยันได้ว่า นายเบนจามิน เบอร์เจอร์ กับนายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ หรือนายเบน สมิธ มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหรือไม่อย่างไร ดังนั้น ก.ล.ต. จึงได้ประสานไปยัง ปอศ. เพื่อขอความอนุเคราะห์พิจารณาประเด็นตัวตนของบุคคลที่ ก.ล.ต. กล่าวโทษ และบุคคลที่ตกเป็นข่าว เป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคลที่ ก.ล.ต. กล่าวโทษต่อไป