ETL แจงไม่ได้มีเจตนาปกปิดข้อความจริง

"ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ " ชี้แจงกรณีสำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษบริษัทฯ และกรรมการเกี่ยวกับการปกปิดข้อมูลในแบบ filing เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568 ยืนยันไม่มีเจตนาปกปิด และการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนปกติที่มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องจัดเตรียม บริษัทฯ และกรรมการเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์และย้ำว่ากรรมการยังมีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่ง เนื่องจากกระบวนการยังอยู่ระหว่างการกล่าวโทษและยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุด เผยหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ พร้อมติดตามความคืบหน้าและรายงานให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบต่อไป
นายพรชัย ดวงแก้ววุฒิไกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จํากัด หรือ ETL ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทราบเกี่ยวกับข่าวของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2568 ที่ได้กล่าวโทษบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยกรรมการปัจจุบันของบริษัทฯ (นายชูเดช คงสุนทร นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม และนายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ) และอดีตกรรมการของบริษัทฯ บางราย ว่าบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ปกปิดข้อความจริงในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (“แบบ filing”) และการนําส่งเอกสารที่ปกปิดข้อความจริงในสาระสําคัญต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
บริษัทฯ ขอชี้แจงว่าบริษัทฯ และกรรมการของบริษัทฯ มิได้ทราบถึงการมิได้เปิดเผยข้อความจริงในสาระสําคัญในแบบ filing ดังนั้น จึงมิได้มีเจตนาปกปิดข้อความจริงตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษ การดําเนินการในขณะนั้นเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานปกติ โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายหน้าที่และความไว้วางใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบในการดําเนินการจัดเตรียมแบบ filing
บริษัทฯ และกรรมการของบริษัทฯ มีความมั่นใจในความบริสุทธิ์ต่อไป
บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่ากรรมการของบริษัทฯ ยังคงมีคุณสมบัติในการดํารงตําแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ ตามกฎหมาย เนื่องจากขั้นตอนปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการกล่าวโทษ กรรมการจะขาดคุณสมบัติก็ต่อเมื่อมีคําพิพากษาถึงที่สุดของศาลเท่านั้น การกล่าวโทษดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด บริษัทฯ ยังคงดําเนินธุรกิจตามปกติและมุ่งมั่นในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ขอยืนยันการปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริต และความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส บริษัทฯ จะติดตามความคืบหน้าของคดีอย่างใกล้ชิดและจะแจ้งข้อมูลที่สําคัญให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบต่อไป