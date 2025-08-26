รัฐมนตรีกลาโหมกัมพูชาปัดปกปิดข้อมูลชายแดน ยันไม่ใช้ประชาชนเป็นโล่ปกป้องผลประโยชน์ตนเอง

MGR ออนไลน์ - เตีย เซยฮา รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมกัมพูชาออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ระบุว่ารัฐบาลกัมพูชาปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับความตึงเครียดบริเวณชายแดนเมื่อเร็วๆ นี้ โดยย้ำว่าประเทศยังคงยึดมั่นในข้อตกลงหยุดยิงและจะไม่อนุญาตให้ประชาชนถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง
“ผู้นำไม่ควรใช้ประชาชนของตนเองเป็นโล่หรือเบี้ยในการปกป้องผลประโยชน์ส่วนตัว ดังเช่นผู้นำทรยศบางคนที่ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในต่างแดนทำ” เตีย เซยฮา กล่าว
รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมกัมพูชายังชี้แจงว่ากองกำลังทหารของกัมพูชาที่ประจำการอยู่ที่โอเปยจัน ในจ.บ้านใต้มีชัย ไม่ได้ติดอาวุธและใช้ความอดกลั้นมาตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค. เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางอาวุธเพิ่มเติมอีก
“กองกำลังของเราไม่มีอาวุธ ณ ที่เกิดเหตุ เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างมีประสิทธิภาพ” เตีย เซยฮา กล่าว
ทั้งนี้ เกิดความสับสนในหมู่ประชาชนหลังมีข่าวแพร่สะพัดในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับเหตุการณ์เมื่อวันที่ 25 ส.ค. ที่มีรายงานระบุว่า กองกำลังทหารของไทยได้พยายามติดตั้งรั้วลวดหนามในหมู่บ้านโชคชัย ตรงข้ามกับบ้านหนองจาน จ.สระแก้ว ซึ่งความพยายามดังกล่าวถูกชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นชาวกัมพูชาเข้าขัดขวางและเรียกร้องให้หยุดการติดตั้ง ขณะที่กระทรวงฯ ระบุว่าสถานการณ์ตามแนวชายแดนสงบ ทำให้ประชาชนสับสนไม่รู้จะเชื่อฝ่ายใด
เตีย เซยฮา ได้ชี้แจงว่า กระทรวงฯ ได้รายงานว่าสถานการณ์ในช่วงระหว่างเที่ยงคืนถึง 6.00 น. อยู่ในความสงบ ขณะที่การเผชิญหน้านั้นเกิดขึ้นในเวลา 14.20 น. เจ้าหน้าที่ของจังหวัดและกองกำลังรักษาความปลอดภัยอยู่ในพื้นที่ในขณะนั้น และกระทรวงฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมอีก 2 ฉบับในวันเดียวกันนั้น
เขาย้ำว่ากระทรวงฯ ได้ให้ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอผ่านการออกอากาศอย่างเป็นทางการวันละสองครั้ง ในเวลา 7.00 น. และ 16.00 น. เพื่อสรุปเหตุการณ์ชายแดน การประชุม และการดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิง ส่วนข้อกล่าวหาเรื่องการปกปิดข้อมูล เกิดจากการเลือกตีความต่อรายงานเหล่านั้น
กัมพูชาและไทยมีกำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) ระหว่างกองทัพภาคที่ 2 และภูมิภาคทหารที่ 4 ในวันที่ 27 ส.ค. และตามด้วยการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ที่กรุงพนมเปญ ในวันที่ 9-10 ก.ย.
“การปกป้องประเทศและปกป้องชายแดนไม่ใช่เรื่องเล็กๆ และไม่สามารถบิดเบือนข้อมูลได้” เตีย เซยฮา กล่าว
“ผู้นำกัมพูชามีความเป็นมืออาชีพ และเราจะไม่นำประเทศเข้าสู่สงครามเหมือนในอดีตอีก” รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมกัมพูชา กล่าวเสริม.