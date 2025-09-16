ก.ล.ต.ดัน"สุชา บุณยเนตร"ขึ้นรองเลขาฯ สายระดมทุน พร้อมตั้ง"ศิวะกร กรรณสูต"เป็น ผช.เลขาฯ ฝ่ายกม.

คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติแต่งตั้งรองเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป ดังนี้
1. นางสาวสุชา บุณยเนตร ผู้ช่วยเลขาธิการสายกฎหมาย เป็น รองเลขาธิการ ดูแลสายระดมทุน และสายกำกับบัญชีและส่งเสริมความยั่งยืน
2. นายศิวะกร กรรณสูต ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมายองค์กรและคดีปกครอง เป็น ผู้ช่วยเลขาธิการสายกฎหมาย
ทั้งนี้ นางสาวสุชา บุณยเนตร สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท นิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ สหราชอาณาจักร ได้รับคุณวุฒิเนติบัณฑิตไทย เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากฎเกณฑ์ 1 และฝ่ายกฎหมาย 1 และผู้ช่วยเลขาธิการสายกฎหมาย
นายศิวะกร กรรณสูต สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ฝ่ายที่ปรึกษากฎหมายและคดีปกครอง ฝ่ายกฎหมาย 3 และฝ่ายกฎหมายองค์กรและคดีปกครอง
อนึ่ง โครงสร้างสำนักงาน ก.ล.ต. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดสายงานภายใต้รองเลขาธิการ ดังนี้
1. นายธวัชชัย พิทยโสภณ รองเลขาธิการ ดูแลสายกฎหมาย และสายบังคับใช้กฎหมาย
2. นางสาวจอมขวัญ คงสกุล รองเลขาธิการ ดูแลสายธุรกิจตัวกลางและตลาด สายธุรกิจจัดการลงทุน และ สายนวัตกรรมทางการเงินและเทคโนโลยีดิจิทัล
3. นายเอนก อยู่ยืน รองเลขาธิการ ดูแลสายยุทธศาสตร์และแผนงาน สายสื่อสารองค์กร สายบริหารองค์กร และสายเทคโนโลยีดิจิทัล
