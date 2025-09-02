ก.ล.ต.ปรับเกณฑ์เปิดทางเทรดโทเคนดิจิทัลลดการปล่อยคาร์บอนส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อเปิดให้ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถให้บริการ Tokenized Carbon Credit และ Tokenized Renewable Energy Certificate (REC) และ Tokenized Carbon Allowance เพื่อเพิ่มช่องทางซื้อขายผ่านผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล รวมทั้งส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซื้อขายคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit)
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมเมื่อเดือนมี.ค. 68 มีมติเห็นชอบหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อเปิดให้ผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถนำ Tokenized Carbon Credit และผลิตภัณฑ์อื่น ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero) ของประเทศไทย มาให้บริการได้ เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว (Green economy) รวมถึงสนับสนุนให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดย ก.ล.ต.ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการและร่างประกาศที่เกี่ยวข้องแล้ว ซึ่งผู้ให้ความเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับหลักการและร่างประกาศที่ ก.ล.ต. เสนอ
ก.ล.ต. จึงออกประกาศกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถนำผลิตภัณฑ์ Tokenized Carbon Credit, Tokenized REC และ Tokenized Carbon Allowance มาให้บริการได้ ภายใต้หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจอื่น ซึ่งมีเงื่อนไขเพิ่มเติมในการขออนุญาตประกอบธุรกิจอื่นจาก ก.ล.ต. ดังนี้
1. การคัดกรองโทเคนดิจิทัลที่นำมาให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของโทเคนดิจิทัลอย่างเพียงพอ เพื่อให้ลูกค้าใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจอื่น ตลอดระยะเวลาที่ให้บริการ
การออกประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว ได้ลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 68