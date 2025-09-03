พรรคภูมิใจไทย แจ้งความ "ภูมิธรรม" ยื่นทูลเกล้าฯ ยุบสภา ผิด 157 ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

MGR Online-"ศุภชัย" ตัวแทนพรรคภูมิใจไทย แจ้งความเอาผิด "ภูมิธรรม" ปมยื่นทูลเกล้าฯ ยุบสภา ผิด 157 ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
เมื่อวันที่ 3 ก.ย. เวลา 15.30 ที่ สน.ดุสิต นายศุภชัย ใจสมุทร ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมาย พรรคภูมิใจไทย เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สน.ดุสิต เพื่อให้ดำเนินคดีกับ นายภูมิธรรม เวชยชัย ปฎิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี ในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 2–3 ก.ย.ที่ผ่านมา นายภูมิธรรม ในฐานะปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงสถานการณ์การเมืองว่า ขณะนี้ระบบประชาธิปไตยไม่เป็นไปตามครรลอง หลังพรรคประชาชน และพรรคภูมิใจไทย ตกลงร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล โดยพรรคประชาชนโหวตสนับสนุน แต่ไม่เข้าร่วมรัฐบาล ทำให้เกิดสภาพ “3 กลุ่มทางการเมือง” ได้แก่ พรรคเพื่อไทยทำหน้าที่ฝ่ายค้าน พรรคภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย และพรรคประชาชนมีบทบาททั้งใน และนอกรัฐบาล ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
โดย นายภูมิธรรม ระบุการแก้ปัญหาความสับสนอลหม่านในบ้านเมือง ควรคืนอำนาจให้ประชาชนตัดสินใจ แต่เรื่องดังกล่าวเป็นพระราชอำนาจ จึงตัดสินใจยื่นทูลเกล้าพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ย.ที่ผ่านมา และยืนยันเป็นการดำเนินการตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญ
อย่างไรก็ตาม นายศุภชัย เห็นว่า การกระทำดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจาก นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาล เคยมีความเห็นว่ารักษาการนายกรัฐมนตรี ไม่มีอำนาจยื่นพระราชกฤษฎีกายุบสภาได้ การกระทำดังกล่าวจึงอาจก่อให้เกิดความไม่เหมาะสม และระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท
นายศุภชัย จึงยื่นร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับ นายภูมิธรรม ในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 และมาตราอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมขอให้ขยายผลดำเนินคดีกับผู้มีส่วนร่วมกระทำผิดด้วย หากพบหลักฐานเพิ่มเติมจากการสอบสวน.