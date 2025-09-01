ภท.แผ่เมตตา "เดชอิศม์" ยกฮั้วสว.-เขากระโดง โจมตี จี้ “สรวงศ์” อย่าหาทำ ก้าวล่วงพระราชอำนาจยุบสภา

”ศุภชัย“ ซัด ”เดชอิศม์“ หลังยก ”ฮั้ว สว.-เขากระโดง“ โจมตี “ภูมิใจไทย” ทั้งที่คดีไม่สิ้นสุด ลั่น ต้องเป็นคนมีคุณธรรม แผ่เมตตาให้ หลังหลุดตำแหน่ง รมช.มท. เตือน “สรวงศ์” อย่าหาทำ ก้าวล่วงพระราชอำนาจยุบสภา
วันนี้ (1 กันยายน 2568) นายศุภชัย ใจสมุทร ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยถึงการโพสต์เฟสบุ๊ก ถึงกรณีที่นายเดชอิศม์ ขาวทอง เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวพาดพิงถึงพรรค โดยระบุว่า การพูดพาดพิงและส่งผลกระทบถึงภาพลักษณ์ของพรรคภูมิใจไทย และอยากจะบอกกับนายเดชอิศม์ ว่ามีความเป็นคนไม่พอ แต่ก็เป็นคนที่มีคุณธรรม
ส่วนกรณีที่นายเดชอิศม์ พาดพิงว่าพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือก สว. ตนขอชี้แจงว่า อยู่ในขั้นตอนการสืบสวน เวลานี้ยังไม่มีข้อเท็จจริงว่าใครเป็นผู้ต้องหากระทำความผิด และต้องถูกสังคมรังเกียจ ซึ่งตนมองว่าเรื่องนี้ฝ่ายการเมืองเข้าไปยุ่งเกี่ยว ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าไปทำคดีอย่างมิชอบ
ส่วนเรื่องคดีเขากระโดง นายเดชอิศม์ เป็นคนที่รับผิดชอบเรื่องนี้ มาวันแรกก็ดูคึกคักว่าจะเพิกถอน จนวันนี้ไม่รู้กี่เดือนก็ยังไม่ได้ทำ และควรรอกระบวนการของศาลที่จะต้องตัดสินคดี พร้อมย้ำว่าเรื่องทั้งหมดคือเรื่องทางการเมือง ตนจึงยืนยันว่าทั้งสองประเด็นนี้ยังมีผู้บริสุทธิ์อยู่ นายเดชอิศม์ ไม่ควรยกเรื่องเหล่านี้มาโจมตี อ้างว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคที่น่ารังเกียจ ไม่น่าจะคุยด้วย และอยากกล่าวเตือนอีกว่า นายเดชอิศม์ เป็นเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ การกระทำก็ย่อมผูกพันกับพรรค ท่านต้องเรียนรู้กับการเป็นเลขาธิการพรรคการเมืองที่ดี ท่านมาแบบทางลัด เรียนลัด ข้อสอบรั่วด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้
เมื่อถามว่าเป็นการกล่าวหาที่แรงไปหรือไม่ ว่าคดีฮั้วเลือก สว. เลวร้ายกว่าการทำรัฐประหารร้อยครั้ง นายศุภชัย กล่าวว่า เป็นสิ่งที่นายเดชอิศม์ กล่อมตัวเอง แต่ตนเข้าใจอยู่เพราะคนที่มีตำแหน่งรัฐมนตรี แล้วหลุดออกไปก็คงยังทำใจไม่ได้ ในฐานะเพื่อนมนุษย์ก็ต้องแผ่เมตตาให้เขา
นอกจากนี้ผู้สื่อข่าวยังถามถึงกรณีที่นายสรวงศ์ เทียนทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ให้ความเห็นถึงอำนาจการยุบสภา นายศุภชัย ระบุว่า เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ก็เคยให้สัมภาษณ์ว่ารัฐบาลรัฐสั่งการไม่สามารถยุบสภาได้ และเกรงว่าจะเป็นการระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท เราต้องเข้าใจว่าการยุบสภา เป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ ไม่ได้เป็นของผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ที่ทำงานประจำ เรื่องดังกล่าวถือเป็นอำนาจพิเศษ ขอเตือนว่าอย่าหาทำ ปล่อยให้กระบวนการเดินไปด้วยตัวเอง