‘อนุทิน‘ ลั่น พูดแล้วทำ รับข้อตกลง ปชน.ยุบสภาใน 4 เดือน ยันไม่ปล่อยเจตนารมณ์สูญเปล่า

‘อนุทิน‘ ตั้งโต๊ะแถลง รับข้อตกลง ‘พรรคประชาชน‘ ยุบสภาภายใน 4 เดือน ยันไม่ปล่อยเจตนารมณ์สูญเปล่า พร้อมให้ตรวจสอบรัฐบาล-ทำงานสุดความสามารถ
วันนี้ (3 ก.ย. 68) นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย นำแถลงข่าวจัดตั้งรัฐบาล ภายหลังพรรคประชาชนมีมติที่จะสนับสนุนนายอนุทิน เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ว่า ตนเองได้นำเงื่อนไขข้อสรุปของพรรคประชาชนที่เป็นข้อตกลงร่วมระหว่างพรรคประชาชนและพรรคภูมิใจไทย ว่าด้วยการเลือกบุคคลไปดำรงตำแหน่งนายกฯ มาแจ้งให้ สส.ได้รับทราบ พวกเราทุกคนต้องขอขอบคุณพรรคประชาชน คณะกรรมการบริหารพรรคประชาชน สส.พรรคประชาชน และประชาชนที่สนับสนุนพรรคประชาชน ที่ได้มีมติให้การสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล พรรคภูมิใจไทย และ สส. 146 คน มาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ พร้อมให้คำมั่นกับพรรคประชาชนแล้วว่า จะให้การสนับสนุนตนเองเป็นนายกรัฐมนตรี และจัดตั้งรัฐบาลตามข้อเสนอของพรรคประชาชน
สำหรับขั้นตอนจากนี้ไป จะเป็นไปตามขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตามหน้าที่ของสภาฯ และ สส. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงขอให้ทราบว่า พรรคภูมิใจไทยและบรรดา สส.ทั้ง 146 คน ที่ปรากฏตัว ณ ที่นี้ ทั้งพรรคกล้าธรรม พรรคพลังประชารัฐ พรรคประชาธิปไตยใหม่ นายสุชาติ ชมกลิ่น รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ นายศักดา วิเชียรศิลป์ สส.กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย นายสรรเพชร บุญญามณี สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ตระหนักดีว่าการจัดตั้งรัฐบาลที่กำลังดำเนินต่อไปจากนี้ พรรคประชาชนได้ให้ความร่วมมือเสียสละหาทางออกให้กับประเทศ ในช่วงสถานการณ์วิกฤตทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และภัยธรรมชาติ
พวกเราในที่นี้จะไม่ทำให้เจตนารมณ์และความเสียสละของทุกท่านสูญเปล่า จะรักษาข้อตกลง ทั้ง 5 ข้อ ที่ให้กับพรรคประชาชนตลอดเวลา 4 เดือนนับตั้งแต่เราเข้าทำงานในฐานะรัฐบาล เราจะดำรงสภาพรัฐบาลเสียงข้างน้อย มีพรรคประชาชนเป็นผู้ตรวจสอบในระยะเวลา 4 เดือน เราจะตั้งใจทำงานอย่างเต็มกำลังสุดความสามารถ ให้สมกับความไว้วางใจที่ทุกคนได้ให้โอกาสกับพวกเรา
ส่วนเรื่องอื่น ๆ ขอให้เป็นไปตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญ พวกเราทุกคนมีความพร้อม ด้วยความสนับสนุนและความเข้าใจพรรคประชาชน เรามีความมั่นใจว่าการจัดตั้งรัฐบาลชุดนี้ จะดำเนินไปได้ด้วยความราบรื่น และการทำงานของรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นตามข้อตกลงระหว่างพรรคประชาชนและพรรคภูมิใจไทย
”พรรคภูมิใจไทยเป็นตัวแทน เพราะเราเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล จะเป็นไปตามเงื่อนไขทั้ง 5 ข้อ ที่ท่านหัวหน้าพรรคณัฐพงษ์ได้แถลงไปเมื่อเช้านี้ ผมจะลงนาม ณ บัดนี้“
ขอบคุณเพื่อน สส. 146 คน ตั้งแต่ระดับผู้ใหญ่จนถึงระดับ สส.ที่ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนให้ตนเองได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกฯ ถือเป็นความเสียสละมุ่งมั่นตั้งใจ ที่เราผ่านอุปสรรคต่าง ๆ มามากมายผ่านความกดดัน แต่สิ่งที่พวกเราอยู่ในหัวใจ คือความรักชาติ รักแผ่นดิน หวงแหนแผ่นดิน และความจงรักภักดีต่อสถาบันฯ อันเป็นที่เคารพสักการะสูงสุดของประชาชนคนไทยทุกคน
เรามีความห่วงใยต่อคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน จึงทำให้พวกเราทุกคนได้ตัดสินใจที่จะมาทำงานร่วมกัน ขอให้ความมั่นใจว่า พวกเราทุกคนรู้จักกันมาเป็นเวลานานนาน รู้ฝีมือ รู้ถึงความทุ่มเท ที่มีให้กับประชาชน ประเทศชาติ ประเทศไทยที่รักของเรา
“เราขอให้ความมั่นใจว่า เราจะใช้ทุกวัน ทุกนาที ทุกชั่วโมง ปฎิบัติหน้าที่รัฐบาลให้ดีที่สุด คุ้มค่าที่สุดกับความไว้วางใจที่พวกเรามีต่อกัน และความไว้วางใจที่ประชาชนชาวไทย ได้มอบหมายให้เราทำหน้าที่ผู้แทนราษฎร" นายอนุทินทิ้งท้าย
ในช่วงตอบคำถาม นายอนุทิน ยังกล่าวถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทยยื่นยุบสภาไปแล้ว โดยเชื่อว่าทุกอย่างจะมีขั้นตอน ณ ขณะนี้ยังมีสภาฯ อยู่ สภาฯ ยังไม่ยุบ เพราะยังไม่ได้มีข้อมูลใด ๆ ลงมา ซึ่งจะต้องมีการตีความเป็นเรื่องของผู้ที่ยื่นทูลเกล้าฯ ว่าจะรับผิดชอบต่อเรื่องนี้อย่างไร และจะแจ้งให้ประชาชนทราบอย่างไร
เมื่อถามว่ามั่นใจว่ารัฐบาลรักษาการไม่มีอำนาจยุบสภาใช่หรือไม่ นายอนุทิน ระบุว่าพวกเราทุกคนทำตามภารกิจและหน้าที่ความเป็น สส.เราดำเนินการเร่งจัดตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุด ทำตามกฎหมายรัฐธรรมนูญทุกประการ ส่วนจะยื่นตีความหรือไม่ ขอให้รอดู เพราะว่าเรายังไม่ได้รับทราบอะไรอย่างเป็นทางการ
สำหรับความเห็นต่อพรรคประชาชน การที่ประชาชนได้ให้ความเชื่อถือว่า พวกเราในที่นี้จะทำตามเงื่อนไข แสดงว่าเขาต้องมีการประเมินให้ความเชื่อมั่นพวกเราทุกคนที่จะเป็นการหาหนทางแก้ไขปัญหาให้กับประเทศของเราได้ออกจากสภาวการณ์ที่ไปทางไหนก็ไม่ได้ ส่วนเงื่อนไข 4 เดือนในการแก้รัฐธรรมนูญ เราตั้งใจที่จะทำอย่างเต็มที่ เนื่องจากมีขั้นตอนอยู่แล้ว หากดูตามขั้นตอนและไทม์ไลน์ เราจะทำได้ไปจนถึงจุดที่เป็นความต้องการของพวกเราทุกคนและพรรคประชาชน
เมื่อถามว่าหากการโหวตเลือกนายกฯ ได้จริง รัฐบาลจะเป็น 146 เสียง ไม่มีมาเติมใช่หรือไม่ นายอนุทิน ตอบว่าถูกต้อง มีเงื่อนไขในข้อ 4 ตามข้อตกลงเพื่อสร้างหลักประกันว่า นายกฯ คนใหม่จะยุบสภาภายใน 4 เดือน พรรคภูมิใจไทยจะต้องไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อทำให้เป็นรัฐบาลเสียงข้างมาก โดยการขับเคลื่อนงานสภาระหว่าง 4 เดือนนี้ เราจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชน ปัญหาเรื่องความสัมพันธ์และความขัดแย้งกับประเทศกัมพูชา ตลอดจนเรื่องการทำประชามติ เชื่อว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเวลา 4 เดือนเพียงพอ ตัวเลขนี้ไม่ได้มาจากการที่ทำให้รู้สึกรวดเร็ว แต่เป็นตัวเลขที่พรรคประชาชนและพรรคที่รวมกัน 146 เสียงวันนี้ได้หารือกันแล้ว คิดว่าเป็นเวลาที่เหมาะสม
เมื่อถามว่าสภาจะผ่านกฎหมายได้หรือไม่นั้น นายอนุทิน กล่าวว่าเราได้รับการยืนยันจากพรรคประชาชนว่ากฎหมายใดก็ตามที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ต่อประเทศ ต่อประชาชน พรรคประชาชนพร้อมที่จะสนับสนุนให้ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว เรายึดประชาชน ประโยชน์ของประเทศไทยเป็นเป้าหมาย เราเห็นพ้องต้องกันหมด
และในช่วงท้ายของการแถลงข่าว นายอนุทิน ให้คำมั่นว่า จะยุบสภาตามเงื่อนไขที่ได้ลงนามไปแล้ว 4 เดือนนับจากวันที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา จะต้องเป็นอย่างนั้น เป็นอย่างอื่นไม่ได้ ขอให้ความมั่นใจ “พูดแล้วทำ”