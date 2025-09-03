“ภูมิธรรม” เผยทูลเกล้าฯ ยุบสภาเมื่อวานแล้ว อ้างคืนอำนาจให้ประชาชน เหตุประชาธิปไตยบิดเบี้ยว

“ภูมิธรรม” รับทูลเกล้าฯ ยุบสภาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว คืนอำนาจให้ประชาชน เหตุประชาธิปไตยบิดเบี้ยว โยนสภาพิจารณาเดินหน้าโหวตนายกฯ ต่อหรือไม่
วันนี้(3 ก.ย.) เมื่อเวลา 10.30 น. นายภูมิธรรม เวชยชัย ปฎิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น ตนมองว่า ระบอบประชาธิปไตยกำลังบิดเบี้ยว ไม่เป็นไปตามที่ควรจะทำ การตัดสินใจของพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาชน ที่ตกลงกันว่าจะร่วมตั้งรัฐบาล โดยที่พรรคประชาชนประกาศว่า จะโหวตให้แต่ไม่ร่วมรัฐบาล เท่ากับว่าอย่างไรก็เป็น3 กลุ่มเหมือนเดิม แล้วพรรคประชาชนกับพรรคเพื่อไทยทำหน้าที่ฝ่ายค้าน พรรคภูมิใจไทยทำหน้าที่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย
ส่วนพรรคประชาชนก็มีสองหมวกอยู่ในตัวเอง คือเป็นทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาล ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยมีสิ่งนี้มาก่อน บรรยากาศทางการเมืองที่เกิดขึ้น รวมถึงการซื้อสส. ก็สับสนอลหม่าน ในสถานการณ์ที่เราดูขณะนี้ รวมถึงสภาพเศรษฐกิจที่มีปัญหา เราก็เห็นว่าสิ่งที่สำคัญในวันนี้ ถ้าไม่สามารถดึงความเชื่อมั่นกลับเข้ามาสู่ประเทศได้ จะทำให้เศรษฐกิจถูกกระทบและถูกรุมเร้า
เมื่อได้คุยกันฝ่ายกฎหมายก็คิดว่า ควรจะคืนอำนาจให้กับประชาชน ไปตัดสินใจแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของพระราชอำนาจ ไม่มีใครที่จะไปตัดสินใจได้ เป็นพระบรมราชวินิจฉัย
“ ตนในฐานะปฎิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี ได้พิจารณาและรวบรวมความคิดเห็นต่างๆมาชัดเจนแล้ว คิดว่า ควรจะต้องมีการกราบบังคมทูลถวายสถานการณ์ต่างๆให้พระองค์ทราบ และคิดว่าจะได้แก้ไขปัญหานี้ จึงตัดสินใจที่จะยื่นทูลเก้าฯ ไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว ซึ่งก็ต้องรอตามกระบวนการประชาธิปไตย ตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งหากเป็นอย่างนี้พรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทย ก็ต้องไปพิจารณา ” นายภูมิธรรม กล่าว
เมื่อถามว่ามีความกังวลในเรื่องข้อกฎหมายใดหรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า ไม่ใช่ ตนยื่นไปตามกระบวนการทางรัฐธรรมนูญ
ขณะเดียวกันนายภูมิธรรม ไม่ได้ตอบคำถามว่า การยุบสภาเป็นทางออกเดียวของการเมืองในสถานการณ์ขณะนี้หรือไม่
ผู้สื่อข่าวจึงถามต่อว่า ในระหว่างทูลเกล้าฯ ยุบสภา ไปแล้ว จะสามารถเสนอเปิดสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีได้เลยหรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า อยู่ที่เขาจะพิจารณากันเอง แต่ตนได้ยื่นทูลเกล้าฯ ไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว