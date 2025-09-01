“ฉลาด” ยันสภาฯ พร้อมโหวตนายกฯ รอประสานมา เชื่อรัฐบาลเสียงข้างน้อยไปต่อได้หาก ปชน.ประคับประคอง

“ฉลาด” ยันสภาฯ พร้อมโหวตนายกฯ หากมีการประสานมา รอพรรคประชาชนชี้ขาดเย็นนี้ เชื่อแม้เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยก็ไปต่อได้ พรรค ปชน.จะช่วยประคับประคองเพื่อแก้ รธน.
วันที่ 1 ก.ย.นายฉลาด ขามช่วง รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 กล่าวถึงระเบียบวาระการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีว่า สภาผู้แทนราษฎรพร้อมเสมอในการบรรจุระเบียบวาระ หากพรรคการเมืองที่สามารถรวมเสียงกันได้แจ้งมายังประธานสภาฯ เมื่อใดก็สามารถดำเนินการได้ทันที โดยจะมีการนัดประชุมด่วนและแจ้งให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
นายฉลาด ระบุว่า ตามหลักการประชาธิปไตย พรรคการเมืองที่สามารถรวมเสียงข้างมากได้ในสภาฯ ก็จะเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลและบริหารประเทศได้ แต่หากเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย ความมั่นคงก็จะลดลง การบริหารราชการแผ่นดินก็จะยากลำบาก อย่างไรก็ตาม จุดสำคัญอยู่ที่พรรคประชาชน ซึ่งขณะนี้ถือเป็นพรรคตัวแปร โดยยืนยันว่าจะสนับสนุนให้มีนายกรัฐมนตรี เพื่อเดินหน้าภารกิจสำคัญ 3–4 ประเด็น ส่วนพรรคใดหรือกลุ่มการเมืองใดที่จะได้รับการสนับสนุน ต้องรอผลสรุปจากการประชุม ส.ส. และคณะกรรมการบริหารพรรคประชาชน (กก.บห.) ในช่วงเย็นของวันนี้ (1 ก.ย.)
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า หากพรรคประชาชนตัดสินใจสนับสนุนให้โหวตเลือกนายกฯ แต่ต้องเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย จะทำให้การทำงานในสภาฯ ยากขึ้นหรือไม่ นายฉลาด กล่าวว่า ปัจจุบันทุกฝ่ายต่างก็เป็น “เสียงข้างน้อย” เพราะการเมืองแบ่งเป็นขั้วอย่างชัดเจนและไม่มีฝ่ายใดมีเสียงเกินกึ่งหนึ่ง ดังนั้น การโหวตนายกฯ จึงต้องอาศัยเสียงของพรรคประชาชนเข้าช่วยหนุนเสริม แต่เชื่อว่าในช่วง 3–4 เดือนข้างหน้า การบริหารราชการแผ่นดินยังสามารถเดินต่อได้ เพราะยังไม่มีวาระอภิปรายไม่ไว้วางใจ
“ถ้ามีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ พรรคประชาชนก็ต้องช่วยคนที่ได้เสียงข้างมากเป็นนายกฯ เพื่อประคับประคองภารกิจที่สำคัญที่สุด คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้นำไปสู่การเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมต่อไป” นายฉลาด กล่าวย้ำ