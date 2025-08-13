วิทยาลัยดุสิตธานีเปิดตัว MBA Online 100% ยกระดับผู้นำธุรกิจบริการยุคใหม่ เรียนจากที่ไหนก็ได้ในโลก

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันการศึกษาชั้นนำในเครือโรงแรมดุสิตธานี เปิดตัวหลักสูตรใหม่ “MBA Online – Next Gen Hospitality Business Leadership” หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตที่เรียนได้เต็มรูปแบบผ่านระบบออนไลน์ 100% รองรับผู้เรียนจากทั่วทุกมุมโลก โดยเน้นการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้ได้จริงในโลกธุรกิจ การเปิดตัวหลักสูตรจัดขึ้นพร้อมเวทีเสวนาที่ได้รับเกียรติจากผู้ประกอบการและผู้บริหารจากธุรกิจต่างๆ ในอุตสาหกรรมบริการมาแบ่งปันประสบการณ์และแนวคิด ก่อนปิดท้ายด้วยการให้ผู้เข้าร่วมงานทดลองเรียน
ดร. อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร อธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี กล่าวเปิดงานพร้อมกับเผยว่า การเรียนรู้ไม่ได้จำกัดแค่ในห้องเรียนอีกต่อไป แต่เกิดจากการลงมือทำจริง พร้อมอธิบายว่าหลักสูตร MBA Online นี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ทุกที่ทั่วโลก ขอเพียงมีอินเทอร์เน็ต โดยเน้นความยืดหยุ่นและการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
ขณะที่ ดร. อดิเทพ กำแพงเสรี ผู้อำนวยการหลักสูตร MBA Online กล่าวเพิ่มเติมว่า หลักสูตรนี้ใช้เวลาศึกษา 18 เดือน แบ่งเป็น 5 ภาคการศึกษา โดยผู้เรียนสามารถได้ทั้งรูปแบบการทำวิทยานิพนธ์ (Thesis) และการศึกษาอิสระ (IS) ซึ่งการที่หลักสูตรถูกออกแบบมาเพื่อศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะนั้น ตอบสนองผู้เรียนที่อาจมีข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ ทั้งยังลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนทำงานยุคใหม่ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพควบคู่กับการทำงานประจำ
จากนั้นเป็นการเสวนาในหัวข้อ “ผู้นำกับการบริหารธุรกิจบริการยุคใหม่” ประกอบด้วยแขกรับเชิญพิเศษได้แก่ คุณพิเชษฐ ตุรงคินานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) และอุปนายกสมาคม Event Management Association (EMA) และ คุณกันตพร ฐานะพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการตลาด บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเครือโรงพยาบาลเกษมราษฎร์
ผู้บริหารซีเอ็มโอกล่าวว่า ธุรกิจอีเวนต์ไม่มีสูตรสำเร็จ เพราะลูกค้ามักต้องการสิ่งใหม่ที่แตกต่างจากเดิมอยู่เสมอ เขาย้ำว่า การทำงานต้องปรับตลอดเวลา แต่ว่าไม่เปลี่ยน หมายถึงตราบใดที่เรายังอยู่ในสังคมมนุษย์ อีเวนต์ย่อมหมายถึงการที่คนเราได้มาพบปะกัน การแพร่ระบาดของโควิดอาจทำให้รูปแบบอีเวนต์ต้องปรับให้เข้ากับสถานการณ์ แต่แก่นของอีเวนต์ก็ไม่เคยเปลี่ยน นั่นคือ เป็นที่ที่ให้ผู้คนมาพอปะกันนั่นเอง ดังนั้น Hybrid Event จะเป็นรูปแบบสำคัญของวงการอีเวนต์ในอนาคต และ AI จะกลายเป็นเครื่องมือเสริมที่ช่วยให้ทำงานได้แม่นยำเท่านั้น
ทางด้านผู้บริหารโรงพยาบาลเกษมราษฎร์กล่าวเสริมว่า การบริหารทุนมนุษย์เป็นหัวใจของธุรกิจบริการอย่างโรงพยาบาล เพราะเป็นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนเท่านั้น ธุรกิจโรงพยาบาลเหมือนกับการบริหารความศรัทธาของลูกค้า จึงจำเป็นต้องสร้างประสบการณ์ผู้ใช้บริการผ่าน Touch Point ตั้งแต่ก่อนรับบริการจนถึงหลังการรักษา เขายังยกตัวอย่างว่า โรงพยาบาลเกษมราษฎร์เป็นที่แรกที่ให้บริการ Hospitel ในช่วงโควิดระบาด ทำให้สร้างผลประกอบการสูงสุดขององค์กรในปีนั้น ตอกย้ำแนวคิดที่ว่า การปรับตัวอย่างรวดเร็ว คือแต้มต่อที่คู่แข่งลอกไม่ได้
ถึงแม้หลักสูตร MBA Online นี้จะเรียนออนไลน์ 100% แต่ก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมาพบปะเพื่อนร่วมคลาสตัวจริงได้ในงาน Get Together Day ที่จะจัดขึ้นในสัปดาห์สุดท้ายของแต่ละภาคการศึกษา ด้วยเล็งเห็นว่าเครือข่ายหรือ Connection นับเป็นปัจจัยสำคัญในการทำธุรกิจยุคนี้ อย่างไรก็ตามผู้เรียนสามารถเลือกที่จะมาร่วมงานหรือไม่ก็ได้ตามแต่ความสะดวก
นอกจากจะเปิดตัวหลักสูตรใหม่ดังกล่าวแล้ว ภายในงาน ดร.วิลาสินี ยนต์วิกัย รองคณบดีศูนย์บริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป และรักษาการผู้อำนวยการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยดุสิตธานี ยังได้ขึ้นมากล่าวถึงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตภาคปกติซึ่งเป็นการเรียนรูปแบบ Hybrid ด้วย โดยยังคงมีกลุ่มวิชาให้เลือกเรียน 3 กลุ่มเช่นเดิม คือ กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการบริการ กลุ่มวิชาผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม และกลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร จึงนับได้ว่า วิทยาลัยดุสิตธานีมีหลักสูตรปริญญาโทที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และความต้องการที่แตกต่างกันของผู้เรียนอย่างแท้จริง