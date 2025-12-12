“เซ็นทรัลวิลเลจ” ผุด Green Courtyard เสริมแม็กเน็ตกว่า20แบรนด์ดังสิ้นปี

ผู้จัดการรายวัน 360 - “เซ็นทรัล วิลเลจ เอาท์เล็ต” ลักซ์ชัวรี่เอาท์เล็ตแห่งแรกของประเทศไทย โดยบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เดินหน้ายกระดับประสบการณ์ช้อปปิ้งครั้งใหญ่ เปิดเฟสใหม่ “Green Courtyard” เสริมไลฟ์สไตล์ให้ครบยิ่งขึ้น พร้อมจัดเต็ม Big Anchor ระดับโลกกว่า 200 แบรนด์ ตอบรับทุกกลุ่มนักช้อป ไฮไลต์ล่าสุด ‘Nike Outlet’ แฟล็กชิปสโตร์แห่งแรกในรูปแบบเอาท์เล็ตอย่างเป็นทางการ นำเสนอคอลเลกชันยอดนิยมและรุ่นเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะเอาท์เล็ต เพื่อยกระดับประสบการณ์ทั้งครบและคุ้มค่ามากกว่าเดิม
ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า ตลอด 6 ปีที่ผ่านมา เซ็นทรัล วิลเลจ เอาท์เล็ตประสบความสำเร็จในการเป็นจุดหมายการช้อประดับโลกสำหรับทั้งชาวไทย กลุ่ม Expat และนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำแบรนด์ที่อยู่ในความต้องการสูง รวมถึงแบรนด์แฟชั่นระดับโลก มาเป็น Traffic Magnet ผสานกับการสร้าง Lifestyle Ecosystem ที่สมบูรณ์ รวมตัวของแบรนด์ชั้นนำ โดยเฉพาะหมวดสปอร์ตแฟชั่น เช่น Nike และอื่นๆอีกกว่า 95 แบรนด์ เพื่อเติมเต็มสินค้าและประสบการณ์ในทุกหมวดหมู่ ตั้งแต่สปอร์ต แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ ไปจนถึงของตกแต่งบ้าน ส่งผลให้ทราฟฟิกของศูนย์มีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นกว่า 10% เมื่อเทียบกับปีก่อน และคาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องในปี 2569
“สำหรับปีนี้ เราเดินหน้าพัฒนาศูนย์ด้วยโซนใหม่ Green Courtyard พื้นที่สีเขียวสำหรับการพักผ่อนและทำกิจกรรมร่วมกับสัตว์เลี้ยง เพื่อเสริมบทบาทของเราในฐานะ Pet-Friendly Lifestyle Outlet Destination ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตมากกว่าการช้อปปิ้งเพียงอย่างเดียว โดยมีเป้าหมายคือ มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าทุกคนที่มาใช้บริการ” ดร.ณัฐกิตติ์ กล่าว
ช่วงตลอดสิ้นปี 2568 จะทยอยเปิดให้บริการแบรนด์ดังหลากหลาย อาทิ Asics, SMILEY, Paul Smith Outlet, Hoka Outlet, Watsons, Kiddoland, Teva, O Sportland, Beverly Hills Polo Club, Boost Juice, Fuku, O&B Outlet, The Sportwarehouse, Ducati และ Nautica รวมถึงความพิเศษจาก Italasia Outlet เลือกเปิดโมเดลเอาท์เล็ตเป็นแห่งแรกในไทย รวมถึง Jaspal Outlet ที่เปิดสาขาเอาท์เล็ตเป็นครั้งแรกเช่นกัน
ไฮไลต์สำคัญคือการเปิดตัว “Nike เอาท์เล็ต ใหม่ล่าสุด ” ครั้งแรก บนพื้นที่กว่า 1,000 ตร.ม. จัดเต็มสินค้าไลน์ยอดนิยม คอลเลกชันพิเศษ และรุ่นเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะเอาท์เล็ต พร้อมส่วนลดสุดคุ้ม เพื่อยกระดับประสบการณ์ช้อปปิ้งแบบครบวงจร นับเป็นหมุดหมายสำคัญในฐานะ Big Anchor ที่จะทำหน้าที่เป็นแม่เหล็กดึงลูกค้าคุณภาพ ด้วยสินค้าพรีเมียมในราคาที่ดีที่สุด คาดว่าจะกลายเป็นจุดหมายอันดับต้นของนักช้อปสายสปอร์ต และตอกย้ำภาพลักษณ์เซ็นทรัล วิลเลจ ในฐานะศูนย์รวมแบรนด์ระดับโลกอย่างแท้จริง
พร้อมกัับการเปิดตัวเฟสใหม่ "Green Courtyard" คอนเซ็ปต์ 'Bold Pet-Friendly Outlet Destination' เพื่อยกระดับประสบการณ์การใช้จ่ายให้เป็นมากกว่าแค่การช้อปปิ้ง ศูนย์ฯ ได้ปรับปรุงและเปิดตัวเฟสใหม่ "Green Courtyard" ซึ่งเป็นคอร์ดยาร์ดสีเขียวขนาดใหญ่ที่ออกแบบให้เป็นโซนพักผ่อนหย่อนใจ จุดเดินเล่น และมุมถ่ายภาพใหม่ โดยเน้นคอนเซ็ปต์ 'Bold Pet-Friendly Outlet Destination' ที่ให้ลูกค้าสามารถพาน้องหมามาเอ็นจอยและใช้เวลาร่วมกันในบรรยากาศเอาท์ดอร์ได้อย่างเต็มที่ เพิ่มระยะเวลาที่ลูกค้าใช้ในศูนย์กระตุ้นการใช้จ่ายในภาพรวม
ช่วงเทศกาลจับจ่าย เซ็นทรัล วิลเลจ เอาท์เล็ตได้เปิดตัวแคมเปญและอีเวนต์ใหญ่เจาะกลุ่มลูกค้ากำลังซื้อสูง (High-Net-Worth Individuals) ผ่านโปรแกรม Top Spender Reward ที่มอบสิทธิพิเศษตามยอดซื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม–ธันวาคม สำหรับลูกค้าที่มียอดซื้อสะสมสูงสุดไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท จะได้รับรางวัลใหญ่สุดพิเศษ แพ็กเกจที่พักสุดหรูที่ Centara Maldives ซึ่งเป็น 'ลักซ์ชัวรีรีวอร์ด' ที่สร้างแรงจูงใจในการใช้จ่ายสูงอย่างชัดเจน และ แคมเปญ Year End Top Spender Reward: จัดโปรแกรมสะสมยอดซื้อ (เริ่มนับตั้งแต่ 1 พ.ย. – 31 ธ.ค. 68) สำหรับลูกค้าที่มียอดซื้อสะสมสูงสุดไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท จะได้รับรางวัลใหญ่สุดพิเศษ เครื่องฟอกอากาศ Dyson รุ่น EC TP10 Wh/Wh เดือนละ 1 รางวัล
พร้อมแคมเปญ Exclusive Promotion จากแบรนด์ชั้นนำ ลดสูงสุดถึง 80% รวมถึงสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกบัตรเครดิต CT1 ที่สามารถผ่อน 0% นาน 10 เดือน สำหรับยอดซื้อ 20,000 – 100,000 บาทต่อเซลส์สลิป* (จำกัด 1 ครั้งต่อบัญชีหลักต่อเดือน) และผู้ถือบัตรเครดิต TTB ที่แบ่งชำระ 0% นาน 10 เดือน สำหรับยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยจำกัด 1 สิทธิ์ต่อหมายเลขบัตรต่อเดือน และสูงสุด 3 สิทธิ์ตลอดรายการ