“ศุภจี”ถกบิ๊กนำเข้าข้าวไทยในสหรัฐฯ ชวนร่วมเจรจาการค้าต้นปี 69

“ศุภจี”ถกผู้บริหาร Otis McAllister ผู้นำเข้าข้าวไทยรายใหญ่ในสหรัฐฯ ติดตามผลกระทบมาตรการภาษีสหรัฐฯ และสิ่งที่ต้องการให้กระทรวงพาณิชย์ช่วยเหลือ เชิญมาร่วมงานเจรจาการค้าในไทย ช่วง ม.ค.-ก.พ.69 และขอร่วมมือจัดกรรมโปรโมตข้าวไทย อาหารไทยต่อเนื่อง
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังนำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ประกอบด้วย น.ส.สุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) นายพรวิช ศิลาอ่อน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และนายนิวัฒน์ หาญสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส เข้าหารือกับ Mr.Royce A. Nicolaisen CEO บริษัท Otis McAllister, Inc. ผู้นำเข้าข้าวไทยรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ ณ โรงแรม Sofitel Los Angeles at Beverly Hills ว่า ได้หารือมุ่งเน้นการขยายตลาดข้าวไทยในสหรัฐฯ ทั้งข้าวหอมมะลิไทยและข้าวชนิดอื่นที่มีศักยภาพ ตลอดจนการรับมือมาตรการภาษีสหรัฐฯ ที่ส่งผลต่อต้นทุนการนำเข้า โลจิสติกส์ และความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดอเมริกา พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลความต้องการของตลาด และสิ่งที่บริษัทต้องการให้ภาครัฐไทยสนับสนุนเพิ่มเติม
“ได้สอบถามผลกระทบจากภาษีสหรัฐฯ พร้อมขอคำแนะนำจากบริษัท เพื่อนำไปประกอบการเจรจากับสหรัฐฯ ซึ่งขณะนี้ไทยกำลังเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง และยังได้ยืนยันว่า กระทรวงพาณิชย์พร้อมร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อลดผลกระทบจากภาษี และในเรื่องของข้าว และยังจะร่วมมือกับ Rice Hub นำข้อมูลรสชาติ คุณลักษณะ และเรื่องราวของข้าวไทยมาช่วยผลักดันสินค้า เพิ่มคุณค่าให้ข้าว และนำเสนอความหลากหลายของพันธุ์ข้าวไทย รวมทั้งมีนโยบายมุ่งสู่การเป็น Food Security Hub ที่จะขายความมั่นคงทางอาหาร ไม่ใช่เพียงขายวัตถุดิบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดโลก”
ทั้งนี้ ตนยังได้เชิญ Mr.Royce A. Nicolaisen เดินทางมาไทยช่วง ม.ค.-ก.พ.2569 เพื่อร่วมงานเจรจาการค้าภายใต้กิจกรรม Exclusive Incoming Mission เพื่อเพิ่มปริมาณการซื้อขายและสร้างคู่ค้าใหม่สำหรับทั้งสองฝ่าย และเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมข้าวไทยและอาหารไทย เช่น Thai Fruits : Taste of Thailand และ Thai SELECT เพื่อยกระดับภาพลักษณ์อาหารไทยด้วย
สำหรับบริษัท Otis McAllister รายงานว่า ปี 2567 เป็นปีที่บริษัทมีการนำเข้าข้าวไทยสูงที่สุด ปริมาณรวม 118,000 ตัน มูลค่ากว่า 151 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยบริษัทมีเครือข่ายจำหน่ายกว้างขวาง ทั้งห้าง Mainstream ชั้นนำ ค้าส่งรายใหญ่ และ Foodservice ทั่วสหรัฐฯ รวมถึงซูเปอร์มาร์เก็ตเอเชียและฮิสแปนิก ปัจจุบันสินค้าปลากระป๋องจากไทย ซึ่ง Otis นำเข้า มีการเติบโตโดดเด่นเช่นกัน รวมถึงสินค้าสับปะรดและผลไม้เมืองร้อนอบแห้ง ที่ตลาดกำลังต้องการมากขึ้น ซึ่งบริษัทขอบคุณสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ที่ให้ความร่วมมืออย่างดีในการขยายตลาดสินค้าไทย
นอกจากนี้ ทาง Otis ได้แจ้งว่าพร้อมร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ ทำกิจกรรมส่งเสริมข้าวไทย เช่น สร้างคอนเทนต์บน YouTube และ TikTok ใช้เซฟชื่อดังและอินฟลูเอนเซอร์ ทำเมนูจากข้าวไทย และจัดกิจกรรมในร้านอาหารและจุดขาย เพื่อเพิ่มการรับรู้และความนิยมในหมู่ผู้บริโภครุ่นใหม่ อีกทั้งปัจจุบันผู้บริโภคชาวฮิสแปนิกในสหรัฐฯ ที่มีจำนวนกว่า 68 ล้านคน มีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมากขึ้น โดยหันมาบริโภคสินค้าเพื่อสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับจุดแข็งของสินค้าไทย โดยเฉพาะข้าว สมุนไพร และอาหารแปรรูปคุณภาพสูง ทำให้ไทยมีโอกาสขยายตลาดในกลุ่มนี้อย่างมาก