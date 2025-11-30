อินไซต์กลยุทธ์สุดครีเอทีฟจาก “มาสเตอร์การ์ด x เซ็นทรัล รีเทล” กับการเจาะ 'นักช้อปสายรันเนอร์' มอบ 'Priceless Experience' ที่หาที่ไหนไม่ได้ในแคมเปญ ‘Shop Fun, Run Far to Tokyo Marathon 2026’
ในยุคที่ตลาดค้าปลีกแข่งขันกันอย่างดุเดือด ทุกบริษัทฯ ต่างต้องงัดโปรโมชั่นและสารพัดวิธีออกมาดึงดูดลูกค้ากันอย่างเต็มที่ โดยหนึ่งในแคมเปญการตลาดสุดครีเอทีฟ ที่ก้าวข้ามจากการลดราคาแบบเดิมๆ ไปสู่การสร้างคุณค่าและประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค ก็คือ ‘Shop Fun, Run Far to Tokyo Marathon 2026’ ของเซ็นทรัล รีเทล ที่จับมือกับมาสเตอร์การ์ด Official Partner ของ Tokyo Marathon ปี 2026 ด้วยการใช้โมเดล Collaboration Marketing มุ่งสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้าแทนการขายสินค้า โดยเปลี่ยนยอดการใช้จ่ายให้กลายเป็นตั๋ววิ่งในงานวิ่งระดับโลก Tokyo Marathon 2026 สะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคในยุคนี้ไม่ได้เพียงต้องการซื้อของ แต่มองหาประสบการณ์แบบ Priceless Experience ที่หาไม่ได้จากที่อื่น
เจาะอินไซต์ทำไมต้องกลยุทธ์ Collaboration Marketing
ความสำเร็จของแคมเปญนี้ ไม่ได้มาจากการทุ่มงบประมาณจำนวนมาก แต่มาจากการใช้กลยุทธ์ Collaboration Marketing ที่ชาญฉลาด โดยดึงจุดแข็งของทั้งมาสเตอร์การ์ดและเซ็นทรัล รีเทล มาเสริมกันอย่างลงตัว โดย Mastercard ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีการชำระเงินระดับโลก ที่ให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงผู้คนเข้ากับสิ่งที่พวกเขาหลงใหลมาโดยตลอด ซึ่งกีฬาถือเป็นหนึ่งในประสบการณ์อันล้ำค่าที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน จึงเป็นเหตุผลที่มาสเตอร์การ์ดให้การสนับสนุนรายการกีฬาระดับโลกอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น UEFA Champions League, Australian Open จนถึงงานวิ่ง Tokyo Marathon หนึ่งในรายการวิ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ส่วนเซ็นทรัล รีเทล คือ ผู้นำค้าปลีก-ค้าส่งที่มีห้างสรรพสินค้าและเครือข่ายร้านค้าภายใต้แบรนด์ค้าปลีกและค้าส่งมากกว่า 3,000 ร้านค้าทั่วประเทศไทย ซึ่งมาพร้อมฐานลูกค้าขนาดใหญ่กว่า 22 ล้านคน และมีเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่งมากมาย ดังนั้นการรวมพลังของสองยักษ์ใหญ่จึงเป็นการสร้างปรากฏการณ์ทางการตลาดครั้งใหม่ โดยนำตั๋วเข้าร่วมงานวิ่งระดับโลกอย่าง Tokyo Marathon 2026 ซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าหาได้ยากมาก มาออกแคมเปญการตลาด ซึ่งถือเป็นการมอบประสบการณ์ให้แก่นักช้อปและนักวิ่งชาวไทยแบบ Ultimate Experience นับเป็นสิ่งที่วงการค้าปลีก-ค้าส่งในไทยแทบไม่เคยมีใครทำได้มาก่อน และเป็นปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นการตัดสินใจซื้อของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างดี
ปรากฏการณ์ผู้ร่วมแคมเปญกว่า 8,000 คน สะท้อนพลังของ Value-Driven Experience
แคมเปญ ‘Shop Fun, Run Far to Tokyo Marathon 2026’ คือการมอบสิทธิ์วิ่ง Tokyo Marathon 2026 จำนวน 25 สิทธิ์ให้กับลูกค้าที่สะสมยอดใช้จ่ายด้วยบัตรมาสเตอร์การ์ดครบ 200,000 บาท ซึ่งเมื่อสิ้นสุดโครงการพบว่ามีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมสูงเกือบ 8,000 คน ตัวเลขนี้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า เมื่อผู้บริโภคมองเห็นถึงความพิเศษและความคุ้มค่าของประสบการณ์ที่จะได้รับ ผู้บริโภคก็พร้อมที่จะใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น เพราะไม่ใช่ประสบการณ์ที่หาได้ง่าย ๆ หรือซื้อได้ด้วยเงิน แคมเปญนี้จึงเป็นตัวอย่างสำคัญของกลยุทธ์ Value-Driven Experience ที่ถือเป็นอีกหนึ่งในกลไกทรงพลังในการขับเคลื่อนการตลาดยุคปัจจุบัน
ไม่จบแค่การขาย แต่สร้าง Brand Loyalty ด้วยการต่อยอดประสบการณ์พิเศษอย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกันสิ่งที่ทำให้มาสเตอร์การ์ดและเซ็นทรัล รีเทล แตกต่างจากองค์กรอื่น ๆ คือ การไม่หยุดแค่การจบแคมเปญที่สิ้นสุดการช้อปเท่านั้น แต่เป็นการต่อยอดและดูแลประสบการณ์ของลูกค้าอย่างต่อเนื่องตลอดเส้นทาง เพื่อสร้างความผูกพันและ Brand Loyalty อย่างยั่งยืน สิ่งนี้สะท้อนผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2025 กับงาน Central Retail X Mastercard Shop Fun, Run Far to Tokyo Marathon – Winners' Exclusive Event โดยกิจกรรมนี้มีการมอบรองเท้าวิ่งแบรนด์ Asics ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์หลักของงานวิ่ง Tokyo Marathon ให้กับลูกค้า 25 ท่าน โดยให้เลือกรองเท้า Asics รุ่น
ท็อปอย่าง METASPEED Tokyo ได้ฟรี 1 คู่ เพื่อนำไปใช้สำหรับการวิ่งใน Tokyo Marathon 2026 พร้อมสิทธิ์ในการเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการวิ่ง เพื่อรับคำแนะนำในการเลือกรองเท้า พร้อมสัมผัสเทคโนโลยีการสแกนเท้า 3 มิติสุดล้ำ ที่ช่วยให้เลือกรองเท้าได้พอดี หรือ Safesize โดยใช้การสแกนเท้าเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างและขนาดที่แม่นยำ จากนั้นจะแนะนำรองเท้ารุ่นที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงลักษณะการใช้งาน และภายในงานยังมีการพูดคุยสร้างแรงบันดาลใจจากนักวิ่งชั้นนำอย่าง โค้ชเดี่ยว ปฏิการ เพชรศรีชา Top 1 นักวิ่งชายจากประเทศไทย ที่ทำเวลาในการวิ่ง Tokyo Marathon 2025 อยู่ที่ 2:39:09 และคุณจี้ สโรชา ศิลประสพ Top 3 จากฝั่งสาวไทยที่ทำเวลาในการวิ่ง Tokyo Marathon 2025 อยู่ที่ 3:07:52 รวมทั้งคุณเอิร์ธ นิโรธ รื่นเจริญ นักวิ่งผู้สร้างสีสันในงาน Tokyo Marathon 2025 ที่ผ่านมา ซึ่งทั้งหมดนี้คือ Priceless Experience ที่สร้างความผูกพันของลูกค้าต่อแบรนด์อย่างแท้จริง
ถือได้ว่าแคมเปญ Shop Fun, Run Far to Tokyo Marathon 2026 ของมาสเตอร์การ์ด และเซ็นทรัล รีเทล เป็นอีกหนึ่งแคมเปญการตลาด ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการผสานพลังพันธมิตรเพื่อสร้างประสบการณ์ที่มีความหมาย และเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความสำเร็จในแคมเปญการตลาดยุคปัจจุบัน อีกทั้งเซ็นทรัล รีเทล ยังไม่หยุดอยู่แค่การสร้างยอดขายแต่ขยายขอบเขตไปสู่การดูแลและมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความประทับใจ และ Brand Loyalty ให้เกิดขึ้นในใจของลูกค้า ทั้งหมดนี้ตอกย้ำให้เห็นถึงเป้าหมายของแบรนด์ที่มุ่งมั่นในการเป็น "ศูนย์กลางชีวิตของผู้คน" (Central to Life) ที่พร้อมตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า และเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อ