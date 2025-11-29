เซ็นทรัลฯ- มาสเตอร์การ์ด มอบ 25 สิทธิ์พิเศษให้ลูกค้าลุยโตเกียวมาราธอน 2026

เซ็นทรัล รีเทล จับมือ มาสเตอร์การ์ด Official Partner ของ โตเกียว มาราธอน 2026 (Tokyo Marathon 2026) ใช้โมเดล Collaboration Marketing สร้างประสบการณ์ให้ลูกค้าแทนการขายสินค้า โดยเปลี่ยนยอดการใช้จ่ายให้กลายเป็นตั๋ววิ่งในงานวิ่งระดับโลก โตเกียว มาราธอน 2026 เพื่อมอบประสบการณ์ให้แก่นักช้อปและนักวิ่งชาวไทย โดยนับเป็นสิ่งที่วงการค้าปลีก-ค้าส่งในไทยไม่เคยมีใครทำได้มาก่อน
กิจกรรมนี้สร้างปรากฏการณ์ผู้ร่วมแคมเปญกว่า 8,000 คน สะท้อนพลังของ Value-Driven Experience ซึ่งแคมเปญ ‘Shop Fun, Run Far to Tokyo Marathon 2026’ คือการมอบสิทธิ์วิ่งโตเกียว มาราธอน 2026 จำนวน 25 สิทธิ์ให้กับลูกค้า ที่สะสมยอดใช้จ่ายด้วยบัตรมาสเตอร์การ์ดครบ 200,000 บาท ซึ่งเมื่อสิ้นสุดโครงการพบว่ามีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมสูงเกือบ 8,000 คน
ขณะเดียวกันยังต่อยอดและดูแลประสบการณ์ของลูกค้าอย่างต่อเนื่องตลอดเส้นทาง เพื่อสร้างความผูกพันและ Brand Loyalty อย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2025 กับงาน Central Retail X Mastercard Shop Fun, Run Far to Tokyo Marathon – Winners' Exclusive Event โดยกิจกรรมนี้มีการมอบรองเท้าวิ่งแบรนด์ Asics ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์หลักของงานวิ่ง Tokyo Marathon ให้กับลูกค้า 25 ท่าน โดยให้เลือกรองเท้า Asics รุ่นท็อปอย่าง METASPEED Tokyo และได้ฟรี 1 คู่ เพื่อนำไปใช้สำหรับการวิ่งใน โตเกียว มาราธอน 2026 พร้อมสิทธิ์ในการเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการวิ่ง เพื่อรับคำแนะนำในการเลือกรองเท้า และสัมผัสเทคโนโลยีการสแกนเท้า 3 มิติสุดล้ำ ที่ช่วยให้เลือกรองเท้าได้พอดี หรือ Safesize
ภายในงานยังมีการพูดคุยสร้างแรงบันดาลใจจากนักวิ่งชั้นนำอย่าง “โค้ชเดี่ยว” ปฏิการ เพชรศรีชา Top 1 นักวิ่งชายจากประเทศไทย ที่ทำเวลาในการวิ่ง โตเกียว มาราธอน 2025 อยู่ที่ 2:39:09 ชม. และ “จี้” สโรชา ศิลประสพ Top 3 จากฝั่งสาวไทยที่ทำเวลาในการวิ่ง โตเกียว มาราธอน อยู่ที่ 3:07:52 ชม. รวมถึง “เอิร์ธ” นิโรธ รื่นเจริญนักวิ่งผู้สร้างสีสันในงาน โตเกียว มาราธอน 2025 ที่ผ่านมา