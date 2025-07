“ประเสริฐ” รับรางวัลศูนย์ต้านอาชญากรรมออนไลน์ไทย คว้าที่ 1 สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ

วันนี้ (7 ก.ค.) นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) รับรางวัลชนะเลิศ The Winners และศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดีอี รับรางวัลระดับ Champions จากโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ (Anti Online Scam Operation Center : AOC) ซึ่งสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ได้จัดพิธีมอบรางวัล WSIS Prizes 2025 ในระหว่างการประชุม World Summit on the Information Society (WSIS) +20 High Level Event 2025 โดยมี ดร.เอกพงษ์ หริ่มเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงดีอี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ AOC และ นางสาวยุพาภรณ์ ศิริกิจพาณิชย์กูล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงดีอี เข้าร่วม ณ สำนักงานใหญ่ ITU กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นายประเสริฐ กล่าวว่า “โครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ (Anti Online Scam Operation Center: AOC)” ภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงดีอี ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท การสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จาก ITU ซึ่งเป็น 1 ใน 19 โครงการที่ได้รับรางวัล Winners ที่มอบให้กับโครงการซึ่งมีบทบาทโดดเด่นในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในปีนี้มีโครงการที่ส่งเข้าร่วมการประกวด 973 โครงการจากหน่วยงานต่างๆ ทั่วโลก”“รางวัลนี้สะท้อนให้เห็นว่า ความพยายามของประเทศไทยในการจัดการปัญหาอาชญากรรมออนไลน์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้รับการยอมรับในระดับสากล และกลายเป็นต้นแบบให้กับหลายประเทศทั่วโลก ผมจึงจะใช้โอกาสนี้ในการขอความร่วมมือจากนานาประเทศ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคในการปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อกวาดล้างเครือข่ายอาชญากรรมออนไลน์อย่างจริงจัง” รองนายกฯ ประเสริฐ กล่าวสำหรับ “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ (Anti Online Scam Operation Center: AOC)” เป็นกลไกหลักของประเทศไทยในการรับแจ้งเหตุ ป้องกัน และจัดการกับภัยหลอกลวงออนไลน์ โดยเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 มี เป้าหมายหลัก 4 ประการ ได้แก่1. อายัดบัญชีคนร้ายทันที เพื่อปกป้องความเสียหายของผู้เสียหายอย่างเร่งด่วน2. ติดตามความคืบหน้าทุกขั้นตอน เพื่อให้ผู้เสียหายได้รับความเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบสถานะได้ตลอด3. เร่งรัดกระบวนการคืนเงิน เพื่อให้สามารถนำเงินคืนผู้เสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ4. เพิ่มประสิทธิภาพการจับกุมและขยายผล เพื่อให้สามารถดำเนินคดีกับเครือข่ายอาชญากรไซเบอร์อย่างครอบคลุมจากรายงานของศูนย์ AOC ระบุว่า นับตั้งแต่ก่อตั้งศูนย์ฯ มีการจัดการคดีแล้วกว่า 1.18 ล้านคดี สามารถป้องกันความสูญเสียทางเศรษฐกิจได้มากกว่า 20,000 ล้านบาท และส่งผลให้มูลค่าความเสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์ลดลงถึง 42%“การได้รับรางวัลชนะเลิศ “WSIS Prizes 2025” ครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยบนเวทีนานาชาติ แสดงถึงศักยภาพของประเทศในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย รางวัลนี้เป็นกำลังใจสำคัญสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อปกป้องประชาชนจากภัยคุกคามออนไลน์ เราจะเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีและความร่วมมือระดับชาติและภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาด้านดิจิทัลอย่างยั่งยืน” รองนายกฯ ประเสริฐ กล่าว