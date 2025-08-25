xs
“เซ็นทรัล” ชวนช้อปปิ้ง ลุ้นวิ่งงานTokyo Marathon

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำค้าปลีก- ค้าส่งในไทย จับมือกับมาสเตอร์การ์ด ผู้นำเทคโนโลยีการชำระเงินระดับโลก เปิดตัวแคมเปญ ‘Shop Fun, Run Far to Tokyo Marathon 2026’ ครั้งแรกในประเทศไทย วันที่ 1 กันยายน - 30 กันยายน 2568 นี้ ที่จะเปลี่ยนทุกยอดใช้จ่ายที่ร้านค้าในเครือเซ็นทรัล รีเทล ให้กลายเป็นประสบการณ์สู่อีเว้นท์ระดับโลก ร่วมกับมาสเตอร์การ์ด ที่เป็น Official Partner ด้านการชำระเงินแต่เพียงผู้เดียวของ Tokyo Marathon ในช่วงปี 2025-2028 ประสบการณ์ในครั้งนี้จึงเอ็กซ์คลูซีฟให้กับลูกค้าที่ถือบัตรมาสเตอร์การ์ดเท่านั้นเซ็นทรัล รีเทล ช้อปปิ้ง โตเกียวมาราธอน


ปิยวรรณ
ลีละสมภพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสฝ่ายการตลาด
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล
คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
กล่าวว่า
เพราะลูกค้าคือคนที่สำคัญที่สุดของเซ็นทรัล
รีเทล
เราจึงเลือกหาประสบการณ์ที่ดีที่สุดเพื่อมอบให้กับลูกค้าอยู่เสมอ
และเหตุผลนี้จึงเป็นที่มาของแคมเปญ
Shop
Fun, Run Far to Tokyo Marathon 2026
โดยมีพาร์ทเนอร์อย่างมาสเตอร์การ์ดผู้สนับสนุนหลักของ
Tokyo
Marathonมาร่วมมอบสิทธิประโยชน์ในครั้งนี้ด้วย

“แคมเปญนี้ถือเป็นครั้งแรกของค้าปลีกในไทยที่นำประสบการณ์ระดับ
World
Marathon Majorsมามอบให้กับลูกค้าชาวไทย
โดยไม่ต้องลุ้นจับฉลากหรือแข่งขันใด
ๆ ถือเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้า
และยังสอดรับกับกลยุทธ์
New
Heights, Next Growthของเซ็นทรัล
รีเทล ในด้านReinforce
Customer Focusที่เราเข้าใจ
เข้าถึง และมุ่งตอบโจทย์ลูกค้าในทุกไลฟ์สไตล์”

โดยในแคมเปญนี้เน้นลูกค้านักช้อปสายรันเนอร์ที่ใส่ใจในสุขภาพ
และรักในการวิ่ง
ที่เป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อย
ๆ โดยการเข้าร่วมแคมเปญนี้สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน
The1
และใช้จ่ายด้วยบัตรมาสเตอร์การ์ดที่ร้านค้าในเครือเซ็นทรัล
รีเทล กว่า1,800
แห่งทั่วประเทศ
ครบ200,000
บาท
ระหว่างวันที่1
กันยายน
-
30กันยายน
2568
ก็มีสิทธิ์ได้เป็น
25
คนแรกที่ได้รับ
BIB
เพื่อเข้าร่วมวิ่งใน
งานTokyo
Marathon 2026งานที่นักวิ่งทั่วโลกต่างรอคอย
ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
เรามั่นใจว่าแคมเปญนี้จะประสบความสำเร็จ
และถูกใจกลุ่มลูกค้าสายแอคทีฟอย่างแน่นอน
ยิ่งไปกว่านั้นสำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมแคมเปญ
1,000
ท่านแรก
จะได้รับคูปองส่วนลดจากซูเปอร์สปอร์ต
มูลค่า2,650
บาท
และพิเศษสำหรับลูกค้า
25
ท่านแรกที่ช้อปสะสมครบตรงตามเงื่อนไข
จะได้เข้าร่วมกิจกรรมRoad
To Marathon
ที่ลูกค้าจะได้มาซ้อมวิ่งก่อนลงสนามจริงกับโค้ชและผู้เชี่ยวชาญด้านการวิ่ง
สนับสนุนโดย ซูเปอร์สปอร์ต
ในเครือเซ็นทรัล รีเทล


วินนี่ วอง ผู้จัดการประจำประเทศไทยและเมียนมา มาสเตอร์การ์ด กล่าวว่า “มาสเตอร์การ์ดให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงผู้คนเข้ากับสิ่งที่พวกเขาหลงใหลมาโดยตลอด ซึ่งกีฬาถือเป็นหนึ่งในประสบการณ์อันล้ำค่าที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน

นี่จึงเป็นเหตุผลที่มาสเตอร์การ์ดให้การสนับสนุนรายการกีฬาระดับโลกอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นUEFA Champions League, Australian Open จนถึงการเป็นพันธมิตรด้านการชำระเงินอย่างเป็นทางการของ Tokyo Marathonหนึ่งในรายการวิ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก โดยมาสเตอร์การ์ดรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับเซ็นทรัล รีเทล เพื่อส่งมอบประสบการณ์สุดพิเศษอย่าง Tokyo Marathonให้กับผู้ถือบัตรในประเทศไทย

โดยแคมเปญ Shop Fun, Run Far to Tokyo Marathon 2026 เป็นเครื่องพิสูจน์ที่ชัดเจนของการที่เราสามารถเปลี่ยนการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันให้กลายเป็นโอกาสพิเศษ พร้อมมอบสิทธิประโยชน์และโอกาสเข้าร่วมหนึ่งในมาราธอนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก โดยการจับมือกันในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการเปิดโอกาสที่มากกว่าการเข้าสู่เส้นชัย แต่ยังสะท้อนถึงพันธกิจของมาสเตอร์การ์ดในการส่งมอบประสบการณ์ที่ประเมินค่าไม่ได้ (Priceless Experiences)ที่จุดประกายแรงบันดาลใจ และเชื่อมโยงผู้คนกับสิ่งที่พวกเขาชื่นชอบ ในช่วงเวลาที่มีความหมายที่สุด”


ด้านภณ ณวัสน์ ภู่พันธัชสีห์ นักวิ่งและนักแสดงชื่อดังช่อง 3 เผยว่า “ในฐานะลูกค้าประจำที่ช้อปครบทุกร้านในเครือเซ็นทรัล รีเทล ผมประทับใจในความครบครันของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ท็อปส์ เพาเวอร์บาย รวมไปถึงซูเปอร์สปอร์ตที่ตอบโจทย์คนรักสุขภาพและการวิ่งอย่างผม เพราะมีครบทุกอย่างจริง ๆ ทั้งรองเท้า เสื้อผ้า อุปกรณ์ออกกำลังกาย

เซ็นทรัล รีเทล ยังมีช่องทางการชำระเงินที่สะดวกสบายและปลอดภัย โดยเฉพาะการใช้บัตรมาสเตอร์การ์ด ที่มาพร้อมสิทธิประโยชน์ที่คุ้มค่าในทุก ๆ การใช้จ่าย และเมื่อผมได้ทราบว่าเซ็นทรัล รีเทล ร่วมมือกับมาสเตอร์การ์ด จัดแคมเปญShop Fun, Run Far to Tokyo Marathon 2026ก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษ เพราะเป็นการผสมผสานไลฟ์สไตล์การช้อปปิ้งเข้ากับประสบการณ์วิ่งระดับโลกได้อย่างลงตัว


“อีกทั้ง Tokyo Marathonก็เป็นงานวิ่งที่ผมเคยได้เข้าร่วมในปี 2023 ถือเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจและเป็นความภูมิใจที่สามารถก้าวข้ามลิมิตของตัวเองได้ โดยผมสามารถวิ่งมาราธอน Sub 5จบด้วยเวลา 4 ชั่วโมง 52 นาที 44 วินาที ซึ่งถือเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่ผมเคยทำได้ ที่สำคัญบัตรเข้าร่วมวิ่งในงานนี้ก็นับว่าหายากมาก ๆ เป็นRare Itemที่นักวิ่งทั่วโลกต้องการ และเป็นความฝันของนักวิ่งจำนวนมาก ดังนั้นการได้วิ่งผ่านแลนด์มาร์กสำคัญของกรุงโตเกียวเคียงข้างนักวิ่งจากนานาประเทศ นับเป็นประสบการณ์ที่เต็มไปด้วย
แรงบันดาลใจ แคมเปญนี้จึงถือเป็นโอกาสพิเศษสำหรับนักวิ่งชาวไทยที่จะได้สัมผัสเสน่ห์ของงานวิ่งระดับเวิลด์คลาสอย่างแท้จริง”

สำหรับแคมเปญShop Fun, Run Far to Tokyo Marathon 2026เซ็นทรัล รีเทล และมาสเตอร์การ์ด พร้อมมอบประสบการณ์ระดับโลกกับโอกาสสุดพิเศษในการเข้าร่วมTokyo Marathon 2026มหกรรมวิ่งมาราธอนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของโลก โดยมอบสิทธิ์เข้าวิ่งในงานให้ลูกค้า25คนแรกที่มียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรมาสเตอร์การ์ดครบ200,000บาท ระหว่างวันที่1กันยายน- 30กันยายน2568สำหรับการซื้อสินค้าจากร้านค้าในเครือเซ็นทรัล รีเทล กว่า1,800สาขาทั่วประเทศ อาทิ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล,โรบินสัน,ซูเปอร์สปอร์ต,เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป,ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์,ท็อปส์,
ท็อปส์ เดลี่,ท็อปส์แคร์,มัทสึคิโยะ,ไทวัสดุ,บีเอ็นบี โฮม,ออโต้วัน,โก!ว้าว,เพาเวอร์บาย,ออฟฟิศเมท และบีทูเอส โดยสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านThe1 Applicationทั้งนี้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด





