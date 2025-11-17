โคราชมาราธอน 2025 สุดคึกคัก นักวิ่งแน่นเมืองย่าโม ทะลุ 8,500 คน ตอกย้ำมาตรฐาน World Athletics

โคราชมาราธอน 2025 สุดคึกคัก นักวิ่งหลั่งไหลร่วมงานคับคั่งกว่า 8,500 คน ระเบิดศึกสุดยิ่งใหญ่งานวิ่งมาราธอนสุดประทับใจแห่งเมืองย่าโมกับ “โคราชมาราธอน 2025 พรีเซนต์เต็ดบาย บีวายดี” งานวิ่งมาตรฐานระดับโลก World Athletics Road Race Label ที่ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม มีนักวิ่งจากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 8,500 คน รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้โรงพยาบาล “โรงพยาบาลมหาราช”
บริษัท เรซอัพ เวิร์ค จำกัด ผนึกกำลัง จังหวัดนครราชสีมา กองทัพภาคที่ 2 การกีฬาแห่งประเทศไทยไทย โดยการสนับสนุนหลักจาก บริษัท บีวายดี ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด เดอะมอลล์ กรุ๊ป และบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศความยิ่งใหญ่จัดงานวิ่งมาราธอนมาตรฐานโลก World Athletics Road Race Label แห่งเมืองโคราช “โคราชมาราธอน 2025 พรีเซนต์เต็ดบาย บีวายดี” (Korat Marathon 2025 Presented by BYD) โคราชมาราธอน ชูไฮไลต์เส้นทางวิ่งผ่านแลนด์มาร์กประวัติศาสตร์ของเมืองโคราช ท้าทาย 4 เส้นทางวิ่งสุดพิเศษที่สร้างความประทับใจ “The Memorable Marathon” ภายใต้การรับรองมาตรฐานเส้นทางจากกรีฑาโลก (World Athletics) ระเบิดศึกยิ่งใหญ่พร้อมกัน ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 25678 จากจุดปล่อยตัวอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี มุ่งสู่เส้นชัยที่สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 จังหวดนครราชสีมา
พลโท ปิยะพณห์ ฐิตวัฒนานนท์ แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวเปิดการแข่งขัน “โคราชมาราธอน 2025 พรีเซนต์เต็ดบาย บีวายดี” กล่าวว่า ในปีนี้ชาวโคราชพร้อมใจรวมพลังจัดงานวิ่งมาราธอนสนามนี้อย่างเต็มที่ ให้เป็นงานวิ่งที่ยิ่งใหญ่ประจำจังหวัดนครราชสีมาพร้อมมาตรฐานระดับโลก โดยจังหวัดนครราชสีมาหน่วยงานต่างๆ และพี่น้องชาวโคราชให้การสนับสนุนและเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ในทุกด้าน ทั้งเส้นทางที่ได้รับรองมาตรฐาน การดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดเส้นทางและการอำนวยความสะดวกต้อนรับนักวิ่งที่มาเยี่ยมเยือนจากทั่วประเทศ
นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก รองผู้ว่าการ ฝ่ายส่งเสริมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจในการส่งเสริมด้านกีฬาเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของประชาชน การจัดการแข่งขันวิ่งโคราชมาราธอน 2025 พรีเซนต์เต็ดบาย บีวายดี เป็นอีกหนึ่งรายการวิ่งมาราธอนสนามหลักของประเทศไทย ที่มีการจัดการในรูปแบบมาตรฐานได้รับการรับรองจาก World Athletics Road Race Label ที่มีการจัดการแข่งขันต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 ได้รับเสียงชื่นชมและการตอบรับจากนักวิ่งจากทั่วประเทศอย่างดียิ่ง การกีฬาแห่งประเทศไทยในฐานะเป็นผู้สนับสนุนในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ขอชื่นชมคณะผู้จัดการแข่งขันและหน่วยงานสนับสนุนทุกภาคส่วนที่มีส่วนผลักดันให้งานวิ่งมาราธอนนี้เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์แบบ
นายอลงกรณ์ เจียมอนุกูลกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรซอัพ เวิร์ค จำกัด และผู้อำนวยการแข่งขัน กล่าวว่า “ในปีนี้ บริษัท เรซอัพ เวิร์ค จำกัด ขอขอบคุณจังหวัดนครราชสีมา โดยการดำเนินการของท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานทุกภาคส่วนของจังหวัดนครราชสีมา พี่น้องชาวโคราชที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานอย่างดียิ่ง ตอกย้ำถึงความเป็นสนามวิ่งมาราธอนหลักของประเทศไทย (Thailand Major Marathon) ภายใต้การรับรองของ World Athletics Road Race Label เราให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอนของการจัดการแข่งขัน ตั้งแต่การออกแบบเส้นทางตามมาตรฐาน การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย การอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ไปจนถึงประสบการณ์ที่นักวิ่งจะได้รับตลอดเส้นทาง เพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสความประทับใจตามคอนเซ็ปต์ ‘The Memorable Marathon’ อย่างแท้จริง
ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกภาคส่วนที่มีบทบาทสำคัญทำให้งานในปีนี้เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ ได้แก่ BYD Thailand, การกีฬาแห่งประเทศไทย, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย The Mall Group, Aeon, Asics, P.O. Care, Gatorade, Sprinkle, aminoVITAL, Drydye, Malee Coco และ Profreez เรซอัพ เวิร์ค ขอยืนยันว่าจะเดินหน้าพัฒนามาตรฐานการจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานนี้เป็นมาราธอนระดับสากลที่นักวิ่งไว้วางใจ และเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวโคราช รวมถึงวงการวิ่งของประเทศไทยครับ”
คุณจิรศักดิ์ ชื่นอารมย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรเว่ ออโตโมทีฟ จำกัด กล่าวว่า ในฐานะที่ BYD Thailand เป็นผู้สนับสนุนหลักของการแข่งขัน KORAT MARATHON 2025 PRESENTED BY BYD เรามีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนมหกรรมวิ่งครั้งสำคัญของประเทศให้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล การสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนถึงเจตนารมณ์ของ BYD ที่มุ่งขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยพลังงานสะอาด นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนในทุกมิติ
เราเชื่อว่ากีฬาและการขับเคลื่อนเมืองสามารถเดินหน้าไปพร้อมกันได้ BYD จึงพร้อมสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ ไลฟ์สไตล์ และคุณภาพชีวิตของผู้คน ควบคู่ไปกับการขยายการใช้ยานยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย เพื่อให้สังคมไทยก้าวสู่อนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ปิดฉากการแข่งขันอย่างยิ่งใหญ่! ในประเภท มาราธอน (42.195 กม.) ไฮไลท์ของการแข่งขันปีนี้ แชมป์ โอเวอร์ออลชาย ตกเป็นของ Tariku Abdi นักวิ่งจากประเทศเอธิโอเปีย ที่โชว์ฟอร์มสุดแข็งแกร่ง วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 2:21:15 ชั่วโมง
ส่วนแชมป์ โอเวอร์ออลหญิง ได้แก่ Kawinthida Thadased นักวิ่งสาวจากประเทศไทย ที่ทำเวลาได้ 3:01:02 ชั่วโมง คว้าแชมป์ไปครองอย่างสวยงาม
สำหรับรางวัล โอเวอร์ออลคนไทย ในระยะมาราธอน (42.195 กม.)
แชมป์ชายไทย ได้แก่ Thanathip Dichim (โค้ชเหิน) วิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 2:34:33 ชั่วโมง รักษาแชมป์โอเวอร์ออลคนไทยประเภทชายได้เป็นสมัยที่สองติดต่อกัน ส่วนแชมป์ หญิงไทย ตกเป็นของ Kawinthida Thadased นักวิ่งสาวพลังใจแกร่ง ที่ทำเวลาได้ 3:01:02 ชั่วโมง
การจัดการแข่งขันในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมา ที่ออกมาต้อนรับและส่งเสียงเชียร์นักวิ่งตลอดเส้นทางการแข่งขัน สร้างสีสันและความประทับใจให้สมกับคอนเซ็ปต์ “The Memorable Marathon” ให้สมกับเป็นมาราธอนแห่งความประทับใจของนักวิ่งทุกท่าน
สำหรับนักวิ่งและผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารและผลการแข่งขันเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage: Korat Marathon และเว็บไซต์ www.koratmarathon.com