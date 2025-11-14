เนรมิตดิสนีย์แลนด์มาไว้กลางกรุง ชม 7 โซนไฮไลต์ธีมตัวละครอันโด่งดัง

ประเทศไทยมีดิสนีย์แล้ว - เซ็นทรัลเวิลด์ จับมือ บริษัท เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ (ประเทศไทย) จัดงาน “Disney The Magical Stars 2026 at centralwOrld” วันที่ 14 พ.ย. 68 – 6 ม.ค. 69
ท่อง 7 โซนไฮไลต์ ที่จัดธีมตามตัวละครอันโด่งดังที่ได้รับความนิยม ได้แก่
โซนที่ 1 (ลานสแควร์ A) : Mickey & Friends พบกับบ้านและโซนจำลองที่ตกแต่งด้วยลูกเล่นสุดน่ารัก ให้คุณได้ถ่ายภาพราวกับอยู่ในโลกของคาแรกเตอร์จริงๆ มิคกี้ เม้าส์, มินนี่ เม้าส์, โดนัลด์ ดั๊ก และ กู๊ฟฟี่ และสัมผัส “หิมะแรกแห่งปี” ใจกลางกรุงฯ ได้ทุกวัน รอบเวลา 17.00 และ 19.00 น. ที่บ้าน A Journey of Magic in Amazing Thailand โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สนุกกับกิจกรรมสะสม Passport เพื่อรับของรางวัลพิเศษจาก ททท. และ เกมส์หยอดเหรียญรับ Postcard ดีไซน์พิเศษ นอกจากนี้ พบบ้านจากแบรนด์ชั้นนำ ได้แก่ ONCE by MakeltLoud พบกับสินค้าลิมิเต็ดดีไซน์สุดพิเศษจากคาแรกเตอร์ที่คุณรัก ทั้ง Mickey & Friends, Winnie the Pooh, Stitch, Toy Story, Frozen และ Marvel คอลเลคชันเสื้อผ้า แอ็กเซสซอรี ของตกแต่งบ้าน หรือของขวัญสุดน่ารักสำหรับคนพิเศษ ทุกชิ้นถูกออกแบบด้วยหัวใจ และตุ๊กตาลิขสิทธิ์แท้จาก Take Toys
โซนที่ 2 (ลานสแควร์ A) : Toy Story ขวัญใจเด็กๆ พบกับการจำลองบรรยากาศดินแดนของเล่นสุดมหัศจรรย์, กล่องของขวัญยักษ์, กล่องของเล่นมหัศจรรย์ และของตกแต่งที่เคลื่อนย้ายได้ สัมผัสความตื่นตาในทุกย่างก้าว พบแฟชั่นไอเทมส์จาก นิยมยีนส์ คอลเลกชัน Toy Story เก็บให้ครบทั้งเสื้อเชิ้ต เสื้อกั๊ก และแจ็กเก็ต
โซนที่ 3 (ลานสแควร์ B) : Zootopia - จำลองเมืองของเหล่าสัตว์แสนสนุก เยี่ยมชมมหานครแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม พบกับคอลเลกชั่นสุดพิเศษจาก Beverly Hills Polo Club นำขบวนโดย Zootopia และผองเพื่อน ทั้งเสื้อยืด Cotton USA 100% กระเป๋า รองเท้า หมวก
พบ Judy Hopps กระต่ายสาวสุดขยัน กับ Nick Wild หมาจิ้งจอกจอมเจ้าเล่ห์ และเหล่าสหายตัวน้อยจากเมือง Zootopia กับมุมถ่ายรูปสุดพิเศษที่ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนจร์ และสินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์จาก Happy Sunday มาพร้อมคอลเลกชัน Zootopia แบบจัดเต็ม ทั้งชุดนอน สินค้า Best Seller ตลอดกาล และเปิดตัวชุดนอนผ้า Happy Cloud สุดนุ่มให้ลองสัมผัสที่นี่ที่แรก พร้อมเซอร์ไพรซ์ด้วยคอลเลกชันดิสนียลายพิเศษที่จะมาส่งความสุขปลายปี จำหน่ายเฉพาะในงานเท่านั้น
โซนที่ 4 (ลานสแควร์ B) : Stitch’s Cozy Corner – พบบ้าน HometomyHeart The Store(y) เป็น Storytelling Store ผสมผสานระหว่างนิทรรศการเล่าเรื่องและร้านค้าจากผู้สร้างที่รัก Disney โดย 'คุณอูน ชนิสรา วงศ์ดีประสิทธิ์' จากแบรนด์ HometomyHeart ทุกท่านจะได้ออกเดินทางผ่านเรื่องราวของสินค้าแต่ละชิ้น ภายในบ้านของ Stitch จากเรื่อง Lilo & Stitch คุณจะพบเจอเพื่อนๆ จากวัยเด็ก พร้อมจดหมายที่พวกเขาเขียนถึง “คุณ” คนที่อาจกำลังหลงทาง หรือเผลอลืมเสียงหัวใจของตัวเองไป และครั้งนี้…เรื่องเล่าจะไม่จบแค่ในความทรงจำ เพราะยังมี “ชิ้นจดหมาย” ในรูปแบบของสินค้าต่างๆ ทั้งแบบที่ถูกออกแบบขึ้นมาใหม่ และชิ้นที่ตีความจากชิ้นงานเก่าที่เคย Lost ไปในอดีตที่คุณสามารถช็อปกลับบ้านได้จริงอย่างจุใจ
โซนที่ 5 (ลานสแควร์ B) : Frozen Enchanted Arendelle - แฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จที่สุดของดิสนีย์ จำลองเมือง Arendelle จากเรื่อง Frozen มาไว้ที่กรุงเทพฯ! เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศแห่งฤดูหนาว ท่ามกลางหิมะโปรยปรายในเมืองน้ำแข็ง รอบเวลา 18.00 และ 20.00 น. พบกับ ราชินีเอลซา, อันนา, โอลาฟ, คริสตอฟฟ์ ตระการตาปราสาทน้ำแข็ง และไฮไลต์ The Frozen Fountain ลานน้ำพุสัญลักษณ์เมือง Arendelle พร้อมโชว์แสงสีและเสียงที่มาให้ได้สัมผัสจริงเหมือนอยู่ในนิยาย รายล้อมด้วยร้านค้าแบรนด์ดัง ได้แก่ Mistine, Her Hyness, Hot Toys, Wish & Co และ BabyLovett นำสินค้าคอลเลกชัน Disney The Magical Stars ที่หาซื้อได้เฉพาะในงานมาจำหน่ายที่นี่เท่านั้น พร้อมอิ่มอร่อยกับขนมจาก Amos , SF, The Rolling Pinn, Kohkae
โซนที่ 6 (Central Court) : Disney Princess Castle เนรมิตปราสาทเจ้าหญิงดิสนีย์ มาจำลองไว้ที่ Central Court พบรูปปั้นเสมือนเจ้าหญิงองค์โปรด อาทิ ซินเดอเรลล่า, เบลล์, สโนว์ไวท์, แอเรียล และ ราพันเซล พร้อมมุมถ่ายภาพสุดเอ็กซ์คลูซีฟ พลาดไม่ได้กับสินค้า Merchandise ลิขลิทธิ์แท้ ได้แก่ Bano:Bagi (บาโนบากิ) เนรมิต Glass House จำลองสวนจากปราสาท Disney เดินเล่นในดินแดนแห่งความฝัน พบมาสก์กับคอลเลกชัน Disney Princess, Disney Mickey & Friends และ Olaf จาก Disney's Frozen และ RAVIPA เครื่องประดับคอลเลคชั่น Disney Princess พลอยแท้ธรรมชาติ
โซนที่ 7 (ลานสแควร์ A) : Hong Kong Disneyland Resort 20th Anniversary เฉพาะเซ็นทรัลเวิลด์เท่านั้น พบ Mickey Inflatable ขนาดยักษ์ 5 เมตร ในชุดแต่งกายฉลองครบรอบ 20 ปี HKDL ที่จะมาสร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับทุกคน ตั้งแต่ซุ้มประตูทางเข้าที่ดีไซน์เหมือนกับที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ที่หน้าต้นคริสต์มาสยักษ์ Magical Christmas Tree 2026 สูงกว่า 40 เมตร ใหญ่ที่สุดในอาเซียน พร้อมลูกออร์นาเมนต์นับพัน และการแสดงเปิดไฟสุดยิ่งใหญ่
ลานสแควร์ C พบกับ “T1 Music Box” กล่องดนตรีสุดอลังการจากบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน แรงบันดาลใจจากความสุขของเสียงเพลงและโมเมนต์การเฉลิมฉลอง พร้อมกิมมิคพิเศษที่สามารถหมุนได้เสมือนกล่องดนตรีขนาดยักษ์ และพลาดไม่ได้กับไฮไลท์พิเศษจาก Playmondo ที่จะพาทุกคนสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งฤดูหนาวใจกลางเซ็นทรัลเวิลด์ กับงาน Playmondo Polar Playland ลานหิมะสุดมหัศจรรย์ที่ความสุขไม่มีวันละลาย เพลิดเพลินไปกับโลกน้ำแข็งสุดแฟนตาซี พบกับความสนุกสุดขั้วจาก Polar Slide สไลเดอร์หิมะสุดมันส์ ผจญภัยในอิกลูระยิบระยับ และเก็บภาพความทรงจำสุดประทับใจใน Snow Globe บอลลูนโดมใสยักษ์ พร้อมรับเหรียญหิมะ เพื่อปลดล็อกมนต์เสน่ห์แห่งคริสต์มาสและร่วมหมุนวงล้อ Snow Wheel of Fortune ลุ้นของรางวัลมากมายตลอดงาน พร้อมโซนอาหารและเครื่องดื่ม The Starry Food Alley ที่ยกขบวนความอร่อยมาเสิร์ฟ
พบแบรนด์ดังที่ร่วมเนรมิตบ้านดีไซน์พิเศษจากดิสนีย์ และคอลเลกชั่นสุดพิเศษจาก 20 แบรนด์ที่ตั้งใจดีไซน์สินค้าในฉบับของตัวเอง อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), HometomyHeart (โฮมทูมายฮาร์ท), Beverly Hills Polo Club (เบเวอร์ลี ฮิลส์ โปโล คลับ), Niyom Jeans (นิยมยีนส์), ONCE by MakeltLoud (วั้นซ์ บาย เมคอิทลาวด์), BabyLovett (เบบี้ โล เว็ต), HAPPY SUNDAY (แฮปปี้ ซันเดย์), Take Toys (เทคทอยส์), Bano:Bagi (บาโนบากิ), Mistine (มิสทิน), Hot Toys (ฮอท ทอยส์), Her Hyness (เฮอ ไฮเนส), Wish & Co. (วิช แอนด์ โค), SF (เอส เอฟ), Amos (เอมอส), RAVIPA (ระวิภา) ให้แฟนดิสนีย์ได้สะสม นอกจากนี้ ยังมีบูธดีไซน์พิเศษพร้อมสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟจาก CT1 (Central The 1 Credit Card บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน), Kohkae (โก๋แก่), The Rolling Pinn (เดอะ โรลลิ่ง พิณ) พร้อมสนุกไปกับงาน Playmondo Polar Playland จาก Playmondo (เพลย์มอนโด) ที่ร่วมสร้างสีสันภายในงานให้กับเหล่าน้องๆ หนูๆ
การแสดงและกิจกรรมสุดพิเศษ
· โชว์เปิดไฟต้นคริสต์มาส วันที่ 25 พ.ย. 68 พบกับการแสดงจาก 4EVE และ บิวกิ้น
· ขบวนพาเหรดสุดตระการตา พร้อมโชว์พิเศษเสียงเพลง Carol จากโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ วันที่ 18-25 ธ.ค. 68 และพิเศษ! พบกับคุณลุงซานต้าขวัญใจน้องๆหนู มาให้ถ่ายภาพสุดน่ารักในระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2568
· การแสดงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์จากสถาบันการศึกษาชั้นนำ 14 พ.ย. 68 - 6 ม.ค. 69
· มินิคอนเสิร์ตสุดมันส์ “centralwOrld New Era Countdown Music Festival 2026” กับศิลปินชื่อดัง 21–30 ธ.ค. และไฮไลต์คืนเคาท์ดาวน์ 31 ธ.ค. กับงาน centralwOrld Bangkok Countdown 2026 : The Original (A Tribute to Love) “Times Square of Asia”
รวมเทศกาลของขวัญส่งท้ายปีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
· GIFT MAS CENTRALWORLD ช้อปของขวัญสุดพรีเมียม 9 ธ.ค. 68 – 4 ม.ค. 69 โซนบีคอน 2
· LEGO X-MAS ครั้งแรกกับธีม LEGO PLAYFUL HOLIDAY วันที่ 17 – 22 ธ.ค. 68 โซนอีเดน 1
· GIFT FESTIVAL เปลี่ยนการช้อปเป็นการให้” วันที่ 23 ธ.ค. 68 – 5 ม.ค. 69 โซนอีเดน 1
· BAAN AND BEYOND Christmas Edition วันที่ 20 พ.ย.–28 ธ.ค. 68 โซน Dazzle
· LEILA AMULET มหกรรมของสายมูเตลู 25 ธ.ค. 68– 4 ม.ค. 69 โซนบีคอน 3
พิเศษ เฉพาะที่เซ็นทรัลเวิลด์! ช้อปครบ 5,000 บาท รับสิทธิ์แลกซื้อ The Magical Holiday Collection ที่ร่วมออกแบบกับศิลปิน คุณจูน จิรภาส ลายพิเศษ Mickey & Friends ได้แก่ เช็ตจาน Disney Collection ราคา 499 บาท หรือผ้าห่ม ราคา 399 บาท
