“เซ็นทรัลกระบี่” พลิกเศรษฐกิจใต้ เมืองท่องเที่ยวสู่เมืองแห่งการลงทุน

ผู้จัดการรายวัน 360 – เซ็นทรัลพัฒนา เป็นปลื้ม เปิดตัว เซ็นทรับ กระบี่ วันแรก คนทะลักเข้าศูนย์การค้ามากกว่า 45,000 คน ที่เป็นโครงการมิกซ์ยูสแห่งแรกของจังหวัดและแห่งที่ 6 ในภาคใต้ ด้วยมูลค่าการลงทุน 4,500 ล้านบาท เป็นศูนย์การค้าลำดับที่ 44 ของเซ็นทรัลพัฒนา พื้นที่โครงการรวม 114 ไร่ ประกอบด้วยศูนย์การค้าพื้นที่ 54 ไร่ พื้นที่อาคารรวม (GBA) 86,609 ตารางเมตร, โครงการที่อยู่อาศัย BAAN NINYA KRABI วิลล่าหรูวิวภูเขา Panoramic View, คอนโดมิเนียมหรูบรรยากาศรีสอร์ต PHYLL และ โรงแรม เสริมทัพด้วยกว่า 300 แบรนด์ลิสต์ที่ครบครัน ทั้งเป็นศูนย์การค้าแห่งแรกของไทยที่มุ่งสู่การรับรองมาตรฐานสากล EDGE Zero Certification มาตรฐานอาคารสีเขียว ยกระดับจังหวัดกระบี่สู่การเป็นจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก สอดรับยุทธศาสตร์จังหวัด “Krabi Prototype” ให้เป็นศูนย์กลาง Sustainable Tourism สร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า การเปิดตัวของเซ็นทรัล กระบี่ ในวันแรกวันที่ 24 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับอย่างดี พบว่ามีคนเดินเข้าศูนย์ฯเพียงวันเดียวมากกว่า 45,000 คน โดยหลังจากเปิดบริการผ่านช่วงงานเปิดตัวไปแลว้ตั้งเป้าทราฟฟิกประมาณ 25,000 คน/วัน
กระบี่เป็นหนึ่งในจังหวัดศักยภาพสูงของภาคใต้ เป็น Tourism Powerhouse of Andaman ที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวปี 2567 กว่า 91,000 ล้านบาท ติด Top 5 ของประเทศ (ไม่รวมกรุงเทพฯ) และคาดว่าปี 2568 รายได้จากการท่องเที่ยวจะเติบโตแตะ 1 แสนล้านบาท จากจำนวนนักท่องเที่ยวกว่า 6.3 ล้านคนต่อปี โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพจากยุโรป มาเลเซีย อินเดีย และสิงคโปร์
นอกจากนี้ โครงสร้างพื้นฐานและระบบขนส่งของจังหวัดกำลังพัฒนาอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะการขยายท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ เทอร์มินอลใหม่ ที่รองรับผู้โดยสารได้ถึง 8 ล้านคนต่อปี โดยล่าสุดมีจำนวนเที่ยวบินในเดือนต.ค. 68 เฉลี่ย 900 เที่ยว และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เพราะเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวไฮซีซั่น โดยเฉพาะในกลุ่มยุโรป สแกนดิเนเวีย อินเดีย ตะวันออกกลางและเชียที่มีการเชื่อมต่อเส้นทางบินใหม่กว่า 40 เที่ยวต่อสัปดาห์
พร้อมด้วยโครงการ ท่าเรือวงแหวนอันดามัน ที่เชื่อม กระบี่–ภูเก็ต–พังงา เป็น Triangle of Andaman รองรับเรือเฟอร์รี่ความเร็วสูง สร้าง Seamless Connectivity ครบทั้งทางบก ทางอากาศ และทางทะเล นอกจากนี้ ด้วยศักยภาพรอบด้านของกระบี่ ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ อากาศดี และคุณภาพชีวิตที่มี Work–Life Balance ลงตัว ประกอบกับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำคัญต่างๆ เซ็นทรัล กระบี่ จึงพร้อมร่วมผลักดันจังหวัดก้าวสู่การเป็น Digital Nomad Hub ของประเทศไทยอย่างเต็มศักยภาพ
ด้านประชากรในจังหวัดมีกำลังซื้อเติบโตต่อเนื่องจากทั้งคนในพื้นที่ และแรงหนุนของนักท่องเที่ยวคุณภาพ โดยกระบี่มีประชากรราว 480,000 คน แต่อยู่ในกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงของภาคใต้ โดยกว่า 70% เป็นคนวัยทำงาน วัยรุ่น และครอบครัวรุ่นใหม่ที่มีกำลังใช้จ่ายและเปิดรับไลฟ์สไตล์ใหม่ ๆ อีกทั้งยังมีกลุ่มผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยว นักลงทุนรุ่นใหม่ รวมถึง Expats และ Long-Stay Residents ที่เข้ามาอยู่อาศัยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สะท้อนถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจและกำลังซื้อที่แข็งแกร่งของจังหวัดกระบี่
“ข้อมูลจาก The 1 Insight คนกระบี่ส่วนใหญ่มีกำลังซื้อสูง ด้านภาพรวมการใช้จ่ายภาคใต้ พบมีการใช้จ่ายสูงสุด เฉลี่ยกว่า 10,000 บาทต่อบิล ในกลุ่มสินค้า Luxury ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศถึง 2 เท่า และเพิ่มขึ้นกว่า 22% ในช่วง High Season โดยเฉพาะกลุ่มแฟชั่น มียอดใช้จ่ายเฉลี่ยเกือบ 20,000 บาทต่อบิล สะท้อนถึงศักยภาพของกลุ่มลูกค้าภาคใต้ที่มีกำลังซื้อสูง และมีความพร้อมในการจับจ่ายสินค้าพรีเมียม การเปิดศูนย์การค้าใหม่ในพื้นที่จึงช่วยตอบโจทย์และอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น” ดร.ณัฐกิตติ์ กล่าว
นายกรี เดชชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจที่อยู่อาศัย บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “กระบี่” กำลังเปลี่ยนจาก Tourism City สู่ Investment City อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยศักยภาพที่โดดเด่นทั้งด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการอยู่อาศัย อีกทั้ง ราคาที่ดินเฉลี่ยยังอยู่ในระดับน่าสนใจ ราว 70,000–75,000 บาท/ตร.ว. ซึ่งต่ำกว่าภูเก็ตกว่า 2 เท่า จึงมีโอกาสเติบโตระยะยาว เมื่อรวมกับแรงส่งจากเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ทำให้ตลาดอสังหาฯ โดยเฉพาะบ้านและคอนโดในทำเลศักยภาพ เติบโตต่อเนื่องจากดีมานด์จริงของคนในพื้นที่ นักลงทุนรุ่นใหม่ และชาวต่างชาติกลุ่ม Long-Stay
เพื่อตอบรับจังหวะการเติบโตดังกล่าว เซ็นทรัลพัฒนาได้ต่อยอดสู่การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในเซ็กเมนต์ Premium ถึง Super Luxury มูลค่ารวมกว่า 2,000 ล้านบาท เจาะกลุ่มลูกค้าระดับ Super Premium ซึ่งกว่า 80% เป็นคนไทย และอีก 20% เป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในประเทศ สะท้อนศักยภาพของตลาด
พรีเมียมที่กำลังขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง ประกอบด้วยสองแบรนด์หลัก ที่เตรียมเปิดพรีเซล 25–26 ตุลาคมนี้
• Baan Ninya Krabi – ในสไตล์ Modern Tropical ผสานความทันสมัยของการอยู่อาศัยกับบรรยากาศธรรมชาติในคอนเซ็ปต์ Urban Forest ให้ความเป็นส่วนตัวสูงสุดเพียง 100 ครอบครัว บนพื้นที่กว่า 48 ไร่ ทุกหลังมาพร้อม วิวภูเขาแบบ Panoramic View พร้อมสระว่ายน้ำ Infinity Edge Lounge และระบบรักษาความปลอดภัย 7 ระดับ ราคาเริ่ม 16–25 ล้านบาท*
• Phyll Krabi – The First and Only Luxury Condo ในกระบี่ ภายใต้แนวคิด “FLOW WITH NATURE’S RHYTHM” เชื่อมโยงชีวิตกับธรรมชาติอย่างลงตัว เป็นคอนโด Low-rise 4 ชั้น 5 อาคาร รวม 160 ยูนิต พร้อมพื้นที่ส่วนกลางกว่า 4 ไร่ Single Corridor ให้ทุกยูนิตมองเห็นวิวภูเขาและมีความเป็นส่วนตัวสูงสุด โดยมีเพียง 8 ยูนิตต่อชั้นเท่านั้น คว้ารางวัล Best Condo Development (Krabi) และ Best Regional Developer of the Year 2025 – South การันตีคุณภาพคอนโดพรีเมียมดีไซน์ร่วมสมัยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติและวิถีชีวิตชาวกระบี่ ราคา 3.99–10 ล้านบาท
“ทั้ง 2 โครงการไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัย แต่คือการสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับผู้คน และเป็นจิ๊กซอว์สำคัญของ Smart City แห่งอันดามัน ที่สะท้อนจุดยืนของเราด้านการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน” นายกรี กล่าว
“Made by Krabi – สัมผัสทุกความสุข จากทุกความเป็นกระบี่”
เซ็นทรัล กระบี่ เสริมศักยภาพจังหวัดสู่ Tourist Destination Hub แห่งใหม่ของอันดามัน บนทำเลเชื่อม ตัวเมือง–สนามบิน–อ่าวนาง ครบครันด้วยบริการนักท่องเที่ยวและสินค้าแบรนด์ไทยคุณภาพ เช่น Hug Craft, Good Goods, Jim Thompson ตอบโจทย์ทั้งคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว พร้อมการออกแบบภายใต้แนวคิด “Made by Krabi – สัมผัสความสุขจากทุกความเป็นกระบี่” ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากหมู่เกาะ ใบปาล์ม และเรือหัวโทง ผ่านอาคาร Semi-Outdoor ที่ผสานธรรมชาติกับชีวิตเมือง พร้อมมาสคอต “น้องปูอันดา” สัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ของอันดามัน
มุ่งสู่การเป็นศูนย์การค้าแห่งแรกของไทยที่ได้รับการรับรอง EDGE Zero ด้วยมาตรฐานอาคารสีเขียวระดับโลก ครอบคลุม 4 ด้านหลัก 1) Energy Saving: ลดพลังงานกว่า 40% พร้อม Solar Cell 14,400 ตร.ม. ผลิตไฟฟ้า 3.2 เมกะวัตต์ มากที่สุดของศูนในเครือเซ็นทรัล 2) Waste Management: ถนน Green Road ยาวกว่าครึ่งกิโลเมตร ทำจากพลาสติกรีไซเคิลและ Biochar พร้อม Recycle Station แลกขยะเป็นเงินได้ 3) Upcycling & Art: แปลงขยะทะเลเป็นงานศิลป์และตกแต่งแลนด์สเคป 4) Krabi CSR Collection: ร่วมกับ
แบรนด์ Sabina, Good Goods แปรรูปแหอวนทะเลรีไซเคิลเป็นเสื้อผ้า และคอลเลกชันรักษ์โลกจาก Hug Craft
อีกหนึ่งไฮไลต์คือ ‘Creative Billboard’ ป้ายโฆษณาแนวคิดใหม่ที่ “แบ่งพื้นที่ร่วมกับธรรมชาติ” แรงบันดาลพร้อมปรับลุคใหม่ให้กับ ‘Primate มนุษย์โบราณ’ บนถนนมหาราช ใน 4 คอนเซ็ปต์ร่วมสมัย จากความร่วมมือของ 11 ชุมชน ศิลปินท้องถิ่น เทศบาลเมืองกระบี่ และ ททท.
Completed Lifestyle Shopping Center รวมกว่า 300 แบรนด์ชั้นนำ ครบทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งกิน ดื่ม ช้อป สุขภาพ และความบันเทิง รวมแบรนด์ยอดนิยมจากกรุงเทพฯ เช่น Souri, Bonchon, Boost Juice, Bearhouse, Adidas, Beautrium, LUSH พร้อมดึงร้านอาหารดังท้องถิ่นและคาเฟ่ชื่อดังของภาคใต้มาไว้ในที่เดียว อาทิ Much & Mellow, ธงทะเลซีฟู้ด, Kopi Tiam, และ Kinlenn Eatery & Play ครบด้วยแบรนด์ในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป ได้แก่ Tops, Auto1, Supersports, B2S, Power Buy และไฮไลต์สำหรับครอบครัว เช่น Jetts Fitness 24 ชั่วโมง , HarborLand ครั้งแรกของภาคใต้ และ SF Cinema ระบบ All Laser Projection รวมทุกประสบการณ์การใช้ชีวิตไว้ในที่เดียว สำหรับทั้งคนท้องถิ่น นักท่องเที่ยว และครอบครัวรุ่นใหม่
ภายใต้แนวคิด ‘Retail-Led Mixed-Use Development’ เซ็นทรัลพัฒนาเชื่อมโยงเศรษฐกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันอย่างสมดุล เพื่อให้ ‘เซ็นทรัล กระบี่’ เป็น Living Landmark ของอันดามัน ต่อยอดสู่ โครงการที่อยู่อาศัยคุณภาพ ทั้งคอนโดมิเนียมและบ้านเดี่ยว ที่จะเติมเต็มวิถีชีวิตคนกระบี่อย่างครบวงจร ให้สามารถ อยู่อาศัย–ทำงาน–พักผ่อน ได้ในพื้นที่เดียวกันอย่างสมบูรณ์
ฉลองเปิดยิ่งใหญ่ พลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นสุดพิเศษ! รวมของรางวัลสไตล์ Eco-Friendly ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์รักษ์โลก รวมมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท อาทิ ลุ้นเป็นเจ้าของ รถยนต์ไฟฟ้า GEELY EX5 มูลค่า 989,000 บาท เมื่อช้อปครบทุก 1,000 บาท พร้อมของสมนาคุณสุดคุ้ม, ช้อปครบ 2,500 บาท รับฟรีกระเป๋า Reusable Bag, และ ครบ 20,000 บาท รับฟรีเสื่อชายหาด PDM รุ่นพิเศษจากวัสดุรีไซเคิล 100%, สำหรับลูกค้า Top Spender สะสมครบ 100,000 บาทขึ้นไป รับแพ็กเกจ Exclusive Eco Tour 4 เกาะ จาก Railey Eco Tour พร้อมที่พักหรูจาก Centara Karon Resort Phuket จำนวน 2 วัน 1 คืน, และรับ Luxury Voucher 2,000 บาท เมื่อช้อปลักชัวรีแบรนด์ที่ เซ็นทรัล ภูเก็ต ครบ 50,000 บาท นอกจากนี้ ยังมีสิทธิพิเศษ The1 x2 เมื่อช้อปร้าน Eco Friendly & Local Craft ครบ 2,000 บาท (เฉพาะวันศุกร์), ลุ้นรับ พัดลม Hatari Slide Smart L1 ทุกสัปดาห์ เพียงโหลดแอป Central X
“เซ็นทรัล กระบี่” คือแรงบันดาลใจของเมืองท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างสมดุล ระหว่างเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และชุมชน ยกระดับจังหวัดกระบี่ให้ก้าวสู่จุดหมายปลายทางเชิงอนุรักษ์ระดับโลกของอันดามัน