รวมตัวครั้งสำคัญ นักพัฒนาอสังหาฯ ทั่วประเทศ สู่เวทีประกาศผลสุดยิ่งใหญ่ PropertyGuru Thailand Property Awards ครั้งที่ 20

พร็อพเพอร์ตี้กูรู กรุ๊ป บริษัทเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดงานประกาศรางวัล สุดยอดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย PropertyGuru Thailand Property Awards เป็นปีที่ 20 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยมอบรางวัลสุดยอดของวงการอสังหาฯ ไทยปีนี้กว่า 40 หมวดรางวัล
นายจูลส์ เคย์ ผู้จัดการทั่วไป พร็อพเพอร์ตี้กูรู เอเชีย พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์ แอนด์ อีเวนต์ เปิดเผยว่า ในฐานะ
งานประกาศรางวัลอสังหาริมทรัพย์ที่ดำเนินมายาวนานที่สุดของประเทศไทย เราภูมิใจที่ได้กำหนด Gold Standard ของอุตสาหกรรม รวมถึงนำเสนอโอกาสที่ไร้ขีดจำกัดในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทุกรูปแบบตลอดหลายปีที่ผ่านมา จากงานที่เริ่มต้นจากการประกาศรางวัลเล็กๆ ที่เรียบง่ายเพื่อยกย่องการออกแบบที่พิถีพิถันและการพัฒนาโครงการที่มีคุณภาพ สู่การเติบโตขึ้นเป็นสัญลักษณ์การฉลองความเป็นเลิศด้านอสังหาริมทรัพย์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมากกว่านั้น ทุกอย่างเริ่มต้นที่ประเทศไทย เมืองที่น่าอยู่อาศัยและทํางานที่มีการเติบโตมากที่สุดในภูมิภาค การมอบรางวัลครอบคลุมพื้นที่เมืองใหญ่อย่างกรุงเทพฯ จนถึงโครงการไลฟ์สไตล์ที่ผ่อนคลายในภูเก็ตซึ่งผู้ได้รับรางวัลต่างพิสูจน์ว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเป็นตัวเลือกระดับโลกอย่างแท้จริง และเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีของการจัดงาน PropertyGuru Thailand Property Awards ในปีนี้ เราขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ไม่เพียงคว้ารางวัลกลับไปเท่านั้น แต่ยังได้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการอสังหาริมทรัพย์ของไทยไปพร้อมกัน
นางสุพินท์ มีชูชีพ ประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัล PropertyGuru Thailand Property Awards กล่าวว่า กว่า 20 ปี รางวัล PropertyGuru Thailand Property Awards ยังคงยกระดับมาตรฐานการพัฒนาและการออกแบบอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศ ทางคณะกรรมการตัดสินและดิฉันในฐานะประธานคณะกรรมการ ได้รับเกียรติสัมผัสกับอสังหาริมทรัพย์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดของประเทศมาอย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่อง สิ่งนี้สร้างความมั่นใจเมื่อได้เห็นการพัฒนาของรางวัล PropertyGuru Thailand Property Awards กลายเป็นแพลตฟอร์มที่ครบวงจรสำหรับความเป็นเลิศที่ยกย่องโครงการอสังหาริมทรัพย์หลากหลาย ตั้งแต่เมืองขนาดใหญ่และโครงการเชิงพาณิชย์ไปจนถึงที่อยู่อาศัยหรูหราและรีสอร์ทต่าง ๆ นอกจากนั้น ด้วยรางวัล People’s Choice Awards ไม่ใช่เพียงกรรมการที่ตัดสิน แต่เราให้สาธารณชนได้มีส่วนร่วมในการยกย่องผู้พัฒนาที่ดีที่สุดของประเทศ ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะ PropertyGuru Thailand Property Awards มา ณ โอกาสนี้
ผู้ที่คว้ารางวัล Best Developer ในปีนี้ ได้แก่ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้อยู่เบื้องหลังโครงการ One Bangkok และยังคว้ารางวัลใหญ่โครงการสีเขียว หรือ Best Green Residences จากโครงการเดอะ แกรนด์ ริเวอร์ฟร้อนท์ ราชพฤกษ์ - พระราม 5 อีกด้วย
ส่วนรางวัลสำหรับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีผลงานโดดเด่นนอกกรุงเทพฯ ได้แก่ บริษัท ทรอปิคอล ไลฟ์ เรียล เอสเตท จำกัด ที่ในปีนี้สามารถคว้ารางวัล Best Developer (Samui) มาครอบครอง ด้านโครงการนที / ทวี สามารถคว้ารางวัล Best Oceanview Housing/Villa Development (Samui) ขณะที่โครงการ Suntree By Tropical Life Residence ได้รับรางวัล Best Residential Development (Samui) ส่วนรางวัล Best Developer (Hua Hin) เป็นของ บริษัท พีเอ็นพี เรียล เอสเตท จำกัด จากโครงการลา เฟลิซ เอ็กซ์คลูซีฟ วิลล่า หัวหิน และบริษัท เดอะ ริเวียร่า กรุ๊ป คว้ารางวัล Best Developer (Eastern Seaboard) ไปครองได้สำเร็จ
พฤกษาคว้า 4 รางวัลไปครอง โดย บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัล Best Waterfront Condo Development จากโครงการแชปเตอร์ เจริญกรุง - ริเวอร์ไซด์, รางวัล Best Luxury Housing Architectural Design (Bangkok) จากโครงการ เดอะ รีเซิร์ฟ วิลล่า สุขุมวิท 89/1 และรางวัล People’s Choice Awards พร้อมด้วยรางวัล Best Wellness Developer โดยบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ส่วนบริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด คว้า 2 รางวัล ได้แก่ Best Condo Development (Thailand) และรางวัล Best Luxury Lifestyle Condo Development (Bangkok) จากโครงการเอสทีค ทองหล่อ
โครงการแซงค์ รอยัล ดิ เอททีน บางนา กม.7 โดยบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) คว้ารางวัล 2 รางวัลไปครองทั้ง Best Housing Development (Thailand) และ Best Ultra Luxury Housing Development (Bangkok) ด้านโครงการดี สเปซ 3 โดยบริษัท เอ35 เอสเตท คอร์ปอเรชั่น จำกัด คว้ารางวัล Best Ultra Luxury Housing / Villa Development (Eastern Seaboard) ส่วนโครงการสโคป ทองหล่อ โดยบริษัท สโคป จำกัด คว้ารางวัล Best Ultra Luxury Condo Interior Design (Bangkok) และรางวัล Best Ultra Luxury Oceanview Villa Architectural Design (Phuket) เป็นของบริษัท เดอะ เอเลเม้นท์ บายไตรยา จำกัด จากโครงการไตรยา พันวา
นอกจากนี้ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ยังคว้ารางวัลจากโครงการบ้านหรู ได้แก่ รางวัล Best Ultra Luxury Housing Architectural Design (Bangkok) จากโครงการนันทวัน พูลวิลล่า พระราม 9 - กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ ยังรวมถึงรางวัลต่างๆ ได้แก่ รางวัล Best Luxury Lifestyle Housing Architectural Design (Bangkok) จากโครงการวีเว่ นิว กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ รางวัล Best Luxury Housing Architectural Design (Phuket) จากโครงการวีเว่ ภูเก็ต และรางวัล People’s Choice Awards
ด้านบริษัท เอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 4 รางวัล เริ่มด้วยรางวัล Best Luxury Lifestyle Housing Development (Bangkok) จากโครงการเดอะ พาลาซโซ่ ปิ่นเกล้า-บรมราชชนนี, โครงการเดอะ ซิตี้ ราชพฤกษ์ – พรานนก กับรางวัล Best Housing Architectural Design (Bangkok) โครงการบีร์ออน เกษตร-นวมินทร์ กับรางวัล Best Luxury Housing Interior Design (Bangkok) และรางวัล Best Housing Landscape Design (Bangkok) จากโครงการเซนโทร สาทร-สุขสวัสดิ์
สำหรับพื้นที่ปริมณฑล เรนวูด กรุ๊ป คว้ารางวัล Best Luxury Mega Township Development จากโครงการเรนวูด ปาร์ค ด้านโครงการค้าปลีกที่สร้างสรรค์และมีความแปลกใหม่ ได้แก่ แฮ็ธช์โดม - โครงการ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น โดยบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน) ที่คว้ารางวัล Best Landmark Retail Architectural Design และโครงการพาเหรด แอท วันแบงค็อก โดยบริษัท Lead8 กับรางวัล Best Retail Architectural Design
บริษัท ออริจิ้น เวอร์ติเคิล คอร์ปอเรชั่น จำกัด คว้า 2 รางวัล ได้แก่ Best Connectivity Condo Development (Bangkok) จากโครงการไนท์บริดจ์ สเปซ สุขุมวิท-พระราม 4 และ คว้ารางวัล Best Pet Friendly Condo Development (Bangkok) จากโครงการออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ อี 22 สเตชั่น ขณะที่บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอป เมนท์ จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัล Best High End Housing Development (Bangkok) จากโครงการ บ้าน 365 สุขุมวิท 77
ส่วนบริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) เจ้าของโครงการเบลกราเวีย เอ็กซ์คลูซีฟ ราชพฤกษ์-พระราม 5 ได้รับรางวัล
Best Lifestyle Housing Development และรางวัล Best Waterfront Housing / Villa Development จากโครงการฌาน เดอะ ริเวอร์ไซด์ บรมราชชนนี โดยบริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) กับรางวัล Best Waterfront Housing / Villa Development ที่สร้างความหลากหลายให้กับโครงการที่ได้รับรางวัลในพื้นที่กรุงเทพฯ
สำหรับภาคใต้ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัล Best Luxury Condo Development (Phuket) และ Best Luxury Condo Architectural Design (Phuket) จากโครงการแคนวาส เชิงทะเล ส่วนรางวัล Best Luxury Housing / Villa Development (Phuket) เป็นของบริษัท เอเอจี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จากโครงการแนชเชอแรล ภูเก็ต ลักชัวรี พูลวิลล่า ด้านบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Best Condo Development (Krabi) จากโครงการฟีล กระบี่ และรางวัล Best Condo Architectural Design (Phuket) จากโครงการฟีล ภูเก็ต 2 สำหรับภาคเหนือ บริษัท ธีร่า แอสเสท จำกัด คว้า Best Housing Development (Chiang Mai) จากโครงการธีร่า ธามม์ วังตาล
รางวัลส่วนบุคคลด้านอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้ ได้แก่ คุณกมลา สุโกศล ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทและโรงแรมในเครือสุโกศล คว้ารางวัล Life Achievement Award สะท้อนถึงตำนานความสำเร็จในวงการการบริการของไทยและผลงานด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบกับกลุ่มสุโกศล ด้าน คุณชฎาทิพย์ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ คว้ารางวัล Real Estate Personality of the Year จากผลงานที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก
อาทิ ไอคอนสยาม และสยามพารากอน ส่วน คุณศุภโชค ปัญจทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัล Rising Star จากการเป็นผู้นำที่สร้างสรรค์การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รูปแบบใหม่ และตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการสร้างบ้านเอง
นอกจากรางวัลในหมวดการแข่งขันแล้ว PropertyGuru Thailand Property Awards ในครั้งนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในการยกย่องผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศผ่านรางวัล People’s Choice Awards ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 10 อันดับจากการโหวตของผู้บริโภค โดยในปีนี้มีผู้ที่ได้รางวัล People’s Choice Awards ประจำปี 2025 ดังนี้ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา
เรซซิเด้นซ์ จํากัด บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)