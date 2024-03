PASSiONE Shopping Destination ทุ่มงบ 600 ล้าน รีโนเวทครั้งใหญ่ในรอบ 9 ปี

PASSiONE Shopping Destination หรือศูนย์การค้าแพชชั่น ระยอง ทุ่มงบลงทุนกว่า 600 ล้านบาท ในการรีโนเวทพื้นที่บริเวณชั้น 3 ใหม่ ดีไซน์ใหม่ทั้งหมดให้มีความทันสมัย และเพิ่มพื้นที่สีเขียวพร้อมจับมือพันธมิตรเนรมิตเติมเต็มศูนย์ให้ปังยิ่งกว่าเดิม เช่น SF Cinema, Kidzoona, Let’s Play และ Giga Park เป็นสนามเด็กเล่นในร่มแบบครบวงจรขนาดใหญ่ พร้อมกับไฮไลท์ PASSiONE HALL พื้นที่จัดกิจกรรมที่ใหญ่และครบครันที่สุดในระยอง ด้วยพื้นที่กว่า 1,500 ตารางเมตร รองรับผู้ใช้บริการได้กว่า 2,000 คน เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนระยองให้ครบวงจรทั้งชิม ช้อป ชิล และความบันเทิง รวมถึงภาคธุรกิจไทยและชาวต่างชาติ เตรียมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคมนี้ ตั้งเป้าการเติบโต 20% ในแง่ของรายได้ และจำนวนผู้ใช้บริการปัทมาพร นกหงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาย แพชชั่น แอนด์ อินสไปเรชั่น จำกัด กล่าวว่า "PASSiONE Shopping Destination เป็นศูนย์การค้าที่มีจุดแข็ง และมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจน เราเข้าใจ และเข้าถึงตลาดของคนระยองได้เป็นอย่างดี ทำให้เป็นศูนย์การค้าเป็นศูนย์กลางของคนระยองมาตลอดระยะเวลา 27 ปี เป็น One Stop Service ที่ครบวงจร ไม่ว่าจะชิม ช้อป ชิล ครบจบในที่เดียว อีกทั้งยังตั้งอยู่ในทำเลใจกลางเมืองระยอง ทำให้เดินทางสะดวก ตอบโจทย์คนทุกกลุ่มทั้งคนระยองเอง และนักท่องเที่ยว หรือนักธุรกิจด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่สม่ำเสมอ ทำให้ปี 2566 ที่ผ่านมา ได้มีการ Remerchandising Mix ภายในศูนย์ฯ ให้สอดคล้องกับตลาด และการเติบโตของจังหวัดระยอง โดยมีร้านค้าแม็กเน็ตใหม่ กว่า 10 ร้านค้า อาทิเช่น โอ้กระจู๋ EVEANDBOY, YOU&I, WINE CONNECTION, OOTOYA, SHINKANZEN SUSHI, GA/GA, BOOST JUICE, AFTER YOU, MOLTO และ แบรนด์ล่าสุด คือ BEARHOUSEสำหรับพื้นที่ชั้น 3 ที่มีการรีโนเวทโฉมใหม่ จะมาในคอนเซ็ปต์ที่ต้องการเบลนด์พื้นที่ของศูนย์การค้าให้เข้ากับธรรมชาติมากขึ้น มีการออกแบบที่มีความทันสมัย เน้นความโปร่งสบาย มีพื้นที่สีเขียวให้พักผ่อนหย่อนใจทั้งโซน Co-Living Space และพื้นที่ Semi Outdoor ที่สามารถสูดความร่มรื่นได้เต็มปอด พร้อมกับ Rest Area ขนาดใหญ่หลังจากรีโนเวทโฉมใหม่แล้ว พื้นที่ชั้น 3 จะสามารถสร้างประสบการณ์ใหม่ที่ตอบโจทย์ได้ครบทุกกลุ่ม เป็น Entertainment Hub และแหล่งช้อปปิ้งที่สมบูรณ์แบบที่สุดในจังหวัด ด้วยพันธมิตร 3 รายใหญ่ที่พร้อมปรับโฉมในเวอร์ชั่นใหม่เช่นกัน ได้แก่ SF Cinema โฉมใหม่พร้อมโรงภาพยนตร์ Zigma CineStadium ที่ดีที่สุดอันดับ 1 ของภูมิภาคตะวันออก รวมไปถึงพื้นที่สำหรับครอบครัว อย่าง Kidzoona Let’s Play และ Giga Park สวนสนุก Indoor ขนาดกว่า 1,200 ตร.ม. และยังมีร้านค้าอื่นๆ ที่เตรียมตบเท้าเข้ามาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี พร้อมกันนี้ยังได้เตรียมเปิด Dancing Zone และ Sound Check คาราโอเกะ แบบครบวงจร ทั้ง แสง สี เสียง เพื่อรองรับความบันเทิงแก่กลุ่มวัยรุ่นชาวระยองให้ได้มากที่สุด ซึ่งจะทำให้ปัจจุบัน PASSiONE Shopping Destination เป็นศูนย์การค้าที่ครบเครื่องที่สุดในจังหวัดระยอง ด้วยพื้นที่กว่า 118,590 ตารางเมตร ครอบคลุม 3 ชั้น ด้วยแบรนด์ชั้นนำกว่า 300 ร้านค้าพร้อมเชื่อมต่อผนึกความแข็งแกร่งด้วยโรงแรม Holiday Inn & Suites Rayong City Centre โรงแรมระดับ 4 ดาว ความสูง 32 ชั้น แห่งเดียวในจังหวัดระยอง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองระยอง ไม่ไกลจากนิคมอุตสาหกรรมที่สำคัญหลายแห่งของจังหวัด เช่น นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด และนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นศูนย์กลางแห่งอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวแห่งภาคตะวันออก"ศูนย์การค้าแพชชั่นฯ ได้มีการปรับตัวอย่างดี ชาวระยองก็ยังให้การตอบรับเราเป็นอย่างดี เราเป็นความภาคภูมิใจของคนระยองที่ต้องทำให้ทัดเทียมที่คนระยองคาดหวังว่ามาที่นี้ต้องได้รับความสะดวกครบครัน ทางศูนย์ฯ พร้อมที่จะพัฒนาไปพร้อมๆ กับคนระยอง ” คุณปัทมาพร กล่าวปิดท้าย