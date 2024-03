สยามอะเมซิ่งพาร์ค จัดใหญ่ เทศกาลสุขสนุกรับซัมเมอร์ Big Holiday 2024 ททท. องค์กรพันธมิตรร่วมงานคับคั่ง พร้อมเปิดตัวขบวนรถไฟสุดแฟนตาซี “Choo Choo Adventure”

สยามอะเมซิ่งพาร์ค ตอกย้ำความเป็นสวนน้ำสวนสนุกมาตรฐานสากลสำหรับคนทุกวัย จัดเทศกาล Big Holiday 2024 เทศกาลแห่งความสุข สนุกต้อนรับซัมเมอร์และช่วงปิดเทอมใหญ่ ระหว่างวันที่ 16 มี.ค. - 12 พ.ค. 2567 ซึ่งได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันเสาร์ที่ 16 มี.ค. ที่ผ่านมา พร้อมเปิดตัวเครื่องเล่นใหม่ “Choo Choo Adventure” ขบวนรถไฟแห่งความสุข สนุกได้ทั้งครอบครัว โดยได้รับเกียรติจาก คุณอัครวิทย์ เทพาสิต ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานเปิดเทศกาลฯ ร่วมกับคุณสิทธิศักดิ์ เหลืองอมรเลิศ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจสวนน้ำ-สวนสนุก บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด พร้อมต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ พันธมิตรจากองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างคับคั่งบรรยากาศในงานอบอวลไปด้วยมวลความสุขก้อนใหญ่ มีเหล่าคาแรคเตอร์มาสคอตสยามอะเมซิ่งพาร์ค Si – Am and the gang ออกมาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมกับโชว์พิเศษสุดน่ารัก ก่อนที่ คุณอัครวิทย์ ผอ.ภูมิภาคภาคกลาง ททท. และคุณสิทธิศักดิ์ ผู้บริหารสยามอะเมซิ่งพาร์คจะสั่นกระดิ่งรถไฟเป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นเทศกาล Big Holiday 2024 พร้อมปล่อยตัวขบวนรถไฟขบวนแรกของ Choo Choo Adventure อย่างเป็นทางการสำหรับเทศกาล Big Holiday ถือเป็นเทศกาลใหญ่ประจำปีของสยามอะเมซิ่งพาร์ค ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อมอบความสุขความสนุกให้กับคนทุกวัย และส่งเสริมให้ครอบครัวได้ใช้ช่วงเวลาแห่งความสุขร่วมกัน โดยไฮไลท์พิเศษปีนี้พาทุกคนเปิดโลกการผจญภัยไปกับรถไฟแห่งความสุข ท่องเที่ยวไปในโลกแฟนตาซี บ้านเพื่อนรักทั้ง 5 ของน้อง Si (ไซ) กับพี่ Am (แอม) คาแรคเตอร์มาสคอตแมวสยามของสยามอะเมซิ่งพาร์ค ซึ่งเพื่อนๆ ทั้ง 5 นี้ถือเป็นเจ้าของโซนสวนน้ำและโซนเครื่องเล่นสวนสนุกทั้ง 5 โซน พิเศษที่สุดคือ Choo Choo Adventure สามารถใช้บริการได้ทั้งครอบครัว ไม่จำกัดอายุและความสูง ตื่นตาตื่นใจไปกับหุ่นกว่า 150 ตัว ร้อยเรียงเป็น 5 โลกแฟนตาซีสุดน่ารักโดยนักเขียนนิทานชื่อดัง คุณกฤษณะ กาญจนาภา และคุณวชิราวรรณ ทับเสือ ในบรรยากาศสุดคิวท์ สีสันสดใสสะดุดตา โดนใจเด็ก ๆ ประกอบกับเสียงเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ ในดินแดนทั้ง 5 ได้แก่• Ranger the Whale เจ้าของโซนวอเตอร์เวิลด์ คุณลุงเรนเจอร์ วาฬตัวใหญ่แต่ใจดี ที่มาพร้อมเพื่อนจากโลกใต้ทะเล ที่จะพาเด็กๆ ไปเที่ยวอาณาจักรวอเตอร์เวิลด์• Golden the Tiger เจ้าของโซนเอ็กซ์ตรีมเวิลด์ สนามกว้างของพี่เสือโกลเด้น ผู้ชื่นชอบความท้าทายใหม่ ๆ จะพาทุกคนไปพบกับดินแดงแห่งการผจญภัยพร้อมเครื่องบินลำใหญ่• Dino the Dinosaur เจ้าของโซนแอดเวนเจอร์เวิลด์ ถ้ำดิสโก้ บ้านไดโน่ผู้ชื่นชอบความบันเทิงสุดๆ ที่มาพร้อมเพื่อนไดโนเสาร์แฟนตาซีนานาพันธุ์• Sally the Swan เจ้าของโซนสมอลเวิลด์ เปิดบ้านคิวท์ๆ ของคุณป้าหงส์แซลลี่และบรรดาหลานๆ ที่กำลังขะมักเขม้นทำขนมเพื่อต้อนรับทุกคนที่มาเยือน• Willy the Horse เจ้าของโซนแฟมิลี่เวิลด์ ม้าวิลลี่ที่มีเอ็นเนอร์จี้เหลือล้น จะชวนทุกคนไปวิ่งเล่นด้วยกันในดินแดนคาวบอยแสนสนุกนอกจากนี้ สยามอะเมซิ่งพาร์คยังมอบความสนุกเร้าใจกับเครื่องเล่นมาตรฐานสากลในโซนสวนสนุก และความชุ่มฉ่ำในสวนน้ำ ทะเลเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลก รับรองโดยกินเนส เวิลด์ เรคคอร์ด พร้อมกิจกรรมซิกเนเจอร์คลายร้อน Hydro Aerobics (ไฮโดร แอโรบิค) เต้นแอโรบิคกลางทะเล-กรุงเทพฯ รวมถึงความบันเทิงอื่น ๆ อาทิ ระบำอะโลฮ่า ฮาวาย และดีเจ EDM ที่จะมาสร้างความครึกครื้นในสวนน้ำ คุ้มสุด ๆ กับโปรโมชั่นเด็ด บัตรเด็กเที่ยวสวนน้ำสนุกสวนทั้งวันเพียง 200 บาท บัตรผู้ใหญ่เพียง 600 บาท ปกติ 1,000 บาท จองออนไลน์ล่วงหน้า ลดสูงสุด 50% เหลือเพียง 500 บาท สอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ facebook.com/siamamazingpark และ line@siamamazingpark พร้อมเที่ยวฟรี! บางกอกเวิลด์ โซนกรุงเทพวันวานที่สวยและอลังการที่สุด ช้อปปิ้งสินค้าของดีจากทั่วประเทศ เก็บภาพสวย ๆ ประทับใจไม่รู้ลืมเทศกาล Big Holiday 2024 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 มี.ค. - 12 พ.ค. 2567 เที่ยวสยามอะเมซิ่งพาร์คที่เดียวครบทุกความสุขทั้งครอบครัว ที่จอดรถสะดวกสบาย เดินทางง่ายด้วยรถไฟฟ้าสายสีชมพู ลงสถานีนพรัตน์ หรือขนส่งสาธารณะอื่นๆ เปิดบริการทุกวัน สวนน้ำเปิดบริการ 10.00 – 17.00 น. สวนสนุกเปิด 10.00 – 18.00 น. บางกอกเวิลด์เปิด 10.00-20.00 น.