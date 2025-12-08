“ศุภจี”ไม่มั่นใจเจรจาภาษีสหรัฐฯ จบสิ้นปี หลังเกิดเหตุปะทะกัมพูชา

“ศุภจี” ไม่มั่นใจเจรจาภาษีสหรัฐฯ จะจบทันสิ้นปี หลังเกิดเหตุปะทะไทย-กัมพูชา เผยการเจรจาชะงัก คนเสียประโยชน์ คือ สหรัฐฯ ที่จะไม่ได้ตามที่ต้องการ ส่วนไทยยังคงโดนภาษี 19% เหมือนเดิม ลั่นไทยไม่ได้รุกราน หวังสหรัฐฯ เข้าใจ
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการเจรจาภาษีกับสหรัฐฯ หลังจากเกิดการปะทะกันบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีการเจรจาเพื่อปิดดีลภายในสิ้นปีนี้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพราะก่อนหน้านี้ การเจรจาภาษีกับสหรัฐฯ มีความคืบหน้า และนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีไทย ได้พูดคุยกับนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ แล้ว ว่าการเจรจาการค้ากับเรื่องปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ไม่ผูกกัน เพราะไม่ใช่ความผิดของไทย และไทยได้ส่งหนังสือไปยังผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) แล้ว หลังจากที่ USTR ส่งจดหมายแจ้งมาก่อนว่าจะหยุดการเจรจา ซึ่งถึงตอนนี้ ยังไม่ได้รับการตอบกลับมาอย่างเป็นทางการ
ทั้งนี้ แม้การเจรจากับสหรัฐฯ จะชะงักไป แต่การเตรียมการเจรจา ยังไม่มีหยุด ได้หาทางผ่านช่องทางการทูต การเจรจากับภาคเอกชน เพื่อหาทางเดินหน้าการเจรจาต่อ เพราะหากการเจรจาไม่ได้ไปต่อ คนที่เสียประโยชน์ คือ สหรัฐฯ เพราะมีมาตรการหลายอย่างที่สหรัฐฯ ขอมา ถ้าไม่เจรจา ก็จะไม่จบ ส่วนผลกระทบกับไทย ไม่มี การค้าก็ยังใช้อัตราภาษี 19% ต่อไป
“ถ้าถามเมื่อ 2 วันก่อนหน้า ก่อนที่จะเกิดเหตุปะทะกัน มั่นใจว่าการเจรจาภาษีกับสหรัฐฯ จะจบภายในสิ้นปีนี้ แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ ก็ไม่แน่ใจ แต่ยืนยันได้ว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เราไม่ได้ทำอะไรผิด ทำสมเหตุสมผล ทำตามขั้นตอน ถูกต้อง หวังว่าสหรัฐฯ จะเข้าใจว่าเราไม่ได้ไปรุกราน และสหรัฐฯ เองไม่น่าจะติดปัญหาเรื่องนี้ ส่วนที่บางประเทศ อย่างมาเลเซียและกัมพูชา ที่ปิดดีลไปแล้ว ก็สามารถใช้เป็นตัวอย่างให้ไทยได้ทำการศึกษาว่าจะเจรจากับสหรัฐฯ ต่อไปอย่างไร” ”นางศุภจีกล่าว