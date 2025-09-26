"ศุภจี" เข้าปฏิบัติหน้าที่ รมว.พณ.ที่กระทรวงวันแรก ผู้บริหาร-ขรก.ร่วมต้อนรับอบอุ่น

วันนี้ (26 ก.ย.68) นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่กระทรวงพาณิชย์ เป็นวันแรก โดยได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในกระทรวงพาณิชย์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ
ทั้งนี้ บรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบง่ายและอบอุ่น โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงานร่วมให้การต้อนรับ พร้อมแสดงความยินดีต่อการเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
