"อนุทิน" อ้างประชุม JBC เพื่อไม่ให้ไทยเสียประโยชน์ ลั่นปมไทย-เขมรต้องมีข้อสรุป จะสู้กันต่อหรือยอมรับเงื่อนไขกันและกัน

"อนุทิน" ลั่นปมปัญหาไทย-กัมพูชา ต้องมีข้อสรุป ค้างเติ่งแบบนี้ไม่ได้ แจงร่วมวง JBC หวังป้องอธิปไตย ไม่ให้ไทยเสียประโยชน์
วันนี้ (20ต.ค.) เมื่อเวลา 18.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการเดินหน้าการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม ไทย-กัมพูชา (JBC) สมัยพิเศษ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 ต.ค.ในขณะที่มีเสียงทักท้วงว่า อย่างที่ตนเรียนอะไรที่ดำเนินอยู่แล้วและประเทศไทยไม่ได้สูญเสียประโยชน์และเป็นสิ่งที่เราจะสามารถบรรลุสิ่งที่เป็นความต้องการของรัฐบาลไทยและของคนไทยได้ โดยยึดถือเกียรติภูมิของประเทศและอธิปไตยของประเทศเป็นสาระสำคัญ และความปลอดภัยของประชาชนเป็นสาระสำคัญ เราก็จะดำเนินการไป จนกว่าเราจะหาข้อสรุปได้
“ยังไงก็ต้องมีข้อสรุปใช่ไหม ตกลงจะสู้กันต่อประจัญหน้ากันหรือสรุปว่าต่างคนต่างไป และต่างคนต่างยอมรับเงื่อนไขซึ่งกันและกัน มันจะต้องมีข้อสรุปมันจะค้างเติ่งอยู่แบบนี้ไม่ได้” นายอนุทิน กล่าว