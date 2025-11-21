"ศุภจี"เพิ่งรู้ข่าว ภท.ทาบเป็นแคนดิเดตนายกฯ ชี้ขอโฟกัสงานพาณิชย์ก่อน

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงกระแสข่าวว่ามีชื่อได้รับการเสนอเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทย ว่า เพิ่งได้รับทราบข่าวพร้อมกับสื่อมวลชน เนื่องจากช่วงเวลาที่นายกรัฐมนตรีเสนอชื่อ กำลังปฏิบัติภารกิจอยู่ที่สหรัฐฯ และยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ขออนุญาตคุยกับนายกรัฐมนตรีก่อน
เมื่อถูกถามถึงความพร้อมในการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี นางศุภจี ตอบว่าขอทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้ดีที่สุด
นอกจากนี้ นางศุภจียอมรับว่าไม่เคยทราบเรื่องการเสนอชื่อมาก่อน และรู้สึกขอบคุณที่นายกรัฐมนตรีไว้วางใจ แต่ยังคงยืนยันว่าจะต้องพูดคุยกันก่อนเป็นอันดับแรก ตอนนี้ขอโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองทำให้ดีที่สุด เพราะว่าทำงานมาแล้ว 52 วัน เหลืออีก 68 วัน
