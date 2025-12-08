TOAไม่ทิ้งกัน รวมพลัง ‘ทีโอเอ อาสา’ เดินหน้าฟื้นฟูชาวใต้หลังน้ำลด

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีความห่วงใยและเข้าใจถึงความยากลำบากของพี่น้องประชาชนชาวใต้ที่ต้องเผชิญวิกฤตการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ เราจึงพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน ช่วยเหลือ เยียวยา และฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องหลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลาย
คุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานผู้ก่อตั้ง TOA และ ประธานมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ เดินหน้าโครงการ TOA ไม่ทิ้งกัน ‘รวมพลังไทย ฟื้นฟูน้ำท่วมภาคใต้’ จัดเตรียมสิ่งของบรรเทาทุกข์ ถุงยังชีพ โดยได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากผู้บริหาร และเพื่อนพนักงานทีโอเอจิตอาสากว่า 100 คน ร่วมกันบรรจุถุงยังชีพกว่า 2,000 ชุด ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง ถั่วมารูโจ้ น้ำยาทำความสะอาดทีโพล์ สเปรย์กำจัดแมลง เชนไดร้ท์ และสิ่งของจำเป็นอื่นๆ พร้อมทั้งจัดเตรียมผ้าห่มกันหนาว จำนวน 1,000 ผืน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากความเสียหายหลังน้ำท่วม และบรรเทาความหนาวเย็นในช่วงฤดูหนาว
โดยถุงยังชีพและสิ่งของบรรเทาทุกข์ทั้งหมดนี้ จะถูกลำเลียงไปยังพื้นที่จังหวัดต่างๆ เพื่อส่งมอบให้ถึงมือพี่น้องประชาชนภาคใต้ที่ประสบอุทกภัยอย่างทั่วถึง เพื่อสนับสนุนให้ทุกคนสามารถฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด